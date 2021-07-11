3 وصفات طبيعية فعالة لعلاج تساقط الشعر وإعادة انباتة مرة أخري وبطرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة تماماً

تساقط الشعر عند النساء من أكثر المشكلات التي تسبب القلق والحزن الشديد لهم، لان النساء دائمًا ما تسعى وراء الجمال وخاصتًا الحصول على شعر كثيف وناعم وطويل، ويرجع تساقط الشعر للكثير من الأسباب، ومن أهمها هو استخدام بعض الأساليب الخاطئة، والمستحضرات الغير صحية، ولذلك لحماية الشعر من التساقط لابد من تطبيق بعض الوصفات الطبيعية، التي تساعد في علاج الشعر نهائيًا، إذن سوف نعرض لكم وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، موضحاً المكونات وطريقة التحضير.

وصفات طبيعية لمنع تساقط الشعر

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تحافظ على الشعر وتمنع التساقط، بل وتعالج الكثير من المشاكل الأخرى وهي مثل:

وصفة مجموعة الزيوت الطبيعية

المكونات

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

٢ ملعقة زيت سمسم

٢ ملعقة زيت جوز الهند

٢ ملعقة من زيت الخروع

٢ ملعقة من زيت الصبار

٢ ملعقة من زيت الجرجير

طريقة التطبيق

اخلطي كل الزيوت التي تم تحضيرها، وبعد ذلك ضعي هذه الخلطة في زجة صغيرها

وبعد الاستحمام مباشرًة قومي بوضع كمية منه مناسبة، مع التدليك لفروة الرأس حتى تتشبع بالزيوت و تراعي أثناء وضع الزيت أن تقومي بالتدليك المستمر

هذه الوصفة لابد أن تتكرر على الأقل مرتين اسبوعيًا

وصفة حليب جوز الهند وعصير الليمون

المكونات

ربع كوب من حليب جوز الهند حليب جوز الهند

٤ ملاعق من عصير الليمون

طريقة التطبيق

يتم خلط المكونات كلاً من حليب جوز الهند، وعصير الليمون المركز ويستخدم هذا الخليط في دهان الشعر بعد الاستحمام أو بعد بلل الشعر.

ويدلك به الشعر جيدًا وفروة الرأس

يكرر هذه الوصفة يوميًا حتى تظهر النتيجة بسرعة.

وصفة الكركدية

الكركديه مفيد جدًا لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه واليكم طريقة تطبيقه

المكونات

بعض أوراق الكركديه

كوب من زيت جوز الهند الطبيعي

طريقة التطبيق