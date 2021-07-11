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جمانة الصباغ الأحد,11 تموز (يوليو) 2021 - 17:01
مشروبات تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول لحم العيد، دوت الخليج تحديداً مشروبات تحوي بعض الأعشاب والنباتات والفواكه المعروفة بتأثيرها الإيجابي في تهدئة آلام المعدة والتخفيف من عسر الهضم الذي قد يصيب البعض بعد تناول لحم العيد، خصوصاً بكميات كبيرة.
والمعروف أن عملية الهضم دوت الخليج عملية يقوم فيها الجسم بتقسيم الطعام إلى أجزاء صغيرة لتدخل مجرى الدم وتتوزع على أعضاء الجسم.
وتبدأ عملية الهضم من الفم وصولاً إلى المعدة، حيث يتعرض الطعام لعمليات عدة داخل الجهاز الهضمي، منها تقسيم الطعام لأجزاء صغيرة ثم مزجه باللعاب قبل انتقاله للمعدة وخلطه مع أحماضها، نهاية بتعرض بقايا الطعام لعصارات الجهاز الهضمي وإنزيمات الكبد والبنكرياس فور دخولها الأمعاء الدقيقة، بحسب ما جاء على موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الصحية.
فد تختلف مدة هضم الطعام حسب نوعه، وفيما يخص هضم اللحوم فإن الهضم الكامل لهذا الصنف من الأطعمة يستغرق ما بين 24-72 ساعة حسب العوامل المختلفة. وقد يعاني البعض من عسر هضم اللحم في حال تناولها بكميات كبيرة وعدم مضغها جيداً، وفي هذه الحالة يصاب الإنسان بعسر الهضم والانتفاخ والغازات.
ويمكن علاج هذه المشاكل بتناول بعض المشروبات التي تساعد على تهدئة المعدة بشكل فعال.
مشروبات تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول لحم العيد
تحتاج الأطعمة الغنية بالبروتين والأطعمة الدهنية كاللحوم، وقتاً أطول للهضم مقارنة بأطعمة أخرى غنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه، بسبب حاجتها لجهد أكبر وإنزيمات متخصصة لتكسيرها وهضمها. ما يجعل المرء يعاني من التخمة وامتلاء المعدة جراء تناول الوجبات الدسمة والغنية باللحوم في عيد الأضحى، ما يزيد من صعوبة الهضم والاضطرابات في الجهاز الهضمي.
ويمكن علاج هذه المشاكل بتناول بعض المشروبات العشبية التي تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول لحم العيد، وهي التالية:
- منقوع أوراق النعناع: مشروب عشبي فعال ومفيد لصحة الجهاز الهضمي، بفضل احتواء النعناع على مادة المنثول التي تهدئ المعدة وتحسن حركة الأمعاء كما تحسن من عملية الهضم. وينصح بتناول منقوع أوراق النعناع بعد غليها جيداً، بعد تناول لحم العيد لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي.
- مشروب اليانسون بالشمر: من المشروبات الصحية والطبيعية التي تخفف من الاعراض المصاحبة لتناول الأطعمة الدسمة أو التي تتطلب وقتاً للهضم مثل اللحم كونه يحوي كمية كبيرة من مضادات الأكسدة. ومن هذه الاعراض، الغثيان والحموضة وتقلصات المعدة وعسر الهضم.
- مشروب الشاي الأخضر: من افضل مشروبات عشبية تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول لحم العيد وبعد تناول الوجبات الدسمة، ويمتاز الشاي الأخضر بمحتواه العالي من مادة الكاتيكين التي تقلل من امتصاص الأمعاء للسعرات الحرارية والدهون الموجودة في الأطعمة، ما يساعد في الحفاظ على وزن الجسم ومنع الكوليسترول الضار من الارتفاع بالدم.
- مشروب شاي الزنجبيل: قادر على رفع معدل حرق الدهون في الجسم وتحسين تدفق الدم لجميع أعضاء الجسم خاصة الجهاز الهضمي.
- مشروب القرفة: معروف أن نسبة السكر في الدم ترتفع بشكل كبير بعد تناول الوجبات الدسمة، ما يعرَض الإنسان لخطر الاصابة بالسكري والسمنة. ويساعد تناول مشروب القرفة بعد الاكل في التحكم بمستويات الجلوكوز في الدم، وتحفيز عمل الأيض لجهة حرق المزيد من الدهون، فضلاً عن تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم.
- مشروب عصير الليمون: من العلاجات الطبيعية التي ينصح باللجوء إليها بعد تناول الطعام الدسم أو المعاناة من اضطرابات الجهاز الهضمي، كونه يخفف من حدة عسر الهضم ويساعد في إذابة الدهون المتراكمة حول البطن بفضل محتوى الليمون العالي من فيتامين سي وألياف البكتين، وكلاهما من العناصر الغذائية التي تعزز معدل الحرق في الجسم والتخلص من الكرش.
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