أفضل طريقة لصبغ الحواجب في المنزل باللون البني واستمتعي بأحدث إطلالة

أفضل طريقة لصبغ الحواجب في المنزل، الجمال هو حلم كل فتاة، وأهم ما يبرز العينين يعطي البشرة مظهر جمالي هي الحواجب، فقد لجأت العديد من السيدات إلى الصبغات الجاهزة أو تاتوهات الحواجب في حين أن كل هذه الطرق التقليدية ستؤثر عليكِ بالسلب على المدى الطويل، فتجدي شعر الحواجب يتساقط أو يظهر فراغات مزعجة، لذا تبحث السيدات عن طرق طبيعية لصبغ الحواجب في البيت بمكونات بسيطة وفي متناول ايدك، مثل صالون التجميل.

أفضل طريقة لصبغ الحواجب في المنزل

تبقى الصبغات الطبيعية هى الأمنة على الشعر، بديلة الصبغات التي تحتوي على المواد الكيميائية، فيمكن صبغ الحواجب بالقهوة باللون البني، أو بالكاكاو، أو بالحناء، كل هذه المكونات الطبيعية تعطي نتيجة فعالة ولون مميز وجذاب مثل صالون التجميل تماماً.

صبغ الحواجب بالكاكاو باللون البني

الحواجب ذات اللون البني المتوسط تعتبر موضة استمرت لعدة سنوات ومازالت متواجدة، وذلك لأنها تتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء والقمحية، كما بإمكانك تحضير وصفة سهلة وسريعة لصبغ الحواجب باللون البني في البيت، كالتالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا( الخام أو المتواجد في المراكز التجارية).

ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو الخام.

قرص فحم وقومي بطحنه إلى أن يصبح مثل البودرة (متوفر بالصيدلية).

كبسولة فيتامين ه من الصيدلية.

طريقة التحضير:

في بولة صغيرة، ضعي كلاً من جل الصبار والكاكاو الخام واخلطيهم ببعض جيداً.

وإذا كنتِ ترغبين في اللون البني الغامق فيُمكنك إضافة الفحم تدريجياً مع مراعاة الاستمرار في التقليب حتى تحصلين على الدرجة المرغوبة.

وإذا كنت ترغبين في اللون البني الفاتح، فيُمكنك الاستغناء عن خطوة إضافة الفحم.

افتحي الكبسولة برفق وأضيفيها إلى الخليط السابق حتى تمام التجانس.

لابد أن تطبقي هذه الخلطة لأكثر من مرة حتى تلاحظي فرق في اللون، ويُمكنك استخدام فرشاة ماسكارا قديمة لتوزيع المزيج بها على حواجبك.

تترك تلك الصبغة على الحاجبين لمدة ثلث ساعة حتى الحصول على اللون المطلوب، ثم تمسح بواسطة قطنة، ثم يغسل بالماء الجاري، واحتفظي بالكمية المتبقية في الثلاجة.

ملعقة عسل نحل.

مقدار ملعقة كاكاو بودر.

2 ملعقة زيت جوز هند.

2 ملعقة قهوة.

صبغ الحواجب بالقهوة

طريقة التحضير: