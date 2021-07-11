كيفية إصلاح الشعر الجاف والتالف من أشعة الشمس باستخدام هذا البلسم الطبيعي اصنعيه بنفسك

نميل عادةً إلى التركيز على ضرر الشمس ببشرتنا ، وننسى آثارها السلبية على شعرنا أيضًا، يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تلحق الضرر ببشرة الشعر ، وهي الغطاء الخارجي لكل خصلة شعر. يمكن أن تتسبب الأشعة الضارة أيضًا في تغير اللون ، والجفاف ، وتقصف الأطراف ، والهشاشة. يمكنك معرفة ما إذا كان شعرك ليس في أفضل حالاته عندما يكون جافًا ، فلا يمكن التحكم فيه ويصعب تصفيفه .

لحسن الحظ ، نحن هنا لنخبركم متابعي “ثقفني” عن بلسم سهل مكون من ثلاثة مكونات يعمل على ترطيب شعرك على الفور.

مع حلول فصل الصيف بأكمله ، من المهم أن نتذكر أنه يتعين علينا رعاية شعرنا بقدر ما نقوم بتغذية بشرتنا باستخدام واقي الشمس. التعرض لأشعة الشمس يضر بشعرك تمامًا. تعمل الأشعة فوق البنفسجية على إضعاف بنية البروتين في شعرك ، وتزيل ترطيبه وتقليل مرونته حتى يتكسر شعرك بسهولة أكبر. لذلك يجب عليك أن تتعلمي طريقة إصلاح الشعر التالف من أشعة الشمس ، وعليكِ أن تفعلي ذلك بسرعة.

موزة كاملة النضج نصف إلى ملعقة كبيرة ونصف زيت زيتون حسب الاحتياج ملعقة كبيرة عسل

مكونات بلسم الشعر للحماية من أشعة الشمس

الموز مليء بالبوتاسيوم الذي يساعد على التئام بصيلات الشعر التالفة وفيتامين أ الذي يساعد في تقوية البصيلات التالفة. يعمل زيت الزيتون كبلسم طبيعي والعسل يساعد على استعادة الشعر وتنعيم البصيلات وإضفاء اللمعان.

قومي بخلط المكونات الثلاثة في الخلاط حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات. ضعي البلسم على شعرك من الأذنين إلى أسفل. إذا كانت فروة رأسك جافة ، يمكنك وضع البلسم عليها أيضًا ، لكن هذا ليس ضروريًا. اتركي البلسم لمدة 10 إلى 15 دقيقة. اشطفى شعرك جيدًا وحاولي الابتعاد عن الشامبو التي يحتوي على مواد كيمائية.

خطوات عمل ماسك الشعر لحمايته في فصل الصيف

الان مع ثلاثة مكونات فقط من المطبخ يمكنك إصلاح تلف الشعر بسرعة بعد تلك الساعات الطويلة على الشاطئ والنزهات في الحديقة أثناء فترة الصيف.