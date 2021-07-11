بالفيديو طريقة عمل الدونتس السهل في المنزل مثل الجاهز وخفيف وهش

نقدم لكم طريقة عمل الدونتس السهل في المنزل بالفيديو والخطوات لعمل أحلى دونتس لكل محبي الدونتس مثل المحلات تماما بطريقة سهلة جدا، ويمكنك تشكيله بكافة الألوان، والدونتس من الحلويات التي يفضلها جميع أفراد الأسرة خاصا الأطفال، لذلك نقدم لك طريقة صنع الدونتس في البيت لضمان واجبة لذيذة لأسرتك.

طريقة عمل الدونتس السهل



مقادير عمل الدونت هذه المقادير تكفي لعمل عدد ستة من الدوناتس الكبيرة والمقادير بالجرامات وكذلك عد الأكواب هي:

270 جرام دقيق متعدد الاستعمالات ما يعادل عدد أثنين كوب و ربع من الدقيق متعدد الاستعمالات.

رشة ملح

125 مل حليب ما يكافئ نصف كوب

واحد بيضة

50 جرام أو ربع كوب من الزبدة .

25 جرام سكر (٢ ملعقة كبيرة)

ملعقة صغيرة فانيليا

يمكن أضافة رشة جوزة الطيب (أختيارية)

ملعقة كبيرة (8.5 جرام) خميرة جافة

لعمل جليز الدونتس نضع واحد كوب من السكر البودر وأثنين ملعقة كبيرة حليب ويمكن إضافة نصف ملعقة كاكاو أو أي ألوان طعام.

نضع في العجان الدقيق المتعدد الاستخدامات وعليه رشة ملح . يتم إضافة السكر والخميرة والزبدة وتكون بدرجة حرارة المطبخ. نزود الفانيليا والبيضة والحليب. نشغل العجان ونخلط جميع المكونات. نخلط العجينة لمدة عشرة دقائق حتى تتكون عجينة طرية متماسكة نترك العجينة تخمر لمدة ساعة ثم نفردها وتكون سميكة

طريقة التحضير

7. نقطع العجينة بقطاعة مستديرة لتعطي العجينة شكل الدونتس الجاهز المستدير.

8. بعد تقطيع كافة العجين نضعها على ورق زبدة ونتركها لمدة نصف ساعة لتكتمل الخمر.

9. في إناء غويط نضع كمية وفيرة من الزيت ونتركه يسخن ثم نضع الدونتس ونتركها حتى تاخذ لون ذهبي من جميع الجوانب

10. يتم عمل الجليز وهو عبارة عن كوب من السكر البودر ونضع عليه عدد أثنين ملعقة كبيرة من الحليب ونقلب حتى يمتزج السكر بالحليب تماما ويتكون جليز أبيض، نغمس فيه الدونتس ويمكن وضع أي لون طعام لعمل جليز احمر أو أخضر ويمكن وضع الكاكاو لعمل جليز الشيكولاتة.

وهذا هو الفيديو الذي يحتوي على طريقة تحضير الدونتس وتزينه بالتفاصيل