اصنعي كيراتين زبدة الشيا المعجزة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله حرير في ساعة واحدة

زبدة الشيا من أهم المواد الطبيعية التي استخدمت في صناعة منتجات العناية سواء كانت للبشرة أو للشعر، ولكنها في الفترات الأخيرة أصبحت تدخل في الكثير من منتجات الرعاية بالشعر فهي مليئة بالفيتامينات، التي تساعد في تنعيم الشعر وعلاج الهيشان، وترطيبة بشكل هائل وممكن أن تقومي بصناعة كريم من زبد الشيا لحماية وتنعيم الشعر في المنزل وهذا ما سوف نتعرف عليه

طريقة عمل كريم للشعر بزبدة الشيا

يمكنك عمل كريم زبدة الشيا في البيت في خطوات بسيطة وذلك لكثرة الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها فهو يساعد على نعومة الشعر بشكل جميل وجذاب، بالإضافة إلى أن هذا الكريم يعالج الكثير من مشاكل الشعر، وطريقة عمل الكريم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

٥ ملاعق كبار من زبدة الشيا

ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي

٣ ملاعق كبار من زيت الخروع

٢ ملعقة من زيت إكليل الجبل العطري

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد المركز

طريقة التحضير:

قومي بإذابة زبدة الشيا بإستخدام حمام مائي لها، أو يمكن أن توضع في الميكروويف دقيقتين، وذلك حتى يتم تجانسها مع المكونات بسهولة

وبعد ذلك استخدمي المضرب اليدوي لخفقها جيدًا قبل إضافة المكونات إليها، حتى تكون خفيفة وسريعة الاستجابة

قومي بإضافة زيت جوز الهند إليها ثم اخفقي جيدًا

أضيفي زيت الخروع ثم أعيدي الخفق جيدًا، أو بإستخدام المضرب أيضًا مرة أخرى

أضيفي باقي المكونات إلى الخليط واعيدي أيضًا الخفق وسوف تحصلي على قوام كريمي متجانس يمكنك تعبئة بكل سهولة في علبة زجاج

ضعي العلبة داخل الثلاجة حتى يتماسك بعض الشيء

تستطيعي الأن تطبيق على شعرك بكل سهولة متى تشائين.

فوائد زبدة الشيا للشعر

زبدة الشيا لها الكثير من الفوائد للشعر ومن أهم هذه الفوائد مايلي:

منع تكسر الشعر

زبدة الشيا تساعد على ترطيب بصيلات الشعر مما يمنع تقصفها نهائيًا و حدوث تكسير في أطرافها، وذلك لاحتوائها على فيتامين ه‍ وبعض الأحماض الأمينية.

استعادة لمعة الشعر

تحتوي زبدة الشيا على أحماض دهنية تساعد في منح الشعر نعومة ولمعة رائعة، وحفظ رطوبة الشعر.

التخلص من التهابات فروة الرأس

تساعد في حماية الشعر من الالتهاب، وتخفيف تهيج فروة الرأس وترطيبها.

حماية الشعر من التلف

يعتبر حماية للشعر بما تحتوي عليه من فيتامينات وتمنع تلف الشعر الناتج عن تأثرة بالعوامل البيئية.