سر تحضير البطاطس الكرسبي المقرمشة في البيت مثل المطاعم بطرق مختلفة

تعتبر البطاطس من أشهر الأطباق على مستوى العالم كله، والتي تحضر بطرق كثيرة جداً ومختلفة، ومن أشهر هذه الطرق البطاطس الكرسبي المقرمشة التي يحبها الجميع وبالأخص الأطفال، ولا تنجح بعض الأمهات في تحضيرها مقرمشة لأولادهم في البيت، ولذلك يفضلون تناولها دائماً من المطاعم الجاهزة، ولكن بعد اليوم لن يشتروها من الخارج مرة أخرى، حيث نقدم لكم أسرار قرمشة البطاطس في البيت والحصول على لونها الذهبي بدون أن تتشرب الزيت، وتحصلون على طعم لذيذ بسهولة. طريقة تحضير البطاطس الكرسبي المقرمشة طريقة تحضير البطاطس الكرسبي المقرمشة المكونات: كمية مناسبة من حبات البطاطس.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقتان كبار من الدقيق الأبيض.

ربع كوب خل أبيض.

ملح حسب الحاجة.

زيت نباتي للتحمير. طريقة التحضير: أولاً نقوم بتقشير حبات البطاطس بشكل جيد، ثم نغسلها جيداً في الماء.

بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى أصابع بالسمك المرغوب به.

في وعاء عميق نضع كمية مناسبة من الماء الدافئ والخل الأبيض، ونضيف لهم أصابع البطاطس.

ثم نضع الوعاء على النار، ونتركه حتى نحصل على قوام طري للبطاطس.

نصفيها بعد ذلك من الماء جيداً، ونضعها في صينية لكي تجف.

نخفق البيض بشكل جيد، ثم نغمس الأصابع في خليط البيض.

ثم نغطيه بالدقيق بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بوضعها في الحليب.

في طاسة نقوم بتسخين الزيت على نار عالية، ثم نضع البطاطس، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي، وملمسها مقرمش.

وتقدم بالهنا والشفا. طريقة البطاطس الشيبسي في البيت طريقة البطاطس الشيبسي في البيت المكونات: كمية مناسبة من حبات البطاطس صغيرة الحجم.

ملعقتين كبار من البيكنج باودر.

ربع كوب خل أبيض.

ملح حسب الرغبة.

رشة بابريكا.

ثلاثة ملاعق كبار من الدقيق.

زيت للتحمير. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس أولاً، ونغسلها جيداً بالماء.

ثم نقوم بتقطيعها بقطاعة الشيبسي إلى شرائح رقيقة.

ونقوم بوضع هذه الشرائح في خليط الخل وبيكنج باودر.

نتركها منقوعة حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نصفيها من الخليط، ونضعها جانباً حتى تجف.

نقوم بخلط كلاً من الملح والدقيق والبابركيا.

ونغطي البطاطس بالخليط، ثم نضع في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي. الوسوم

تعتبر البطاطس من أشهر الأطباق على مستوى العالم كله، والتي تحضر بطرق كثيرة جداً ومختلفة، ومن أشهر هذه الطرق البطاطس الكرسبي المقرمشة التي يحبها الجميع وبالأخص الأطفال، ولا تنجح بعض الأمهات في تحضيرها مقرمشة لأولادهم في البيت، ولذلك يفضلون تناولها دائماً من المطاعم الجاهزة، ولكن بعد اليوم لن يشتروها من الخارج مرة أخرى، حيث نقدم لكم أسرار قرمشة البطاطس في البيت والحصول على لونها الذهبي بدون أن تتشرب الزيت، وتحصلون على طعم لذيذ بسهولة. طريقة تحضير البطاطس الكرسبي المقرمشة طريقة تحضير البطاطس الكرسبي المقرمشة المكونات: كمية مناسبة من حبات البطاطس.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقتان كبار من الدقيق الأبيض.

ربع كوب خل أبيض.

ملح حسب الحاجة.

زيت نباتي للتحمير. طريقة التحضير: أولاً نقوم بتقشير حبات البطاطس بشكل جيد، ثم نغسلها جيداً في الماء.

بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى أصابع بالسمك المرغوب به.

في وعاء عميق نضع كمية مناسبة من الماء الدافئ والخل الأبيض، ونضيف لهم أصابع البطاطس.

ثم نضع الوعاء على النار، ونتركه حتى نحصل على قوام طري للبطاطس.

نصفيها بعد ذلك من الماء جيداً، ونضعها في صينية لكي تجف.

نخفق البيض بشكل جيد، ثم نغمس الأصابع في خليط البيض.

ثم نغطيه بالدقيق بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بوضعها في الحليب.

في طاسة نقوم بتسخين الزيت على نار عالية، ثم نضع البطاطس، ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي، وملمسها مقرمش.

وتقدم بالهنا والشفا. طريقة البطاطس الشيبسي في البيت طريقة البطاطس الشيبسي في البيت المكونات: كمية مناسبة من حبات البطاطس صغيرة الحجم.

ملعقتين كبار من البيكنج باودر.

ربع كوب خل أبيض.

ملح حسب الرغبة.

رشة بابريكا.

ثلاثة ملاعق كبار من الدقيق.

زيت للتحمير. طريقة التحضير: نقوم بتقشير البطاطس أولاً، ونغسلها جيداً بالماء.

ثم نقوم بتقطيعها بقطاعة الشيبسي إلى شرائح رقيقة.

ونقوم بوضع هذه الشرائح في خليط الخل وبيكنج باودر.

نتركها منقوعة حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نصفيها من الخليط، ونضعها جانباً حتى تجف.

نقوم بخلط كلاً من الملح والدقيق والبابركيا.

ونغطي البطاطس بالخليط، ثم نضع في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.

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