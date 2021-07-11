7 عادات يومية ممكن تسببلك ظهور دوالي الساقين

الاوردة المتكتلة المنتفخة او الدوالي ممكن تحصل لاي شخص تقريبا ، وعلى الرغم من انها مش مشكلة خطيرة ، الا ان وجودها بيكون مزعج وبتشوه شكل الساقين ، وعلى الرغم انها مش دايما ممكن نمنعها ، الا ان في عادات بتسبب دوالي الساقين وانتفاخ اوردة الرجل ، والنهاردة من خلال السطور الجايه هنعرف بعض العادات اليومية اللي ممكن تحطيها في اعتبارك عشان تمنعي المشكلة.
عادات بتسبب دوالي الساقين:
1- بتستخدمي الحلاقة لازلة شعر الساقين:
لو متعودة تستخدمي طريقة الحلاقة لازالة الشعر ، ممكن تتعرضي بالغلط لجرح الساق ، وده ممكن يأثر على اوردة الرجل ، لان معظم البنات بيحلقوا في الحمام اللي بيكون دافي او سخن ، ولما تسببي جرح للرجل بالغلط ، الحرارة ممكن تزود من حدة النزيف ، وعشان تمنعي ده اختاري شفرات الحلاقة المصممة مخصوص للبشرة الجافة.
2- بتنسي تقشري الساقين:
على الرغم من ان التقشير مش هيمنع توسع الاوردة ، الا ان طريقة التقشير وتدليك الرجل ممكن انه يساعد في تخفيف مشكلة الدوالي ، لانه بيحفز تدفق الدم ، اللي بدوره بيساعد على تحسين الدورة الدموية اللي بتساعد على انتاج الكولاجين والحفاظ على الساقين ناعمة لفترة اطول.
3- بتستخدمي فرشة جافة:
الفرشة الجافة من الحاجات اللي ممكن تسبب مشكلة لعروق لرجل ، لو بتستخدمي فرشة جافة اوي او قاسية او بتستخدميها كتير ، لان شعيراتها ممكن تسبب جروح دقيقة وده بدوره هيخلي اوردة رجلك معرضة اكتر للنزيف التلقائي والعدوى.
4- الجري:
الحركة بالتأكيد بتساعد في منع تطور الدوالي ، ولكن بعض التمارين ممكن تأدي لظهور الدوالي مع الوقت ، وفي حين ان الجري نفسه مش بيسبب دوالي ، بالظبط زي الحمل او زيادة الوزن بشكل كبير ، ولكن بيخلق بيئة لتطوير الحالة ، اثناء الجري ممكن تدفق الدم الزيادة يأدي لاتلاف الاوردة ، وفي النهاية هيخلي من الصعب على الدم انه يدور في اوردة الساق بشكل طبيعي.
5- بتستهلكي سكر كتير:
السكر بيسبب ارتفاع ضغط الدم ، وده هيأدي لتلف الاوردة واضعافها ، وممكن انه يسبب كمان التهاب في الاوعية الدموية ، وده بيخلي صعب انها تضخ الدم بشكل صحيح ، وده هيسبب تمدد الاوردة وانتفاخها ، والحقيقة ان حتى الاطعمة اللي بنشوفها بدايل صحية للحلويات زي الفواكة المجففة ، غالبا بتكون عالية جدا في السعرات الحرارية والسكر ، وده هيخليها اسوأ عدو لاوردة رجلك.
6- بتلبسي حزام:
لو معرضة للاصابة بالدوالي ، ممكن تبقي محتاجة لاعادة النظر في اللي انتي بتلبسيه ، ممكن تكوني بتحبي تلبسي الملابس الضيقة ، ولكن هي في الحقيقة بتقيد الدورة الدموية وبتخلي تدفق الدم صعب من الساقين لباقي اجزاء الجسم ، بدل لبس الاحزمة او الجينز الضيق ، اختاري الملابس الفضفاضة والمريحة افضل ليكي.
7- بتنامي على ضهرك:
على الرغم ان النوم على الضهر ممكن يساعد في منع تجاعيد الوجه ، الا انه مش افضل وضع للنوم لو بتعاني من دوالي الاوردة ، الافضل انك تنامي على جنبك الشمال لانه بيزيل الضغط عن اكبر وريد في الجسم ، واللي موجود في الجنب اليمين ، هيساعد على زيادة الدورة الدموية ومنع الدم من التكون في الاوردة.
دوالي الساقين .. اسبابها ووصفات طبيعية لعلاجها
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