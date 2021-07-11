قطعيات اللحوم المختلفة وطريقة استخدامها مع قرب عيد الأضحى المبارك

قطعيات اللحوم المختلفة، إذا كنتي تريدي أن تكوني خبيرة في اللحوم، وتقدري تختاري القطعة اللي ترديدها، على حسب الأكلة المراد طبخها، سوف نتعرف على كل معلومة تهمك كربة منزل، لمعرفة قطعية اللحمة وماهي فائدتها، وكيفية استخدامها.

قطعيات اللحوم المختلفة

تقسيم العجل إلى ثلاث أجزاء وهي كالتالي:

أولاً: الرأس ويوجد فيها (مخ – لحمة رأس – لسان).

ثانياً: أنواع اللحوم.

الرقبة (لحمة دوش) وتتكون من:

لحمة سن – عرق الفلتو – الروزبيف – الأنتركوت أو عمود الفخذه – عرق التربيانكو – وش الفخذه – الموزة – اللوحة – الريش.

ثالثاً: الموجود داخل العجل وهو كالتالي:

القلب – الكبده – الكلاوي – الفشه – المنديل – الأمعاء الدقيقة (السجق) – الأمعاء الغليظة (الممبار) – الذيل (العكاوي) – الكوارع.

ماهي أنسب الطرق للطبخ حسب قطعية اللحم

يجب استخدام العجل الصغير السن في عملية الذبح، لأن كلما كان سن العجل صغير كان أفضل في عملية الطبخ، ويكون اللحم طري والطعم أشهى وأفضل، وسوف نعرض لكم طرق الطهي المختلفة حسب قطعة اللحم المستخدمة، وهي كالتالي:

أولاً: الرقبة والدوش:

القطعة دي من اللحمة تتميز بأنها تستخدم مع الخضار، وتستخدم في المفروم لعمل الكفتة أو البرجر، وتستخدم أيضاً في الطبيخ المسبك.

ثانياً: لحمة السن:

القطعة دي من اللحمة تختلف تماماً عن قطعة الدوش، لأنها تتميز بأنها طرية جداً، ولذلك فإن أفضل إستخدام لها هو السلق، أو مع الخضار فقط.

ثالثاً: عرق الفلتو:

هذه القطعة من اللحم تعتبر أطرى قطعة لحم في العجل، وتستخدم في السلق والشوي، لكن لا ينصح باستخدامها في الأسكالوب، لأن أنسجتها ضعيفة فلا تستطيع أن تفردها وتدق عليها، لأنها سوف تتفكك من بعضها.

رابعا: الروزبيف:

هذه النوعية من اللحوم تكون طرية جداً، ولكنها أشد من عرق الفلتو، حيث يمكن استخدامها في عمل الأسكالوب، لأنها تتحمل أنسجتها الفرد والدق عليها.

خامساً:

الجزء المشترك بين عمود الفلتو والروزبيف، وهو عبارة عن عظمة على شكل حرف الـT (تي بون)، ويستخدم في الشوي.

سادسا: التربيانكو:

وهو معروف بعمود اللحم البارد، ويستخدم في عمل اللحمة الباردة.

سابعاً: وش الفخذه:

هذا الجزء الوحيد الذي يمكن استخدامه في عمل الأسكالوب، لأنه طري جداً، ويستخدم للأستيك بجميع أنواعه، ويمكن استخدامه في عمل كباب الحلة.

ثامناً: الموزة:

هذه القطعة تكون ملبسة بالدهن الخفيف، وتستخدم في السلق.

تاسعاً: الكوستليتا:

هي جزء من الريش، وتكون لحمة ناعمة ومناسبة لوصفات: اليخني والخضار.

عاشراً: السمانة:

هذه القطعة تكون لحمة حمراء ودهونها قليلة، ومناسبة لوصفات: الأسكالوب وكباب الحلة.

أما صباع السمانة:

هي عبارة عن عضلة، وتكون لحمة ناعمة، ومناسبة لوصفات: الروستو في الفرن أو صينية.

وأخيراً الكولاتة:

هذا الجزء الذي يسبق المؤخرة والفخذه مباشرة، وتستخدم كشرائح للشوي، أو في السلق والشوربة والطبخ.