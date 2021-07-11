ملعقة واحدة من الملح تخلصك من الشعر الزائد نهائياً.. بديل آمن لليزر جربي ولن تندمي

نقدم لجميع الفتيات طريقة التخلص من الشعر الزائد نهائياً بالملح، والتي تعتبر من أكثر الطرق التي حققت نتائج ممتازة، ويمكنكم اللجوء لها بدلاً من الليزر، فلا تتمكن العديد من الفتيات استخدام الليزر لإزالة الشعر بسبب أنه مكلف جداً ويحتاج إلى وقت طويل، وهناك البعض يفضل اتباع الوصفات الطبيعية لأنها آمنة على الجلد ولا تضر البشرة، ويتميز الملح باحتوائه على خصائص تساعد على تقليل ظهور الشعر حتى يختفي تماماً. وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد المكونات: خمسة ملاعق كبار من الملح الخشن.

خمسة ملاعق من مسحوق الكركم.

خمسة ملاعق من اللبن. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها، ونحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نقوم بغسل المكان المراد إزالة الشعر منه جيداً، ونجففه.

ونوزع العجينة على هذا المكان، وندلك بلطف بحركات دائرية.

نترك الخليط لمدة ربع ساعة ثم نغسل المنطقة جيداً من الماء.

للتخلص من الاصفرار الناتج عن الكركم يمكن مسحه بقطنة مبللة بماء الورد.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع للحصول على النتيجة المرغوب بها، والتخلص من الشعر نهائياً. وصفة لإزالة الشعر بالملح وصفة لإزالة الشعر بالملح المكونات: كمية مناسبة من الملح الخشن.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

بشر الصابون.

القليل من ماء الورد. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها ونحصل على قوام كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على أماكن الشعر الزائد، وندلك بحركات دائرية.

نترك الخليط على منطقة الشعر الزائد لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل يوم والاستمرار عليها حتى يختفي الشعر تماماً. وصفة إزالة الشعر بالملح طريقة التطبيق:وصفة إزالة الشعر بالملح المكونات: كمية مناسبة من الملح.

ملعقة واحدة من الفازلين. طريقة التطبيق: نقوم بخلط كلاً من الملح والفازلين مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ونقوم بتنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها جيداً، ونجففها.

نقوم بتوزيع الخليط عليها، وندلك بلطف، وبعد مرور ربع ساعة نغسل المنطقة بالماء الفاتر.

يجب تكرار الوصفة حتى يختفي الشعر. الوسوم

نقدم لجميع الفتيات طريقة التخلص من الشعر الزائد نهائياً بالملح، والتي تعتبر من أكثر الطرق التي حققت نتائج ممتازة، ويمكنكم اللجوء لها بدلاً من الليزر، فلا تتمكن العديد من الفتيات استخدام الليزر لإزالة الشعر بسبب أنه مكلف جداً ويحتاج إلى وقت طويل، وهناك البعض يفضل اتباع الوصفات الطبيعية لأنها آمنة على الجلد ولا تضر البشرة، ويتميز الملح باحتوائه على خصائص تساعد على تقليل ظهور الشعر حتى يختفي تماماً. وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد المكونات: خمسة ملاعق كبار من الملح الخشن.

خمسة ملاعق من مسحوق الكركم.

خمسة ملاعق من اللبن. طريقة التحضير: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها، ونحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نقوم بغسل المكان المراد إزالة الشعر منه جيداً، ونجففه.

ونوزع العجينة على هذا المكان، وندلك بلطف بحركات دائرية.

نترك الخليط لمدة ربع ساعة ثم نغسل المنطقة جيداً من الماء.

للتخلص من الاصفرار الناتج عن الكركم يمكن مسحه بقطنة مبللة بماء الورد.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع للحصول على النتيجة المرغوب بها، والتخلص من الشعر نهائياً. وصفة لإزالة الشعر بالملح وصفة لإزالة الشعر بالملح المكونات: كمية مناسبة من الملح الخشن.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

بشر الصابون.

القليل من ماء الورد. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها ونحصل على قوام كريمي.

نقوم بتوزيع الخليط على أماكن الشعر الزائد، وندلك بحركات دائرية.

نترك الخليط على منطقة الشعر الزائد لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر جيداً.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة كل يوم والاستمرار عليها حتى يختفي الشعر تماماً. وصفة إزالة الشعر بالملح طريقة التطبيق:وصفة إزالة الشعر بالملح المكونات: كمية مناسبة من الملح.

ملعقة واحدة من الفازلين. طريقة التطبيق: نقوم بخلط كلاً من الملح والفازلين مع بعضهما البعض بشكل جيد.

ونقوم بتنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها جيداً، ونجففها.

نقوم بتوزيع الخليط عليها، وندلك بلطف، وبعد مرور ربع ساعة نغسل المنطقة بالماء الفاتر.

يجب تكرار الوصفة حتى يختفي الشعر.

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