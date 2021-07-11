طريقة عمل بريوت الدجاج الشهي اللذيذ

طريقة عمل بريوت الدجاج هو ما ترغب الكثير من ربات المنازل في التعرف عليه وإعداده بالمنزل، حيث يعتبر من بين أهم الوجبات والوصفات والتي يدخل في تكوينها الدجاج، والذي يمتلك قيمة غذائية عالية لجسم الإنسان، ومن خلال ما يلي نتطرق للوصفة وطريقة تحضيرها بالتفصيل. طريقة عمل بريوت الدجاج طريقة عمل بريوت الدجاج طريقة عمل بريوت الدجاج تكون من خلال إحضار المكونات الآتية: ربع كيلو من قطع صدور الدجاج.

فص ثوم، ويكون مهروس.

حبة بصل، وتكون مبشورة ناعم.

عجينة الجلاش.

زيت نباتي.

كمية دقيق مخلوطة بالمياه.

الملح، والفلفل يكون حسب الرغبة.

ملعقة كزبرة.

زيت يستخدم للقلي. طريقة التحضير للوصفة: الدجاج ينبغي تقطيعه لأجزاء تكون صغيرة.

نحضر الإناء المناسب، وبه كمية من مكون الزيت، مع الإضافة لمكوني البصل والثوم.

نضيف الدجاج، وذلك بعد أن يتم التسخين للزيت، ثم يقلب معه مع إضافة الملح، وكمية الفلفل المرغوب، وكمية الكزبرة.

بعد اكتمال التسوية ينبغي إطفاء النار، ونقل الدجاج لوعاء آخر حتى تمام برودته.

نحضر الجلاش، ونبدأ بعملية حشوه، والحشو يكون بخليط الدجاج سالف التحضير بعد أن تم تبريده.

يلف الجلاش على هيئة رول، وكل قطعة توضع بالصينية بعد أن يتم دهنها بالزيت، وتدخل الفرن، كما أنه من الممكن أن يقلى بزيت غزير.

مراعاة لصق أصابع الجلاش بمعجون الدقيق مع المياه لضمان عدم خروج الحشوة منه. طريقة عمل البريوت بالباشاميل طريقة التحضير للوصفة:طريقة عمل البريوت بالباشاميل البريوت بالبشاميل طريقة عمله تكون كما يلي بالنقاط الآتية: المكونات: صدور دجاج خالية من العظام.

صلصة بشاميل.

بهارات دجاج.

ملح، وبهارات دجاج.

ثوم ويكون مهروس.

زعتر مجفف.

ورق الجلاش.

زيت نباتي. تحضير الوصفة يكون كما يلي: نضع إناء فوق النار، ونضع به مادة دهنية كالزيت النباتي.

نضيف الدجاج، ونقلبه مع البهارات، وننتظر حتى تمام تسويته مع باقي المكونات من بصل وثوم.

بعد اكتمال تسويتها، نضعها بإناء لتبرد.

نوزع الخليط بمختلف أوراق الجلاش مع إحكام لف كل ورقة، حتى لا يتسرب خليط الدجاج للخارج.

نحضر صينية، نضع تلك اللفائف وفوقها صلصة البشاميل، وندخلها الفرن.

بعد تحمير الوجه تصبح الوجبة جاهزة للتقديم. تحضير الوصفة يكون كما يلي: الوسوم

طريقة عمل بريوت الدجاج هو ما ترغب الكثير من ربات المنازل في التعرف عليه وإعداده بالمنزل، حيث يعتبر من بين أهم الوجبات والوصفات والتي يدخل في تكوينها الدجاج، والذي يمتلك قيمة غذائية عالية لجسم الإنسان، ومن خلال ما يلي نتطرق للوصفة وطريقة تحضيرها بالتفصيل. طريقة عمل بريوت الدجاج طريقة عمل بريوت الدجاج طريقة عمل بريوت الدجاج تكون من خلال إحضار المكونات الآتية: ربع كيلو من قطع صدور الدجاج.

فص ثوم، ويكون مهروس.

حبة بصل، وتكون مبشورة ناعم.

عجينة الجلاش.

زيت نباتي.

كمية دقيق مخلوطة بالمياه.

الملح، والفلفل يكون حسب الرغبة.

ملعقة كزبرة.

زيت يستخدم للقلي. طريقة التحضير للوصفة: الدجاج ينبغي تقطيعه لأجزاء تكون صغيرة.

نحضر الإناء المناسب، وبه كمية من مكون الزيت، مع الإضافة لمكوني البصل والثوم.

نضيف الدجاج، وذلك بعد أن يتم التسخين للزيت، ثم يقلب معه مع إضافة الملح، وكمية الفلفل المرغوب، وكمية الكزبرة.

بعد اكتمال التسوية ينبغي إطفاء النار، ونقل الدجاج لوعاء آخر حتى تمام برودته.

نحضر الجلاش، ونبدأ بعملية حشوه، والحشو يكون بخليط الدجاج سالف التحضير بعد أن تم تبريده.

يلف الجلاش على هيئة رول، وكل قطعة توضع بالصينية بعد أن يتم دهنها بالزيت، وتدخل الفرن، كما أنه من الممكن أن يقلى بزيت غزير.

مراعاة لصق أصابع الجلاش بمعجون الدقيق مع المياه لضمان عدم خروج الحشوة منه. طريقة عمل البريوت بالباشاميل طريقة التحضير للوصفة:طريقة عمل البريوت بالباشاميل البريوت بالبشاميل طريقة عمله تكون كما يلي بالنقاط الآتية: المكونات: صدور دجاج خالية من العظام.

صلصة بشاميل.

بهارات دجاج.

ملح، وبهارات دجاج.

ثوم ويكون مهروس.

زعتر مجفف.

ورق الجلاش.

زيت نباتي. تحضير الوصفة يكون كما يلي: نضع إناء فوق النار، ونضع به مادة دهنية كالزيت النباتي.

نضيف الدجاج، ونقلبه مع البهارات، وننتظر حتى تمام تسويته مع باقي المكونات من بصل وثوم.

بعد اكتمال تسويتها، نضعها بإناء لتبرد.

نوزع الخليط بمختلف أوراق الجلاش مع إحكام لف كل ورقة، حتى لا يتسرب خليط الدجاج للخارج.

نحضر صينية، نضع تلك اللفائف وفوقها صلصة البشاميل، وندخلها الفرن.

بعد تحمير الوجه تصبح الوجبة جاهزة للتقديم. تحضير الوصفة يكون كما يلي:

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