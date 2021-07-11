عادة ما تلجأ الكثير من الأمهات حالياً لوصفات زمان المختلفة، والتي لها طعم مختلف عن الوصفات الحالية، وتعتبر المخبوزات المصرية القديمة من أهم أنواع المخبوزات، والتي عرفت في العالم العربي كله، ومن بين تلك المخبوزات القرص الطرية التي يحبها الجميع كباراً وصغاراً، ويطلبون تناولها باستمرار في أي وقت، فهي من الوصفات المشبعة للغاية وتقم عادة في الفطور بجانب كوب الشاي باللبن، وتتميز القرص الطرية بطعمها الرائع ورائحتها القوية التي لا تقاوم، وبما أننا ننتظر حالياً قدوم العيد تحاول كل أم في إعداد المخبوزات المختلفة، لتقديمها لعائلتها في فطار أول أيام العيد، وقررنا الآن أن نقدم لكم طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي بطعم زمان الأصلي.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي

تتميز القرص الطرية بقوامها الهشة، وطعمها الشهي للغاية، ويمكن تقديمها سواء محشية بالجبن والعجوة أو سادة، وبذلك تكون وجبة كاملة متكاملة تحتوي على مواد غذائية مفيدة للجسم، وتتميز أيضاً بسهولة تحضيرها في البيت.

2 كوب دقيق أبيض.

ذرة ملح.

نصف كوب سمن.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب لبن دافئ للعجن.

في بولة نضع كلاً من السكر والخميرة في القليل من الماء الدافئ، ونقلبهما جيداً ليذوب المزيج ويترك جانباً.

في وعاء مناسب للعجن نضع الدقيق والملح، ونضع عليها السمن الدايب ونقلبهما.

ثم نضيف القشطة ونقلب، ونضيف الخميرة واللبن للمكونات ونقلب جيداً للتجانس.

يتم العجن جيداً باليدين جيداً، ثم تغطى العجينة وتترك لمدة في مكان دافئ حتى تتخمر.

يتم تشكيل القرص ونبططها من خلال الضغط عليها بكف اليد، ثم ترص في صينية الخبز المفرود بها ورق الزبدة، ويمكن حشو القرص بالعجوة أو الجبن أو تترك سادة.

تغطى العجينة وتترك لمدة عشرة دقائق لتتخمر.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200، لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج القرص من الفرن وتترك لتبرد تماماً، ثم تقدم بجانب كوب الشاي.

مكونات القرص الطرية:طريقة تحضير القرص الطرية الفلاحي: