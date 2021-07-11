ملعقة من النشا هتساعدك في فرد الشعر بالمنزل بدون بروتين أو كيراتين والنتيجة وهمية

يعتبر النشا من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم في وصفات فرد الشعر المجعد وتنعيمه، وتعد من الطرق الآمنة الطبيعية التي لا تضر الشعر بل تغذيه وتمنحه مظهر جذاب، ويرجع ذلك إلى الخصائص التي يحتوي عليها، وسوف ننشر لكم مجموعة من ماسكات النشا التي تساعد على فرد الشعر بسهولة وبدون تعب، وبالتالي لن تكونوا بحاجة إلى استخدام المنتجات الكيميائية أو تطبيق البروتين والكيراتين أو استخدام الحرارة مرة أخرى على الشعر، وهذا يضمن لكم الحفاظ على صحة وقوة الشعر ولمعانه. ماسك النشا لفرد الشعر ماسك النشا لفرد الشعر المكونات: 2 ملعقة من النشا.

2 بياض بيضة. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بخفق بياض البيض بشكل جيد في بولة، ثم نضيف إليه النشا.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تمام التجانس والوصول إلى قوام متماسك إلى حد ما.

نقوم بغسل فروة الرأس والشعر بشكل جيد بالطريقة المعتادة.

ونوزع الخليط على الفروة كلها، وندلك لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نغطي الشعر كله، ونتركه لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، ونجففه بالفوطة النظيفة جيداً.

ينصح بتكرار هذا الماسك من مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة. ماسك النشا الطبيعي لفرد الشعر ماسك النشا الطبيعي لفرد الشعر المكونات: 4 ملعقة من النشا.

4 ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى تمتزج المكونات جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر النظيف من الجذور إلى الأطراف.

ونمشطه بمشط ذو أسنان واسعة لكي نضمن توزيع الخليط على كافة أجزاء الشعر.

ثم نتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ونغطيه بالكيس البلاستيكي.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً. النشا لفرد الشعر النشا لفرد الشعر المكونات: ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من العسل. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج مع بعضها البعض.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

نترك الخليط لمدة ساعة على الشعر.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو بالطريقة المعتادة.

تكرر مرة أسبوعياً. الوسوم

يعتبر النشا من أشهر المكونات الطبيعية التي تستخدم في وصفات فرد الشعر المجعد وتنعيمه، وتعد من الطرق الآمنة الطبيعية التي لا تضر الشعر بل تغذيه وتمنحه مظهر جذاب، ويرجع ذلك إلى الخصائص التي يحتوي عليها، وسوف ننشر لكم مجموعة من ماسكات النشا التي تساعد على فرد الشعر بسهولة وبدون تعب، وبالتالي لن تكونوا بحاجة إلى استخدام المنتجات الكيميائية أو تطبيق البروتين والكيراتين أو استخدام الحرارة مرة أخرى على الشعر، وهذا يضمن لكم الحفاظ على صحة وقوة الشعر ولمعانه. ماسك النشا لفرد الشعر ماسك النشا لفرد الشعر المكونات: 2 ملعقة من النشا.

2 بياض بيضة. طريقة تطبيق الماسك: نقوم بخفق بياض البيض بشكل جيد في بولة، ثم نضيف إليه النشا.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تمام التجانس والوصول إلى قوام متماسك إلى حد ما.

نقوم بغسل فروة الرأس والشعر بشكل جيد بالطريقة المعتادة.

ونوزع الخليط على الفروة كلها، وندلك لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نغطي الشعر كله، ونتركه لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، ونجففه بالفوطة النظيفة جيداً.

ينصح بتكرار هذا الماسك من مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة. ماسك النشا الطبيعي لفرد الشعر ماسك النشا الطبيعي لفرد الشعر المكونات: 4 ملعقة من النشا.

4 ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى تمتزج المكونات جيداً.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر النظيف من الجذور إلى الأطراف.

ونمشطه بمشط ذو أسنان واسعة لكي نضمن توزيع الخليط على كافة أجزاء الشعر.

ثم نتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ونغطيه بالكيس البلاستيكي.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً. النشا لفرد الشعر النشا لفرد الشعر المكونات: ملعقة من النشا.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من العسل. طريقة التطبيق: نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج مع بعضها البعض.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

نترك الخليط لمدة ساعة على الشعر.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو بالطريقة المعتادة.

تكرر مرة أسبوعياً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة من النشا هتساعدك في فرد الشعر بالمنزل بدون بروتين أو كيراتين والنتيجة وهمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.