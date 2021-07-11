وصفة البطاطس والحمص لتفتيح البشرة كاليابانيات وتعالج الكلف والتصبغات

وصفة البطاطس والحمص تعمل على تفتيح البشرة، كما أنها تعالج الكلف والتصبغات وحروق الشمس وتعطيكى نتائج تفتيح رهيبة، ولأن الكثير من الناس يبحثون عن كيفية عمل وصفة طبيعية لتبييض الجسم فى المنزل وبدون تكلفة عالية، وذلك لأنها تتكون من البطاطس و التى لها فوائد عديدة فى تفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد، وأيضاً من مكوناتها الحمص الذى يعمل على توحيد لون البشرة ويخلصك من البقع السوداء ومن الكلف، ويخلصك من آثار حروق الشمس المزعجة ولذلك سوف نقدم لكم مزيج من البطاطس والحمص والشاور لنصنع لحضراتكم هذه الوصفة الجبارة فى التفتيح، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير وصفة البطاطس والحمص لتفتيح البشرة. مكونات وصفة البطاطس والحمص مكونات وصفة البطاطس والحمص تتكون وصفة البطاطس والحمص من مكونات طبيعية وموجودة في المنزل وغير مكلفة وهى كمايلي: ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

عصير حبة بطاطس.

ملعقة كبيرة من جيل الشاور. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل وصفة البطاطس والحمص من أسهل الطرق فى تحضيرها وأيضاً استخدامها سهل وهى كالتالي: نقوم بإحضار حبة من البطاطس ونقشرها ونحضر مبشرة ونقوم ببشر حبة البطاطس. ثم نعصرها جيداً ونستخرج منها كمية العصير التى سوف نستخدمها. وفى طبق عميق نضع عصير البطاطس وعليه ملعقة من جيل الشاور ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم ملعقة من دقيق الحمص ونقلبهم جيدا حتى يمتزجوا مع بعض تماماً. وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ١٠ دقائق. ثم نشطفه بالماء جيداً وننشفه. ونقوم بدهن الجسم بزيت جوز الهند أو أى كريم مرطب لديكى. وبذلك سوف تحصلين على بشرة بيضاء ومتألقة. فوائد الحمص للبشرة يعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من الاحمرار الناتج عن حروق الشمس ، أو بسبب المواد التجميلية الغير مناسبة للبشرة وتؤدى إلى التهابها. يحتوى على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، و التى تعمل على تأخير علامات تقدم السن من التجاعيد والخطوط الرفيعة. يساعد فى تفتيح البشرة ويجعلها تبدو أكثر اشراقاً. يعالج مشكلة جفاف البشرة وذلك من خلال وترطيبها وتقشيرها. ويعمل على ارتخاء عضلات الوجه المشدودة وخاصة فى منطقة الجبين والحواجب. يطهر البشرة من العدوى البكتيرية أو الفطريات أو أى نوع من الحساسية، ويساعد فى التخلص من حب الشباب لأنه يحتوى على العديد من المواد الحمصية و التى تعمل على امتصاص الكمية الزائدة من زيوت ودهون البشرة. يعالج مشكلة المناطق الداكنة السمراء فى الجسم، وخاصة الكوع والركبة وتحت الأبطين. طريقة الاعداد والاستخدام الوسوم

وصفة البطاطس والحمص تعمل على تفتيح البشرة، كما أنها تعالج الكلف والتصبغات وحروق الشمس وتعطيكى نتائج تفتيح رهيبة، ولأن الكثير من الناس يبحثون عن كيفية عمل وصفة طبيعية لتبييض الجسم فى المنزل وبدون تكلفة عالية، وذلك لأنها تتكون من البطاطس و التى لها فوائد عديدة فى تفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد، وأيضاً من مكوناتها الحمص الذى يعمل على توحيد لون البشرة ويخلصك من البقع السوداء ومن الكلف، ويخلصك من آثار حروق الشمس المزعجة ولذلك سوف نقدم لكم مزيج من البطاطس والحمص والشاور لنصنع لحضراتكم هذه الوصفة الجبارة فى التفتيح، وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير وصفة البطاطس والحمص لتفتيح البشرة. مكونات وصفة البطاطس والحمص مكونات وصفة البطاطس والحمص تتكون وصفة البطاطس والحمص من مكونات طبيعية وموجودة في المنزل وغير مكلفة وهى كمايلي: ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

عصير حبة بطاطس.

ملعقة كبيرة من جيل الشاور. طريقة الاعداد والاستخدام طريقة عمل وصفة البطاطس والحمص من أسهل الطرق فى تحضيرها وأيضاً استخدامها سهل وهى كالتالي: نقوم بإحضار حبة من البطاطس ونقشرها ونحضر مبشرة ونقوم ببشر حبة البطاطس. ثم نعصرها جيداً ونستخرج منها كمية العصير التى سوف نستخدمها. وفى طبق عميق نضع عصير البطاطس وعليه ملعقة من جيل الشاور ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم ملعقة من دقيق الحمص ونقلبهم جيدا حتى يمتزجوا مع بعض تماماً. وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ١٠ دقائق. ثم نشطفه بالماء جيداً وننشفه. ونقوم بدهن الجسم بزيت جوز الهند أو أى كريم مرطب لديكى. وبذلك سوف تحصلين على بشرة بيضاء ومتألقة. فوائد الحمص للبشرة يعمل على توحيد لون البشرة والتخلص من الاحمرار الناتج عن حروق الشمس ، أو بسبب المواد التجميلية الغير مناسبة للبشرة وتؤدى إلى التهابها. يحتوى على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، و التى تعمل على تأخير علامات تقدم السن من التجاعيد والخطوط الرفيعة. يساعد فى تفتيح البشرة ويجعلها تبدو أكثر اشراقاً. يعالج مشكلة جفاف البشرة وذلك من خلال وترطيبها وتقشيرها. ويعمل على ارتخاء عضلات الوجه المشدودة وخاصة فى منطقة الجبين والحواجب. يطهر البشرة من العدوى البكتيرية أو الفطريات أو أى نوع من الحساسية، ويساعد فى التخلص من حب الشباب لأنه يحتوى على العديد من المواد الحمصية و التى تعمل على امتصاص الكمية الزائدة من زيوت ودهون البشرة. يعالج مشكلة المناطق الداكنة السمراء فى الجسم، وخاصة الكوع والركبة وتحت الأبطين. طريقة الاعداد والاستخدام

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