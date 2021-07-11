طريقة عمل البيض الاسكتلدني وصفة جديدة للبيض ستحضريها يوميًا من لذتها

تعيش سيدة المنزل كل يوم حيرة جديدة في مطبخها، بسبب تكرار الوجبات حتى أصبحت في حيرة وملل، وتحاول ربات البيوت ابتكار العديد من الوجبات اليومية لتخلق تغييرًا في الطعام ، لتكسب رضاء من حولها وتجعل الأطفال يحبون ما يأكلون. ليس هناك وجبة جديدة ومثالية أكثر من بيض سكوتش ، وصفة سهلة التحضير وكبيرة بما يكفي لتزويدك أنت والأطفال بالطاقة.

6 بيضات 200 جرام من السجق 200 جرام لحم مفروم 3 ملاعق كبيرة أعشاب مشكلة مفرومة ناعماً – أنا أفضل الثوم والمريمية والبقدونس والزعتر 1 رشة صولجان مطحون 1 ملعقة كبيرة خردل 2 ملعقة حليب أو ماء 50 جرام طحين أو دقيق ملح وفلفل أسود 100 جم فتات خبز ناشف زيت للقلي

سلق البيض: ضعي أربع بيضات في مقلاة ، أضيفي كمية كافية من الماء البارد لتغطيتها ، ثم اتركيها تغلي. خففي النار واتركي البيض يغلي على نار هادئة لمدة خمس دقائق ، ثم صفي البيض وضعيه في وعاء كبير مليء بالماء المثلج ليكون سهل التقشير. نضع السجق واللحم المفروم في وعاء. أضيفي الأعشاب المقطعة والخردل إلى وعاء اللحم ، واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج ، ثم اقسميهم إلى أربعة. قشري البيض المسلوق واخفقي البيض النيء المتبقيين في وعاء صغير مع القليل من الماء أو الحليب. نضع الدقيق في طبق صغير ونتبل.قومي بنقل فتات الخبز إلى الطبق الثاني. افردي مزيج اللحم: ضعي طبقتين من البلاستيك المطاطي ” استريتش المطبخ” على سطح الرخام وادهنيه برفق. ثم ضعي إحدى كرات اللحم في وسط الاستريتش واضغطي عليها برفق. ضع طبقة أخرى فوقها ، ثم افردي اللحم حتى يصبح كبيرًا بما يكفي لتغليف البيضة ، ثم أزيلي القطعة العلوية من البلاستيك المطاطي. غطسي بيضة مقشرة في الدقيق ، ثم ضعيها في وسط اللحم المفروم. اثني جوانب الاستريتش السفلي بحيث يحيط اللحم بالبيضة ، ثم أزيلي البلاستيك واستخدمي يديك لتنعيم البيضة المغلفة باللحم لتصبح على شكل بيضة.ضعيها في الثلاجة حتى تبرد ، وكرري العملية مع ما تبقى من البيض. غطسي البيض المغطى باللحم في صفار البيض والفتات. ضعي كل بيضة في طبق الدقيق ، ثم في البيضة المخفوقة ، ثم دحرجيها في فتات الخبز لتغليفها. كرري طبقات البيض وفتات الخبز. من الأفضل القيام بذلك باليدين بدلاً من الملاعق. حان وقت القلي: سخني الزيت في مقلاة عميقة إلى حوالي 170 درجة مئوية ، أو املئي مقلاة كبيرة ثقيلة لا تزيد عن ثلثها بالزيت واتركيها ببطء إلى أن تصل نفس درجة الحرارة. على الفور اسقطي بيضتين في الزيت. اللمسات الأخيرة: اقلي البيض مع التقليب بين الحين والآخر حتى يطهى بالتساوي لمدة سبع دقائق تقريبًا حتى يتحول إلى لون ذهبي غامق. ارفعيه بحذر، ثم ضعيها على ورق المطبخ لتصفيته ، ورشي القليل من الملح وهو دافئ.

مكونات سكوتش البيضطريقة تحضير سكوتش البيض

أعيدي الزيت إلى درجة الحرارة ، ثم كرري العملية مع بيضتي سكوتش المتبقيتين. إذا كنت لن تأكليها على الفور ، فاحفظيها باردة ، لكن غير متلجة ، وإلا فقد يصبح الطلاء الهش رطبًا. بهذه الطريقة نلبي الباحثاث عن وصفات جديدة ومبتكرة بالإضافة فطار سريع ووجيات مغذية للأطفال.