طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك والمكسرات بأسهل الخطوات

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طريقة عمل الحمام محشي بالفريك أشتهر تناولها بمصر وكانت عاده قديمة ومازلت تطهي خصيصاً لعشاء العروس وتقدم أيضا في اليوم التالي كوجبه غداء لهم، بجانب المحشي والمكرونة البشاميل، ولكن انتشرت في الأونه الأخيرة يقوم البعض بتقديمه في العزومات ويتربع أيضا على سفرتك في شهر رمضان ويقدم بجانبه سلطة الطحينة اللذيذة البعض يعشق تناوله بالفريك والبعض لأخر يعشقة بالأرز، ويقدم أيضا من غير حشوة، تقدم بأكثر من طريقة مسلوق، مشوي، الفرن، مقلي.طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك
لحم الحمام لذيذ وطري يحتوي على عدة فوائد أهمها البروتين، مفيد جداً للأطفال الصغار والكبار الذي يعمل على بناء جسم سليم، يحتوي على الزنك الذي يعمل علي الوقاية من بعض الأمراض، يقي القلب من تصلب الشرايين، يحسن الدورة الدموية، يحتوي على فيتامين ب 3، ب 6 ، يحتوي على عنصر النحاس، غني بالحديد، يقلل من التهاب المفاصل.طريقة عمل الحمام المحشي فريك
المكونات
- خمس فرد حمام (زغاليل).
- خمس ملاعق كبيرة سمن.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
مكونات السلق
- حبتان جزر مقطعه حلقات سميكة.
- بصلة متوسطة مقطعه أربع أجزاء.
- فصان مستكه.
- حبتان طماطم مقطعة أربع أجزاء.
- ورق لوري.
- ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
مكونات الحشوة
- كوبان فريك (الضحي) .
- كبد وقوانص الحمام.
- بصلة كبيرة الحجم مفرومة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة صنوبر.
- ملعقة صغيرة بهارات.
- ربع كوب ماء.
- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ورق لوري.
- كوب زبيب.
- كوب سوداني.
- كوب لوز مقشر.
طريقة التحضير
- ننقع الفريك في الماء ليلة كاملة.
- ننظف الحمام جيداً من الداخل.
- نقطع الكبد قطع صغيرة.
- نترك القوانص لنغلق بها فتحه الحشو من الأسفل.
- نفصل الجلد عن اللحم بحرص شديد.
- نصفي الفريك من الماء.
- نضع حلة مناسبة على النار.
- نضع السمن والكبد.
- نقلبهم جيداً حتي يدبل جميع المكونات.
- نضيف الفريك، ورق اللوري.
- نضيف التوابل، نستمر في التقليب.
- نضع المكسرات حسب الرغبة.
- ونقلبهم ونتركهم لمده دقيقة.
- نضيف ربع كوب من الماء.
- ونترك الفريك على النار حتي يتشرب الماء.
- نترك الفريك يبرد تماماً قبل الحشو.
- نحشي الحمام من الرقبة أولا.
- نوزع الحشوة جيدا حتي نصل ألي صدر الحمامة.
- نكمل باقي الحشوة من الأسفل.
- نضع كمية مناسبة من الفريك.
- نترك مسافة كافيه لنضج الفريك.
- نضع القوانص لغلق الفتحة.
- نضع الأرجل في فتحة المؤخرة.
- على شكل حرف أكس x.
- نحرك الجوانج بالخلف.
- نضع حلة على النار.
- نضع لتر من الماء.
- نضيف الجزر، الطماطم، البصل.
- نضيف جميع التوابل.
- نترك الماء يغلي على النار.
- نضع الحمام بحرص شديد.
- نتركه على النار لمده خمسة وأربعون دقيقة.
- نمسك أجنحه الحمام ونختبرها في النضج.
- ننشل الحمام من الشوربة فور النضج.
- نضع الحمام في مصفاه ونتركه يصفي تماماً من الشوربة.
- نضع طاسة كبيرة على النار.
- نضع ملعقتان من السمن والزيت في الطاسة.
- ندهن الحمام بالكاتشب (أختياري).
- نضع ملعقة صغيرة من الملح.
- لتجنب فرقعة الزيت والحمام.
- نحمر الحمام من كل الجوانب.
- يرص في سرفيس التقديم.
- يقدم ساخناً، يقدم بجانبها سلطة الطحينة.
