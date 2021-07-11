ماسكات فرد الشعر المجعد في البيت بمكونات طبيعية سحرية ونتيجة فورية

تعاني أصحاب الشعر المجعد من صعوبة في تمشيطه والاهتمام به، كما أنه يكون من السهل تعرضه للتقصف والتلف، ويبحثون دائماً على حلول للتخلص من هذه المشكلة وعلاجها بدون اللجوء إلى المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية وتلحق الضرر بالشعر أو استخدام البروتين وغيرها، ولذلك لا يوجد أفضل من الماسكات الطبيعية التي يتم تحضيرها في البيت من مكونات طبيعية تحتوي على فوائد كثيرة للشعر، وتحقق له النتائج المرغوب بها بسهولة وفي أسرع وقت، ولا تعتبر مكلفة أبداً، ومن السهل توافرها في كل بيت. ماسك فرد الشعر المجعد في البيت ماسك فرد الشعر المجعد في البيت المكونات: ثمرة واحدة من الموز.

كمية قليلة من زيت الزيتون، ويمكن استخدام زيت جوز الهند. طريقة التطبيق: نقوم بهرس الموز بشكل جيد حتى نحصل على معجون ناعم.

ثم نضيف له زيت الزيتون أو جوز الهند حسب المتاح لديكم.

ونقوم بتوزيع الخليط بعد تجانسه على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقل، ونغطيه جيداً طوال هذه المدة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

ونقوم بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة. ماسك تنعيم الشعر الخشن ماسك تنعيم الشعر الخشن المكونات: عدد 1 بيضة.

كوب واحد من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التطبيق: نقوم بخفق البيض بشكل جيد، ونضيف له كلاً من الحليب والعسل.

ونحرك المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الشعر كله، وندلك به الفروة.

نغطي الشعر بعد ذلك، ونتركه نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك نغسله بالماء والشامبو.

ونكرر الماسك مرتين كل أسبوع حتى تظهر النتيجة. ماسك طبيعي لفرد الشعر ماسك طبيعي لفرد الشعر المكونات: عصير ثمرة من الليمون.

كوب واحد من حليب جوز الهند. طريقة التطبيق: نقوم بمزج كلاً من عصير الليمون مع الحليب جيداً.

ونضع الخليط في زجاجة، ونحفظها في الثلاجة لمدة ساعات.

بعد أن يتحول الخليط إلى قوام كريمي، نقوم بتوزيعه على الشعر كله.

ونتركه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نغسله جيداً بالماء والشامبو والبلسم جيداً. الوسوم

تعاني أصحاب الشعر المجعد من صعوبة في تمشيطه والاهتمام به، كما أنه يكون من السهل تعرضه للتقصف والتلف، ويبحثون دائماً على حلول للتخلص من هذه المشكلة وعلاجها بدون اللجوء إلى المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية وتلحق الضرر بالشعر أو استخدام البروتين وغيرها، ولذلك لا يوجد أفضل من الماسكات الطبيعية التي يتم تحضيرها في البيت من مكونات طبيعية تحتوي على فوائد كثيرة للشعر، وتحقق له النتائج المرغوب بها بسهولة وفي أسرع وقت، ولا تعتبر مكلفة أبداً، ومن السهل توافرها في كل بيت. ماسك فرد الشعر المجعد في البيت ماسك فرد الشعر المجعد في البيت المكونات: ثمرة واحدة من الموز.

كمية قليلة من زيت الزيتون، ويمكن استخدام زيت جوز الهند. طريقة التطبيق: نقوم بهرس الموز بشكل جيد حتى نحصل على معجون ناعم.

ثم نضيف له زيت الزيتون أو جوز الهند حسب المتاح لديكم.

ونقوم بتوزيع الخليط بعد تجانسه على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقل، ونغطيه جيداً طوال هذه المدة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

ونقوم بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة. ماسك تنعيم الشعر الخشن ماسك تنعيم الشعر الخشن المكونات: عدد 1 بيضة.

كوب واحد من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. طريقة التطبيق: نقوم بخفق البيض بشكل جيد، ونضيف له كلاً من الحليب والعسل.

ونحرك المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الماسك على الشعر كله، وندلك به الفروة.

نغطي الشعر بعد ذلك، ونتركه نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك نغسله بالماء والشامبو.

ونكرر الماسك مرتين كل أسبوع حتى تظهر النتيجة. ماسك طبيعي لفرد الشعر ماسك طبيعي لفرد الشعر المكونات: عصير ثمرة من الليمون.

كوب واحد من حليب جوز الهند. طريقة التطبيق: نقوم بمزج كلاً من عصير الليمون مع الحليب جيداً.

ونضع الخليط في زجاجة، ونحفظها في الثلاجة لمدة ساعات.

بعد أن يتحول الخليط إلى قوام كريمي، نقوم بتوزيعه على الشعر كله.

ونتركه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نغسله جيداً بالماء والشامبو والبلسم جيداً.

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