طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بتتبيلة رهيبة ومكونات اقتصادية وبطعم لذيذ وحكاية

يرد كثيرا الي محركات البحث طريقة تحضير كفتة الدجاج، يمكن لأي شخص من جميع افراد المنزل الدخول الي المطبخ وإعداد كفتة الدجاج بأقل التكاليف وبأشهى والذ طعم خلال وقت قصير، لحوم الدجاج من اغني اللحوم بالبروتين لذلك تحرص الكثير من الأمهات علي تقديم لحوم الدجاج الي أطفالها بطريقة غير مباشرة نظرا لان الأطفال يرفضون تناول الدجاج بشكل مباشر. طريقة عمل كفتة الدجاج المكونات: كيلو من صدور الدجاج.

اربع معالق من توابل الكفتة.

بصلة مفرومة.

اربع فصوص ثوم مفرومة.

ثلاث معالق من البقدونس المفروم.

معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

معلقة كبيرة من الفلفل الحار.

زيت للقلي. طريقة التحضير نقوم بغسل وعاء كبير ثم تجفيفه جيدا قبل وضع مكونات كفتة الدجاج به.

نقوم بفرم كيلو من صدور الدجاج حتي يصبح ناعما.

نضع مفروم الدجاج في الوعاء ومضيف عليه أربع معالق من توابل الكفتة، ثم نضع بصلة مفرومة، ونضيف أربع فصوص ثوم مفرومة، وثلاث معالق من البقدونس المفروم، ومعلقة صغيرة مم الملح الأبيض، ومعلقة كبيرة من الملح الأبيض، ومعلقة كبيرة من الفلفل الحار.

نقوم بعجن المكونات جيدا مع بعضها حتي تمتزج وتتداخل جميع المكونات في بعضها لكي نحصل علي اشهي طعم.

نشكل صوابع الكفتة كيفما نشاء وبعد الإنتهاء من تشكيل أصابع الكفتة نتركها في الثلاجة لكي تتماسك مع بعضها جيدا.

نضع مقلاة علي النار ونقوم بوضع كمية كافية من الزيت علي متوسطة ونترك الزيت حتي يصل الي درجة حرارة معينة ونقوم بتهدئة النار ثم نضع أصابع الكفتة في الزيت علي نار هادئة لمدة خمس دقائق حتي تنضج كفتة الدجاج.

نقوم بإخراج الكفتة من الزيت وتقدم ساخنة بجوار الأرز الأصفر او من خلال وصعها في عيش وإضافة مايونيز أو طحينة عليها وبذلك تكون من اشهي الأكلات.

يمكن تسوية الكفتة بطريقة اخري من خلال إحضار صينية ووصع معلقة كبيرة من الزيت ثم نضع أصابع الكفتة ونضعها في الفرن علي نار متوسطة لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك نثوم بغلق النار وإخراج صينية الكفتة من الفرن ونتركها لكي تبرد لمدة دقيقة ونصف ثم بعد ذلك نقوم بنقل صوابع الكفتة في طبق التقديم. الوسوم

يرد كثيرا الي محركات البحث طريقة تحضير كفتة الدجاج، يمكن لأي شخص من جميع افراد المنزل الدخول الي المطبخ وإعداد كفتة الدجاج بأقل التكاليف وبأشهى والذ طعم خلال وقت قصير، لحوم الدجاج من اغني اللحوم بالبروتين لذلك تحرص الكثير من الأمهات علي تقديم لحوم الدجاج الي أطفالها بطريقة غير مباشرة نظرا لان الأطفال يرفضون تناول الدجاج بشكل مباشر. طريقة عمل كفتة الدجاج المكونات: كيلو من صدور الدجاج.

اربع معالق من توابل الكفتة.

بصلة مفرومة.

اربع فصوص ثوم مفرومة.

ثلاث معالق من البقدونس المفروم.

معلقة صغيرة من الملح الأبيض.

معلقة كبيرة من الفلفل الحار.

زيت للقلي. طريقة التحضير نقوم بغسل وعاء كبير ثم تجفيفه جيدا قبل وضع مكونات كفتة الدجاج به.

نقوم بفرم كيلو من صدور الدجاج حتي يصبح ناعما.

نضع مفروم الدجاج في الوعاء ومضيف عليه أربع معالق من توابل الكفتة، ثم نضع بصلة مفرومة، ونضيف أربع فصوص ثوم مفرومة، وثلاث معالق من البقدونس المفروم، ومعلقة صغيرة مم الملح الأبيض، ومعلقة كبيرة من الملح الأبيض، ومعلقة كبيرة من الفلفل الحار.

نقوم بعجن المكونات جيدا مع بعضها حتي تمتزج وتتداخل جميع المكونات في بعضها لكي نحصل علي اشهي طعم.

نشكل صوابع الكفتة كيفما نشاء وبعد الإنتهاء من تشكيل أصابع الكفتة نتركها في الثلاجة لكي تتماسك مع بعضها جيدا.

نضع مقلاة علي النار ونقوم بوضع كمية كافية من الزيت علي متوسطة ونترك الزيت حتي يصل الي درجة حرارة معينة ونقوم بتهدئة النار ثم نضع أصابع الكفتة في الزيت علي نار هادئة لمدة خمس دقائق حتي تنضج كفتة الدجاج.

نقوم بإخراج الكفتة من الزيت وتقدم ساخنة بجوار الأرز الأصفر او من خلال وصعها في عيش وإضافة مايونيز أو طحينة عليها وبذلك تكون من اشهي الأكلات.

يمكن تسوية الكفتة بطريقة اخري من خلال إحضار صينية ووصع معلقة كبيرة من الزيت ثم نضع أصابع الكفتة ونضعها في الفرن علي نار متوسطة لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك نثوم بغلق النار وإخراج صينية الكفتة من الفرن ونتركها لكي تبرد لمدة دقيقة ونصف ثم بعد ذلك نقوم بنقل صوابع الكفتة في طبق التقديم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بتتبيلة رهيبة ومكونات اقتصادية وبطعم لذيذ وحكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.