الوسوم
طريقة عمل الحمام محشي بالفريك أشتهر تناولها بمصر وكانت عاده قديمة ومازلت تطهي خصيصاً لعشاء العروس وتقدم أيضا في اليوم التالي كوجبه غداء لهم، بجانب المحشي والمكرونة البشاميل، ولكن انتشرت في الأونه الأخيرة يقوم البعض بتقديمه في العزومات ويتربع أيضا على سفرتك في شهر رمضان ويقدم بجانبه سلطة الطحينة اللذيذة البعض يعشق تناوله بالفريك والبعض لأخر يعشقة بالأرز، ويقدم أيضا من غير حشوة، تقدم بأكثر من طريقة مسلوق، مشوي، الفرن، مقلي.طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك
لحم الحمام لذيذ وطري يحتوي على عدة فوائد أهمها البروتين، مفيد جداً للأطفال الصغار والكبار الذي يعمل على بناء جسم سليم، يحتوي على الزنك الذي يعمل علي الوقاية من بعض الأمراض، يقي القلب من تصلب الشرايين، يحسن الدورة الدموية، يحتوي على فيتامين ب 3، ب 6 ، يحتوي على عنصر النحاس، غني بالحديد، يقلل من التهاب المفاصل.طريقة عمل الحمام المحشي فريك
المكونات
- خمس فرد حمام (زغاليل).
- خمس ملاعق كبيرة سمن.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
مكونات السلق
- حبتان جزر مقطعه حلقات سميكة.
- بصلة متوسطة مقطعه أربع أجزاء.
- فصان مستكه.
- حبتان طماطم مقطعة أربع أجزاء.
- ورق لوري.
- ملعقة صغيرة حبهان مطحون.
مكونات الحشوة
- كوبان فريك (الضحي) .
- كبد وقوانص الحمام.
- بصلة كبيرة الحجم مفرومة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة صنوبر.
- ملعقة صغيرة بهارات.
- ربع كوب ماء.
- ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.
- ملعقة صغيرة سبع بهارات.
- ورق لوري.
- كوب زبيب.
- كوب سوداني.
- كوب لوز مقشر.
طريقة التحضير
- ننقع الفريك في الماء ليلة كاملة.
- ننظف الحمام جيداً من الداخل.
- نقطع الكبد قطع صغيرة.
- نترك القوانص لنغلق بها فتحه الحشو من الأسفل.
- نفصل الجلد عن اللحم بحرص شديد.
- نصفي الفريك من الماء.
- نضع حلة مناسبة على النار.
- نضع السمن والكبد.
- نقلبهم جيداً حتي يدبل جميع المكونات.
- نضيف الفريك، ورق اللوري.
- نضيف التوابل، نستمر في التقليب.
- نضع المكسرات حسب الرغبة.
- ونقلبهم ونتركهم لمده دقيقة.
- نضيف ربع كوب من الماء.
- ونترك الفريك على النار حتي يتشرب الماء.
- نترك الفريك يبرد تماماً قبل الحشو.
- نحشي الحمام من الرقبة أولا.
- نوزع الحشوة جيدا حتي نصل ألي صدر الحمامة.
- نكمل باقي الحشوة من الأسفل.
- نضع كمية مناسبة من الفريك.
- نترك مسافة كافيه لنضج الفريك.
- نضع القوانص لغلق الفتحة.
- نضع الأرجل في فتحة المؤخرة.
- على شكل حرف أكس x.
- نحرك الجوانج بالخلف.
- نضع حلة على النار.
- نضع لتر من الماء.
- نضيف الجزر، الطماطم، البصل.
- نضيف جميع التوابل.
- نترك الماء يغلي على النار.
- نضع الحمام بحرص شديد.
- نتركه على النار لمده خمسة وأربعون دقيقة.
- نمسك أجنحه الحمام ونختبرها في النضج.
- ننشل الحمام من الشوربة فور النضج.
- نضع الحمام في مصفاه ونتركه يصفي تماماً من الشوربة.
- نضع طاسة كبيرة على النار.
- نضع ملعقتان من السمن والزيت في الطاسة.
- ندهن الحمام بالكاتشب (أختياري).
- نضع ملعقة صغيرة من الملح.
- لتجنب فرقعة الزيت والحمام.
- نحمر الحمام من كل الجوانب.
- يرص في سرفيس التقديم.
- يقدم ساخناً، يقدم بجانبها سلطة الطحينة.
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