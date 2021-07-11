طريقة عمل بسكويت العيد بسهولة جداً في البيت ودون تكاليف باهظة

بدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك، والتي تتسابق فيها كل ربات البيوت لتجهيز كل ما لذ وطاب، لتقديمه لعائلتها ولضيوفها في العيد، وبما أن عيد الأضحى مرتبط باللحوم، تحاول كل ربة منزل أن تستعد للعيد بشكل مختلف عن الغير، وبسكويت العيد واحد من الحلويات الخفيفة واللذيذة التي تقدم في الأعياد، والذي به مكانة خاصة عند الجميع ويتناولها في الصباح بعد صلاة العيد مع كوب الشاي، ويمكن بسهولة جداً عمل بسكويت العيد في البيت، بالإضافة إلى مكوناته المتوفرة في البيت والغير مكلفة، ولذلك نستعرض عليكم طريقة عمل بسكويت العيد بسهولة جداً.

طريقة عمل بسكويت العيد

أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى، وتبدأ كل أم في إعداد ما يسعد أسرتها، والبسكويت من أهم العادات والتقاليد المصرية المرتبطة بالعيد، وهناك الكثير من الطرق والأصناف المختلفة لعمل البسكويت، ولذلك اختارنا لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة.

3 كوب دقيق.

كوب سكر بودر.

كوب من الزبدة.

نصف كوب لبن.

كوب عصير برتقال.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة نشا.

ذرة ملح.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

في البداية نحصر وعاء مناسب للعجن، ونضع فيه الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح ونقلبهما جيداً، ويترك المزيج جانباً.

إحضار وعاء أخر ويتم خفق السكر مع الزبدة عن طريق المضرب الكهربائي، وهذا للحصول على خليط كريمي ناعم.

نضع البيض ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط هش.

نضيف للمكونات اللبن والفانيليا ونستمر في الخفق.

نخلط الخليط السائل مع المكونات الجافة ونعجن للحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

تغطى العجينة وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة لترتاح وتتخمر.

يتم تشكيل البسكويت سواء من خلال القمع الخاص به، أو من خلال ماكينة البسكويت.

نرص البسكويت في صينية الفرن المفرود بها ورق الزبدة.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 170 لمدة عشرة دقائق حتى ينضج ويتحمر.

يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم نضع في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

مكونات بسكويت العيد:طريقة تحضير بسكويت العيد: