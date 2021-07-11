وصفات طبيعية لتنظيف الحمام شديد الاتساخ في العيد بخلطات سهلة في دقائق

وصفات طبيعية لتنظيف الحمام ، الحمام هو بيت الجراثيم وانتشار البكتيريا ومن أجل تَنظيفه وتَطهيره بالطبع تَصرف ست البيت أموالًا كثيرة من أجل الحصول على النتيجة التي تريدها، كما أنها بالرغم من تنظيفه وصرفها لتلك الأموال، أيضًا تشعر بالحرج من انبعاث الروائح الغير مَرغوب فيها، حتى مع استعمال تلك المُنظفات الغالية، ولَهذا اليوم سَنتعرف سويًا على أفضل خلطات طبيعية لتنظيف الحمام، يُمكنك تحضيرها في البيت بكل سهولة، سَتٌساعدك في تنظيف الحمام وتَطهيره وتَعطيره أيضًا وبأقل الإمكانيات لأن المكونات متوفرة في كل منزل.

وصفات طبيعية لتنظيف الحمام

خطأ كبير تقع فيه عدد كبير من السيدات، وهي ظنها أنه كلما كانت المنظفات غالية كان لها تأثير قوي على النظافة، وهذا اعتقاد خاطئ تمامًا، لأنه يَتوفر خلطات طبيعية تساعد في التنظيف والتطهير والتعطير بنتيجة رائعة

الخلطة الأولى

سَنحتاج في تحضيرها إلى:-

المكونات

نصف كوب من صودا الخبز.

مقدار نصف كوب من حمض الستريك.

نصف كوب من نشا الذرة + ماء.

معيار 25 قطرة من أي زيت عطري.

ملعقة بلاستيكية.

في وعاء مخصص للخلطات التنظيف.

الخطوات

إضافة صودا الخبز + حمض الستريك + نشا الذرة في الوعاء

ومن ثم قومي بإضافة لهما الماء مع القيام بخلطها معًا ثم يٌضاف له الماء حتى يُصبح القوام مثل العجين.

الحرص على عدم إضافة مزيد من الماء نَحن نريد ان يَكون القوام متماسك مع المزج الجيد.

وضعها في قوالب واتركيها من الليل حتى صباح اليوم التالي حتى تجف.

عند الاستخدام اخرجي قطعة من الخليط واتركيها على فوهة الحوض أو في الحمام أو في الماء الذي سَتقومين بها في تنظيف الحمام به.

الخلطة الثانية

سَنحتاج في تَحضيرها إلى:-

المكونات

كوب ونصف من كربونات الصودا + ملعقتان كبيرتان من الماء.

الخطوات

مزج المكونين معًا ثم امسحي الحوض أو الحمام بَهذا الخليط.

وضع كوب من الخل علاوة على ربع كوب من الماء الساخن وامسحي أيضًا كل السيراميك الخاص بالحمام.

الخلطة الثالثة

لتنظيف وإزالة البقع من الحمام سنحتاج إلى:-

المكونات

نصف كوب من الكربوناتو.

علاوة على ربع كوب أكسجين.

مقدار 2 كوب من الماء الدافئ.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من منظف السائل.

الخطوات

مزج كل المكونات معًا ويَتم مسح السيراميك بها ومن ثم تترك لمدة نصف ساعة ثم يُشطف على الفور.