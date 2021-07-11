طريقة عمل التوست الاسمر هو ما سنتعرف عليه من خلال الفقرات التالية من المقال، والذي سنخص فيه بالذكر كيفية التحضير لهذا النوع من أنواع الخبز الذي يفضل تناوله مختلف من يقومون بعمل الحمية الغذائية، وذلك نظرًا لاحتوائه على الألياف، والتي تحسن من مسار عملية الهضم، كما أنه من بين المكونات الغذائية المساعدة تحسين صحة الجسم باحتوائه على قدر من الطاقة، وكذلك مجموعة الألياف الطبيعية، والفيتامينات.

عدد كوبين دقيق أسمر.

كوب واحد دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة محسن خبز.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

ملعقة سكر.

كوب ردة.

مياه دافئة للعجن.

طريقة التحضير لوصفة الخبز الأسمر :

طريقة عمل التوست الاسمر

فقط عليك اتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء ملائم مناسب لعجن التوست الأسمر.

في البداية نقوم بوضع كمية الخميرة المذكورة، ومعها السكر، وقدر ملائم من المياه الدافئة، وكمية صغيرة من مكون الدقيق الأبيض.

نترك المكونات السابقة معًا في البداية حتى نلاحظ أن الخميرة تفاعلت، وأنها نشطة.

نضيف بقية المكونات مع العجن ما لا يقل عن الخمس دقائق.

الماء ينبغي أن يضاف بشكل تدريجي حتى نكون القوام الملائم للعجين.

يجب أن تترك العجينة لفترة، حتى تختمر، وبعدها يبدأ التشكيل.

تشكيل العجين يكون على هيئة كرات تكون مستديرة الشكل، وتترك للاختمار مرة أخرى.

بعدها تفرد كل كرة، وباستعمال الأداة التي تفرد العجين، تحوله لشكل الرغيف المعتاد.

ترك أرغفة الخبز حتى تختمر، ثم تدخل للفرن بالصينية المناسبة، وننتظر حتى تمام النضج.

أهم الاحتياطات لتحضير الخبز الأسمر ونجاح الوصفة

من بين أهم ما يجب الحرص عليه حال تحضير الخبز الأسمر ما يلي بالنقاط التالية: