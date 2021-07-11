أسرار تحضير البيتزا في البيت مثل المطاعم بدون تعب والحصول على ألذ طعم

تعتبر البيتزا من أشهر الأطباق السريعة المفضلة عند جميع الأشخاص كباراً وصغاراً على مستوى العالم كله، ويرجع أصل البيتزا إلى المطبخ الإيطالي، وقد انتشرت إلى جميع الدول العالم، وابتكر البعض طرق أخرى مختلفة مثل البيتزا الأمريكية وغيرها من الوصفات الأخرى، ولكن في أغلب الأوقات يتم تناولها في الخارج في أشهر المطاعم والمحلات المتخصصة في تقديمها، ولكن نقدم لكم اليوم طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة والحصول على نفس طعم الجاهزة بدون تعب، وبالتالي تتمكنون من تحضيرها في أي وقت لأولادكم بأقل التكاليف الممكنة وبمكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة. مكونات عجينة البيتزا أربعة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من السكر.

ثلاثة ملاعق من الخميرة الفورية.

نصف كوب صغيرة من زيت الزيتون.

زيت زيتون حسب الرغبة. طريقة تحضير عجينة البيتزا في وعاء كبير وواسع نقوم بخلط كلاً من الدقيق المنخول مع الملح بشكل جيد، ونتركه جانباً.

وفي بولة أخرى نقوم بمزج كلاً من الخميرة والسكر وزيت الزيتون مع كوبين ونصف من الماء.

نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى الخميرة، ونحرك المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نقوم بعجنها باليدين جيداً حتى نحصل على ملمس ناعم وطري.

نترك جانباً تتخمر لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بفردها بشكل دائري باستخدام النشابة. مكونات عمل صلصة البيتزا 4 حبات متوسطة الحجم من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الريحان.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. طريقة تحضير صلصة البيتزا أولاً نغسل الطماطم بشكل جيد.

ثم نضع كمية مناسبة من الماء مع رشة ملح على النار.

وبعد أن يغلي الماء نقوم بوضع الطماطم ونتركها لمدة نصف دقيقة.

بعد ذلك نصفيها من الماء، ونضعها في وعاء مغمور بالثلج لمدة نصف دقيقة.

نقشر الطماطم، ونفرمها في الخلاط، ونضيف لها باقي المكونات، ونضعها على النار حتى تتماسك. مكونات عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزامكونات عمل صلصة البيتزاطريقة تحضير صلصة البيتزا الوسوم

تعتبر البيتزا من أشهر الأطباق السريعة المفضلة عند جميع الأشخاص كباراً وصغاراً على مستوى العالم كله، ويرجع أصل البيتزا إلى المطبخ الإيطالي، وقد انتشرت إلى جميع الدول العالم، وابتكر البعض طرق أخرى مختلفة مثل البيتزا الأمريكية وغيرها من الوصفات الأخرى، ولكن في أغلب الأوقات يتم تناولها في الخارج في أشهر المطاعم والمحلات المتخصصة في تقديمها، ولكن نقدم لكم اليوم طريقة تحضيرها في البيت بكل سهولة والحصول على نفس طعم الجاهزة بدون تعب، وبالتالي تتمكنون من تحضيرها في أي وقت لأولادكم بأقل التكاليف الممكنة وبمكونات غنية بالعناصر الغذائية المفيدة. مكونات عجينة البيتزا أربعة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة صغيرة من الملح.

رشة صغيرة من السكر.

ثلاثة ملاعق من الخميرة الفورية.

نصف كوب صغيرة من زيت الزيتون.

زيت زيتون حسب الرغبة. طريقة تحضير عجينة البيتزا في وعاء كبير وواسع نقوم بخلط كلاً من الدقيق المنخول مع الملح بشكل جيد، ونتركه جانباً.

وفي بولة أخرى نقوم بمزج كلاً من الخميرة والسكر وزيت الزيتون مع كوبين ونصف من الماء.

نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى الخميرة، ونحرك المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك.

نقوم بعجنها باليدين جيداً حتى نحصل على ملمس ناعم وطري.

نترك جانباً تتخمر لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بفردها بشكل دائري باستخدام النشابة. مكونات عمل صلصة البيتزا 4 حبات متوسطة الحجم من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الريحان.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. طريقة تحضير صلصة البيتزا أولاً نغسل الطماطم بشكل جيد.

ثم نضع كمية مناسبة من الماء مع رشة ملح على النار.

وبعد أن يغلي الماء نقوم بوضع الطماطم ونتركها لمدة نصف دقيقة.

بعد ذلك نصفيها من الماء، ونضعها في وعاء مغمور بالثلج لمدة نصف دقيقة.

نقشر الطماطم، ونفرمها في الخلاط، ونضيف لها باقي المكونات، ونضعها على النار حتى تتماسك. مكونات عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزامكونات عمل صلصة البيتزاطريقة تحضير صلصة البيتزا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار تحضير البيتزا في البيت مثل المطاعم بدون تعب والحصول على ألذ طعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.