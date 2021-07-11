التخلص من أشعة الشمس الحارقة وعلاج مشكلات البشرة في فصل الصيف

التخلص من أشعة الشمس الحارقة من أكثر ما تشغل العديد من السيدات والفتيات في فصل الصيف هو كيفية التغلب على حرارة الشمس وكيفية حماية الجلد من التعرض لأشعة الشمس، ويعتبر من الموضوعات الأكثر بحثًا وخاصة في الأيام التي ترتفع فيها الحرارة عن ما هو معتاد عليه بشكل عادي، حيث أن الكثير من السيدات يرغبن في حماية بشرتهن من التعرض للشمس، ولكن في نفس الوقت يضطرن إلى الخروج سواء لقضاء متطلبات المنزل أو إذا كانت ربة المنزل عاملة، وتساعد الكثير من الوصفات الطبيعية على علاج تلك المشكلة.

التخلص من أشعة الشمس الحارقة

هناك الكثير من الطرق التي من شأنها المساعدة في حماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس الضارة، والاستفادة من الأشعة المفيدة فقط، والتي تحتاج من المرأة إلى العناية بالبشرة والحفاظ على الجلد دون عناء أو معاناة، سواء بالإكثار من شرب الماء لعمل تعرضها للجفاف، وأيضا استخدام الوصفات الطبيعية التي تعطي البشرة النضارة والحيوية.

نصائح حماية البشرة من الشمس

ويمكن حماية البشرة من التعرض للمشاكل المختلفة وذلك من خلال إتباع النصائح التالية :

استخدام كريمات الوقاية من الشمس مباشرة على الجلد يومياً قبل الخروج في أشعة الشمس.

وضع كريم الواقي من أشعة الشمس كل ساعة أثناء تواجدك في أشعة الشمس.

استخدام مستحضرات الوقائية من الشمس لابد أن تكون منتجات معروفة المصدر بعيدة عن المنتجات التي تسبب تلف أو اضرار على صحة الجلد.

إذا كانت بشرتك تتعرض لحروق والتهابات بشكل كبير من الممكن أن يتم لبس قبعة أثناء التواجد في الشمس لحماية البشرة.

لبس النظارات الشمسية ذات اللون الداكن من الماركات المعروفة لحماية العينين والجلد المتواجد حول العينين.

البعد التام عن الزيوت على الجلد تماماً أو على البشرة، الزيوت تعمل على احتباس الحرارة في الجلد مما يتسبب في زيادة الإصابة بالحروق والالتهابات.

الابتعاد عن وضع المساحيق التجميلية في أشعة الشمس وبالأخص المساحيق المجهولة المصدر لانها تسبب تلفيات في الجلد نتيجة لتفاعلها مع أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

وصفات طبيعية لتهدئة الحروق

فيما يلي عدد من الوصفات التي من السهل أن يتم القيام بها في المنزل بمنتهى السهولة للوقاية من حروق الشمس ومنها :

وصفة اللبن والبيض

ويمكن القيام بها عن طريق إحضار 4 ملاعق من اللبن مضاف إليها 2 صفار من البيض ويضاف إليه 4 ملعقة من الدقيق يقلب جبداً حتى تصبح خلطة متماسكة، يتم وضعها على البشرة مباشراً ويترك على البشرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم غسله بالماء جيداً.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للتخلص من حروق أشعة الشمس والالتهابات العامة التي تظهر على الجلد.

تخلط 2 ملعقة من زيت اللوز مع عصير الليمون.

توضع 2 بياض من البيض على المكونات السابقة، ثم على البشرة بشكل مباشر وتترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

تغسل البشرة بشكل جيد مع تكرارها أسبوعيًا من أجل حماية البشرة من أشعة الشمس ومشاكل الجلد.

طريقة الليمون واللوز