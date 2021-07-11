كيراتين الكوسا أقوي كيراتين طبيعي: لفرد الشعر المجعد والمتقصف قبل العيد2021

يعد كيراتين الكوسا أقوي كيراتين ، معجزة من عند الله في فرد الشعر طبيعي، وبديل ذهبي للكيراتين الجاهز، وتحتوي الكوسا علي فيتامين A و فيتامين G والنوعان يعملا علي تنعيم الشعر فوري قبل العيد، حيث تبحث كل فتاه عن شعر لامع وناعم وجميل قبل العيد، ونقدم لكم الحل الذهبي للحصول علي شعر جميل وناعم جدا دون تقصف ولا قشرة، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة تحضير كيراتين الكوسا أقوي كيراتين طبيعي يعمل علي فرد الشعر المتقصف نهائي قبل العيد2021.

مكونات كيراتين الكوسا أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر فوري من أول استعمال

سوف نتعرف اليوم علي مكونات طبيعية لعمل الكيراتين المعجزة لفرد الشعر البديل الذهبي للكيراتين الجاهز في المنزل وهي كما يلي:-

ثلاث حبات من الكوسا.

معلقتين من النشا.

كوب وربع من الماء.

معلقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف اليوم علي أبسط طريقة لتحضير أقوي كيراتين طبيعي 100% داخل المنزل بخطوات سهلة جدا دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

نقوم بغسل الكوسا جيد ونقطعها قطع صغيرة ثم نضعها في وعاء ونضيف اليها كوب من الماء ونضعها علي النار لمدة 15 دقيقة. نحضر خلاط كهربي ونضيف الكوسا المغلية في الخلاط ونخلطها لمدة 5 دقائق ثم نضع الخليط في وعاء ثم نضع معلقتين النشا في ربع كوب ماء ونمزجهم جيداً. ثم نسكب النشا علي خليط الكوسا ونضع الوعاء علي النار لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر حتي نحصل علي خليط كريمي. نضيف معلقتين زيت الزيتون ونقلبهم جيدا ثم نقوم بتنظيف فروه الراس جيدا ونضع طبقة من الخليط علي الشعر بتساوي حتي تغطي الشعر كلها. ثم نترك الخليط علي الشعر لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر بالشامبو ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع للحصول علي شعر ناعم وجميل.

مكونات عمل اسرع كيراتين منزلي وطبيعي لفرد الشعر فوري من اول استعمال

سوف نتعرف علي مكونات طبيعية موجودة في كل منزل تستخدم في عمل الكيراتين الرهيب في فرد الشعر وهي كما يأتي:-

حبه متوسطة من الفلفل الاخضر.

كوب صغير من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستعمال

نقدم لكم اليوم أقوي وأسهل طريقة لتحضير الكيراتين في المنزل بخطوات سهلة للغاية دون تعب وهي كالتالي:-