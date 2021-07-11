بملعقة نسكافيه اصبغي حواجبك في المنزل بطريقة جذابة ومميزة بدون مواد كيماوية بديل التاتو

من أهم الأشياء التي تكمل جمال المرأة هو الاهتمام بشكل الحواجب مما يعطي شكل مميز للعيون، والوجه، لذلك فيمكنك رسم الحواجب وصبغها باللون البني الجميل الجذاب، والذي يجعلك أكثر جرأة، ويبرز شكل العين، وهذا اللون يمكن الحصول عليه باستخدام النسكافية مع إضافة بعض المواد الطبيعية الاخرى، التي لا تؤدي إلى حدوث أي أضرار، وهذا الماسك منزليًا، فلا تحتاجي الذهاب الى مراكز التجميل بعد الان.

صبغ الحواجب بالنسكافيه

يمكنك صبغ الحواجب في المنزل باستخدام النسكافية فقط لتحصلي على لون بني جميلة ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

٣ ملاعق صغيرة من النسكافية الطبيعي

ملعقتين من مسحوق الكركم

ملعقتين من مسحوق الكاكاو الخام الغير محلى

كوب من زيت الزيتون

ربع كوب من زيت السمسم

عبوة اكسجين من الصيدلية

طريقة التحضير

في إناء واحد قومي بوضع كل المكونات وابدائي في خلطهم جيدًا، حتى يصبح خليط متجانس تمامًا

بعد ذلك يمكنك تطبيق المكونات على الحواجب

ارسمي بيها الحواجب كما تحبين، واتركيها لمدة نصف ساعة

يتم شطفها بالماء الفاتر فقط

صبغ الحواجب بالنسكافيه والكاكاو

يمكنك أيضًا استخدام النسكافية لصبغ الحواجب باللون البني الغامق، وذلك بإضافة الكاكو على النسكافية، عند تطبيقه وذلك يتم من خلال اتباع الآتي:

المكونات

كوب من زيت الزيتون الطبيعي

٢ ملعقة كبيرة من النسكافية

عدد ٢ بيضة

عبوة من الأكسجين

خطوات التحضير