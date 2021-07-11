وصفات وطرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد تماماً بدون ألمّ

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يعتمد عليها في إزالة الشعر بدلاً من الاعتماد على المواد الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية، فتستخدم الكثير من السيدات الكثير من الوصفات المنزلية التي تتسم بقدرتها على إزالة الشعر ولكنها تكون مؤلمة للغاية وإليكم في السطور الآتية أهم الوصفات الطبيعية التي تستخدم في إزالة الشعر في المنزل:

وصفات طبيعية لإزالة الشعر

تتعدد الوصفات الطبيعية التي تستخدم في إزالة الشعر من الجسم وإليكم في السطور الآتية أهم هذه الوصفات:

• الملح:

يعتبر الملح من أهم الوصفات التي يعتمد عليها في التخلص من الشعر وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدام الملح في إزالة الشعر:

الحصول على إناء ويتم وضع فيه خمسة ملاعق كبيرة من الملح بالإضافة لستة ملاعق كبيرة من الكركم. القيام بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من الحليب إلى الإناء السابق. بعد ذلك يتم تقليب الخليط جيداً ثم يتم وضعه في إناء محكم الغلق. القيام بوضع الخليط على الوجه وتركه لحين أن يجف. بعد ذلك يتم فركه لحين أن يجف وسيتم التخلص من الشعر. بعد ذلك يتم غسل الوجه جيداً باستخدام الغسول المفضل.

• الحجر الخفاف:

يساعد الخفاف على إزالة الشعر، يتم استخدامه من خلال تجفيف الحجر الخفاف ويتم تنظيف الجزء المراد إزالة الشعر منه بعد ذلك سيتم استخدامه بطريقة دائرية لإزالة الشعر وهذه الطريقة فعالة في إزالة الشعر.

• بياض البيض:

يعد بياض البيض من الوصفات الفعالة التي تساعد على التخلص من الشعر الزائد وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدامه أولاً يتم خلط بياض البيض مع ملعقة كبيرة من السكر.