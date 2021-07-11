وصفة الكبدة الاسكندراني في البيت خطوة بخطوة لطعم ولا أحلى ومكونات متوافرة في مطبخك

نستعرض مع حضراتكم في مقالنا اليوم وصفة الكبدة الاسكندراني في البيت زي المحلات الجاهزة تماماً بأسهل الخطوات وأقل المكونات، حيث تعتبر الكبدة من أشهر الأكلات عند الشعب المصري، والتي يحبها جميع الأشخاص، ويوجد عربات متجولة مختصة في تقديم الكبدة والتي تتميز بطعم مميز وشهي، ومن أشهر المناطق في تحضير الكبدة هي مدينة الإسكندرية، وسوف ننشر لكم طريقتها في هذا المقال، والتي لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود، ويمكن تحضيرها في 10 دقائق فقط. وصفة الكبدة الإسكندراني وصفة الكبدة الإسكندراني المقادير: 1/2 كيلو من الكبدة البقري مقطعة إلى شرائح.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

1/4 كوب من عصير الليمون.

شرائح من الفلفل الرومي الأحمر.

شرائح من الفلفل الرومي الأخضر.

قرن حار من الفلفل الأحمر مقطع إلى شرائح.

ملعقة من الزيت النباتي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

رشة من البابريكا.

4 رغيف بلدي. طريقة التحضير: أولاً نقوم بنقع الكبدة في اللبن لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك نغسلها بشكل جيد.

في طاسة نضع الزيت مع نصف كمية الثوم، ونقلب.

ثم نضيف الكبدة إلى الزيت، ونستمر في التقليب.

نقوم بخلط الثوم المتبقي مع التوابل المذكورة في بولة صغيرة بشكل جيد.

عندما يتحول لون الكبدة إلى البني نضيف له شرائح الفلفل ونقلب.

ثم نضع التوابل ونحرك المكونات مع بعضها لكي يتوزع الطعم عليها، ونقوم بتقديمها في خبز بعد ذلك مع طحينة، وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكبدة في الفرن طريقة عمل الكبدة في الفرن المكونات: كيلو من الكبدة.

شرائح فلفل أخضر.

2 قرن فلفل أخضر حار مفرومين.

4 فصوص من الثوم شرائح.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. طريقة التحضير: نقطع الكبدة إلى شرائح، ونضيف لها التوابل المذكورة، ونقلبها بشكل جيد.

في طاسة على النار نضع زيت، ونشوح الكبدة على نار عالية.

بعد ذلك نضع الكبدة في ورق ألومنيوم، ونضيف البصل والفلفل والثوم، ونغلق الورقة.

وندخلها الفرن على حرارة عالية حتى تستوي، وبالهنا والشفا. الوسوم

نستعرض مع حضراتكم في مقالنا اليوم وصفة الكبدة الاسكندراني في البيت زي المحلات الجاهزة تماماً بأسهل الخطوات وأقل المكونات، حيث تعتبر الكبدة من أشهر الأكلات عند الشعب المصري، والتي يحبها جميع الأشخاص، ويوجد عربات متجولة مختصة في تقديم الكبدة والتي تتميز بطعم مميز وشهي، ومن أشهر المناطق في تحضير الكبدة هي مدينة الإسكندرية، وسوف ننشر لكم طريقتها في هذا المقال، والتي لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود، ويمكن تحضيرها في 10 دقائق فقط. وصفة الكبدة الإسكندراني وصفة الكبدة الإسكندراني المقادير: 1/2 كيلو من الكبدة البقري مقطعة إلى شرائح.

2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

1/4 كوب من عصير الليمون.

شرائح من الفلفل الرومي الأحمر.

شرائح من الفلفل الرومي الأخضر.

قرن حار من الفلفل الأحمر مقطع إلى شرائح.

ملعقة من الزيت النباتي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

رشة من البابريكا.

4 رغيف بلدي. طريقة التحضير: أولاً نقوم بنقع الكبدة في اللبن لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك نغسلها بشكل جيد.

في طاسة نضع الزيت مع نصف كمية الثوم، ونقلب.

ثم نضيف الكبدة إلى الزيت، ونستمر في التقليب.

نقوم بخلط الثوم المتبقي مع التوابل المذكورة في بولة صغيرة بشكل جيد.

عندما يتحول لون الكبدة إلى البني نضيف له شرائح الفلفل ونقلب.

ثم نضع التوابل ونحرك المكونات مع بعضها لكي يتوزع الطعم عليها، ونقوم بتقديمها في خبز بعد ذلك مع طحينة، وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكبدة في الفرن طريقة عمل الكبدة في الفرن المكونات: كيلو من الكبدة.

شرائح فلفل أخضر.

2 قرن فلفل أخضر حار مفرومين.

4 فصوص من الثوم شرائح.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. طريقة التحضير: نقطع الكبدة إلى شرائح، ونضيف لها التوابل المذكورة، ونقلبها بشكل جيد.

في طاسة على النار نضع زيت، ونشوح الكبدة على نار عالية.

بعد ذلك نضع الكبدة في ورق ألومنيوم، ونضيف البصل والفلفل والثوم، ونغلق الورقة.

وندخلها الفرن على حرارة عالية حتى تستوي، وبالهنا والشفا.

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