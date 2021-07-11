تكات عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل زي الجاهزة والحصول على أطيب مذاق

تشتهر البسبوسة بأنها أكثر أطباق الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد المختلفة، حيث تتميز بالمذاق الطيب واللذيذ ويحبها جميع الأشخاص بالأخص الأطفال في الوطن العربي، ويوجد طرق ووصفات مختلفة لتحضيرها، ولكن نقدم لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وأهم التكات التي تساعدكم في الحصول على طعم الجاهزة تماماً بأقل التكاليف الممكنة، وتتميز هذه الوصفة أنها سهلة وغير متعبة ويمكن تحضيرها في أسرع وقت ممكن. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة كوبان من السميد.

كوب من القشطة.

كوب من السكر.

كوب من اللبن البودرة.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة مقادير القشطة: ربع كوب من الحليب.

ثلاثة ملاعق كبار من النشا.

كوب واحد من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

فستق ناعم للتزيين. مكونات الشربات: كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السكر الجلوكوز. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بالخطوات في وعاء عميق نقوم بمزج كلاً من السميد والزبدة بشكل جيد، ونتركهم جانباً.

وفي وعاء آخر نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها بشكل جيد.

ثم نضيف الخليط الجاف إلى خليط السميد، وندعك باليدين المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشو، ونضع اللبن على النار ونضيف له النشا والفانيليا.

نحرك المكونات حتى يذوب النشا، ونقلب بشكل مستمر على درجة حرارة متوسطة.

ونترك الخليط حتى يثقل قوامه، ثم نرفعه.

ونقوم بإضافة القشطة له، ونقلب مرتين على البار، ثم نضعه على النار ونحرك المكونات مع بعضها.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالطحينة، ثم نفرد نصف مقدار البسبوسة الموجود لدينا.

ونضيف الحشو القشطة عليه ونوزعه في المنتصف بعيداً عن الأطراف، ثم نضع باقي مقدار البسبوسة، ونساويه.

ندخل الصينية إلى الفرن الساخن، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تستوي.

وبعد أن يصبح لونها ذهبي نخرجها ونضيف لها الشربات الساخن.

نحضر الشربات من خلال وضع الماء والسكر على النار حتى يغلوا، ثم نضيف عصير الليمون والجلوكوز والفانيليا. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بالخطوات الوسوم

تشتهر البسبوسة بأنها أكثر أطباق الحلويات الشرقية التي يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد المختلفة، حيث تتميز بالمذاق الطيب واللذيذ ويحبها جميع الأشخاص بالأخص الأطفال في الوطن العربي، ويوجد طرق ووصفات مختلفة لتحضيرها، ولكن نقدم لكم اليوم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة وأهم التكات التي تساعدكم في الحصول على طعم الجاهزة تماماً بأقل التكاليف الممكنة، وتتميز هذه الوصفة أنها سهلة وغير متعبة ويمكن تحضيرها في أسرع وقت ممكن. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة كوبان من السميد.

كوب من القشطة.

كوب من السكر.

كوب من اللبن البودرة.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ربع كوب من جوز الهند الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة مقادير القشطة: ربع كوب من الحليب.

ثلاثة ملاعق كبار من النشا.

كوب واحد من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

فستق ناعم للتزيين. مكونات الشربات: كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السكر الجلوكوز. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بالخطوات في وعاء عميق نقوم بمزج كلاً من السميد والزبدة بشكل جيد، ونتركهم جانباً.

وفي وعاء آخر نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها بشكل جيد.

ثم نضيف الخليط الجاف إلى خليط السميد، وندعك باليدين المكونات مع بعضها حتى نحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشو، ونضع اللبن على النار ونضيف له النشا والفانيليا.

نحرك المكونات حتى يذوب النشا، ونقلب بشكل مستمر على درجة حرارة متوسطة.

ونترك الخليط حتى يثقل قوامه، ثم نرفعه.

ونقوم بإضافة القشطة له، ونقلب مرتين على البار، ثم نضعه على النار ونحرك المكونات مع بعضها.

نقوم بتجهيز صينية الفرن وندهنها بالطحينة، ثم نفرد نصف مقدار البسبوسة الموجود لدينا.

ونضيف الحشو القشطة عليه ونوزعه في المنتصف بعيداً عن الأطراف، ثم نضع باقي مقدار البسبوسة، ونساويه.

ندخل الصينية إلى الفرن الساخن، ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تستوي.

وبعد أن يصبح لونها ذهبي نخرجها ونضيف لها الشربات الساخن.

نحضر الشربات من خلال وضع الماء والسكر على النار حتى يغلوا، ثم نضيف عصير الليمون والجلوكوز والفانيليا. طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة بالخطوات

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