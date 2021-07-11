بملعقة نسكافيه اصبغي حواجبك في المنزل بطريقة جذابة ومميزة بدون مواد كيماوية بديل التاتو

من أهم الأشياء التي تكمل جمال المرأة هو الاهتمام بشكل الحواجب مما يعطي شكل مميز للعيون، والوجه، لذلك فيمكنك رسم الحواجب وصبغها باللون البني الجميل الجذاب، والذي يجعلك أكثر جرأة، ويبرز شكل العين، وهذا اللون يمكن الحصول عليه باستخدام النسكافية مع إضافة بعض المواد الطبيعية الاخرى، التي لا تؤدي إلى حدوث أي أضرار، وهذا الماسك منزليًا، فلا تحتاجي الذهاب الى مراكز التجميل بعد الان.صبغ الحواجب بالنسكافيه
يمكنك صبغ الحواجب في المنزل باستخدام النسكافية فقط لتحصلي على لون بني جميلة ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- ٣ ملاعق صغيرة من النسكافية الطبيعي
- ملعقتين من مسحوق الكركم
- ملعقتين من مسحوق الكاكاو الخام الغير محلى
- كوب من زيت الزيتون
- ربع كوب من زيت السمسم
- عبوة اكسجين من الصيدلية
طريقة التحضير
- في إناء واحد قومي بوضع كل المكونات وابدائي في خلطهم جيدًا، حتى يصبح خليط متجانس تمامًا
- بعد ذلك يمكنك تطبيق المكونات على الحواجب
- ارسمي بيها الحواجب كما تحبين، واتركيها لمدة نصف ساعة
- يتم شطفها بالماء الفاتر فقط
يمكنك أيضًا استخدام النسكافية لصبغ الحواجب باللون البني الغامق، وذلك بإضافة الكاكو على النسكافية، عند تطبيقه وذلك يتم من خلال اتباع الآتي:
المكونات
- كوب من زيت الزيتون الطبيعي
- ٢ ملعقة كبيرة من النسكافية
- عدد ٢ بيضة
- عبوة من الأكسجين
خطوات التحضير
- في البداية قومي بتنظيف الحواجب جيدًا ونسخها بقطنة مبللة بالماء الدافئ حتى يزال منها أي أتربة، أو شوائب.
- قومي بوضع البيض في إناء قومي بخفقة جيدًا، بعد تمام الخفق أضيفي النسكافية، واعيدي الخفق مرة أخرى، ثم أضيفي الكاكاو
- وفي النهاية قومي بإضافة الزيت وقومي بالخفق المستمر ويفضل استخدام المضرب الكهربائي
- أولًا يتم خفق البيضتين في وعاء، بعد ذلك يتم إضافة مقدار النسكافيه إلى الخليط
- في النهاية الأكسجين واخلطية حتى يتجانس الخليط تمامًا
- اتركيه جانبًا حتى يرتاح ويخمر، وذلك لمدة نصف ساعة
- ابدائي في تطبيقه على رسمة الحواجب جيدًا باستخدام فرشاة الماسكارا قومي بتوزيعه جيدًا
- اتركي الخليط على الحواجب لمدة نصف ساعة
- ثم قومي بغسل بالماء الفاتر.
الوسوم
من أهم الأشياء التي تكمل جمال المرأة هو الاهتمام بشكل الحواجب مما يعطي شكل مميز للعيون، والوجه، لذلك فيمكنك رسم الحواجب وصبغها باللون البني الجميل الجذاب، والذي يجعلك أكثر جرأة، ويبرز شكل العين، وهذا اللون يمكن الحصول عليه باستخدام النسكافية مع إضافة بعض المواد الطبيعية الاخرى، التي لا تؤدي إلى حدوث أي أضرار، وهذا الماسك منزليًا، فلا تحتاجي الذهاب الى مراكز التجميل بعد الان.صبغ الحواجب بالنسكافيه
يمكنك صبغ الحواجب في المنزل باستخدام النسكافية فقط لتحصلي على لون بني جميلة ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- ٣ ملاعق صغيرة من النسكافية الطبيعي
- ملعقتين من مسحوق الكركم
- ملعقتين من مسحوق الكاكاو الخام الغير محلى
- كوب من زيت الزيتون
- ربع كوب من زيت السمسم
- عبوة اكسجين من الصيدلية
طريقة التحضير
- في إناء واحد قومي بوضع كل المكونات وابدائي في خلطهم جيدًا، حتى يصبح خليط متجانس تمامًا
- بعد ذلك يمكنك تطبيق المكونات على الحواجب
- ارسمي بيها الحواجب كما تحبين، واتركيها لمدة نصف ساعة
- يتم شطفها بالماء الفاتر فقط
يمكنك أيضًا استخدام النسكافية لصبغ الحواجب باللون البني الغامق، وذلك بإضافة الكاكو على النسكافية، عند تطبيقه وذلك يتم من خلال اتباع الآتي:
المكونات
- كوب من زيت الزيتون الطبيعي
- ٢ ملعقة كبيرة من النسكافية
- عدد ٢ بيضة
- عبوة من الأكسجين
خطوات التحضير
- في البداية قومي بتنظيف الحواجب جيدًا ونسخها بقطنة مبللة بالماء الدافئ حتى يزال منها أي أتربة، أو شوائب.
- قومي بوضع البيض في إناء قومي بخفقة جيدًا، بعد تمام الخفق أضيفي النسكافية، واعيدي الخفق مرة أخرى، ثم أضيفي الكاكاو
- وفي النهاية قومي بإضافة الزيت وقومي بالخفق المستمر ويفضل استخدام المضرب الكهربائي
- أولًا يتم خفق البيضتين في وعاء، بعد ذلك يتم إضافة مقدار النسكافيه إلى الخليط
- في النهاية الأكسجين واخلطية حتى يتجانس الخليط تمامًا
- اتركيه جانبًا حتى يرتاح ويخمر، وذلك لمدة نصف ساعة
- ابدائي في تطبيقه على رسمة الحواجب جيدًا باستخدام فرشاة الماسكارا قومي بتوزيعه جيدًا
- اتركي الخليط على الحواجب لمدة نصف ساعة
- ثم قومي بغسل بالماء الفاتر.
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