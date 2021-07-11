طريقة عمل البيتي فور البيتي الدائب في عشر دقائق مثل الجاهز

البيتي فور ، من ألذ وأطعم الحلويات التي يتم تحضيرها بكل سهولة في البيت، ومكوناته بسيطة توجد في كل منزل ولا يستغرق وقت طويل في عملها، وهو من الحلويات التي تقدم دائما في الأعياد والأفراح، ويعطى فرحة كبيرة عند عمله بالمنزل، حيث يجتمع الأهل والأقارب والأحباب يساعدون بعضهم لبعض عند نقشه وتحضيره بالمنزل، فهو يمتلك طعم للذيذ ومذاق طيب وشهي، يجعل الكثير من الناس يرغبون في تناوله، ويمكن تناوله بجانب كوب من الشاي أو القهوة، ويضاف اليه بعض النكهات الجميلة مثل الكاكاو، والقهوة التي تجعل طعمه مختلف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل البيتي فور الدائب في عشر دقائق مثل الجاهز بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات البيتي فور البيتي

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل البتيفور السريع بكل سهولة في المنزل وهى كما يلي:-

ثلاث أكواب من الدقيق. 2 كوب من السمنة الباردة. كوب من السكر البودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. 2 بيضة. ذرة صغيرة من الملح. 2 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتي فور البيتي الدائب وهى كما يلي:-

نحضر المضرب الكهربائي ونضع السمنة والسكر ونخفقهم مع بعض حتى يصبح لون الخليط أبيض مثل الكريم.

ثم نضيف البيض، والفانيليا ونقلب الخليط جيدًا مع بعض، نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر بالتدريج حتى يصبح لدينا عجينة سهلة التشكيل.

نقوم بإخراجها من العجان ونقسمها إلي نصفين، نصف أبيض والنصف الثاني نضيف له الكاكاو الخام حتى يصبح لون العجينة بني غامق.

نحضر قمع الحلواني ونضع العجين داخلة ونشكل على شكل وردة أو صابع أو دوائر، ثم نرص قطع البتيفور صينية كبيرة.

ثم نشعل الفرن ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضع الصينية داخلها ونتركها حتى تجف وتنضج تمامًا.

بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بحشو قطع البتيفور بالمربي أو الشكولاتة.

نصائح عند عمل البيتي فور بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عمل بيتي فور سهل وسريع وهى كما يلي:-