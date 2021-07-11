بسكوت التمر الملفوف الرائع هش وخفيف ودايب مثل الجاهز تماما بمكونات بسيطة فى دقائق

بسكوت التمر الملفوف الرائع هش وخفيف ودايب ، بسكويت التمر هو من ضمن بسكوت رائع ومميز وذات شكل رائع، البسكوت لة طعم رائع ومميز نظرا لاحتوائة على التمر المحبب لدى الكثير من الكبار والاطفال ، وهو من ضمن الحلويات الخفيفة التي يرغب فيها ابنائنا دائما، ونقوم بتناولها بصفة دائمة لذا يمكننا أن نقوم في تحضيرها في المنزل بالطريقة الافضل على الاطلاق كما سوف نقوم اليوم طريقة صنع بسكويت التمر الهش جدا وخفيف على المعدة فتابعونا من خلال موقع ثقفنى.
بسكوت التمر الملفوف الرائع هش وخفيف ودايب مكونات بسكوت التمر :
- نص كيلو من الدقيق.
- 2 بياض البيض.
- كوب الا ربع ماء السكر.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- ملعقتين من الفانيليا.
- ملعقتين من العجوة المهروسة.
- ربع فنجان من الزيت.
- كوب كبير من العجوة.
- فيقومى بتحضير اناء واسع ثم ضعى فيه العجوة.
- ثم نخلطها جيدا بكمية من الفانيليا.
- ثم نقوم باضافة السكر اخلطي جميع المكونات فى الخلاط الكهربائى أو يمكنك ايضا أن نقوم باستخدام المضرب الكهربائي او اليدوى.
- تتقسم جميع المكونات جيدا وتوضع في إناء عميق
- كما يمكنك أن تقومي بأضافة البيكنج بودر والدقيق.
- ويترك حتى نحصل على عجينة مماسكة ثم نقوم بلم العجينة بيديك واتركيها لمده عشر دقائق لكي ترتاح
- ثم نبدا بوضع عجينة البسكوت على الرخامة، ونقوم بتقطيعها بسمك مناسب.
- ثم نقوم بوضع كميه من التمر فيها ويجب أن تكون مهروسة.
- ونبدأ بوضع العجينه على شكل رول.
- ثم نتركها في الصاج لمدة نصف ساعة، ونبدأ بعد ونقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- ثم نقوم بوضع هذا البسكوت في الرف الأوسط.
- ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بإشعال الشواية.
- وبعد ذلك نقوم بوضع البسكوت الرائع في أطباق التقديم.
تقدم مع شاى او شاى بحليب كوجبة فطار او وجبة عشاء خفيفة وبالهناء والشفاءفوائد بسكوت التمر
بسكويت التمر يمتلك كبير من الفوائد والمميزات التي يستطيع الكثيرون أن يقوم بتناولها.
بسكويت التمر يمتلك الفيتامينات والمعادن الكثيرة المفيدة لبناء جسم الاطفال وتمدهم بالطاقة والحيوية والنشاط.
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بسكوت التمر الملفوف الرائع هش وخفيف ودايب ، بسكويت التمر هو من ضمن بسكوت رائع ومميز وذات شكل رائع، البسكوت لة طعم رائع ومميز نظرا لاحتوائة على التمر المحبب لدى الكثير من الكبار والاطفال ، وهو من ضمن الحلويات الخفيفة التي يرغب فيها ابنائنا دائما، ونقوم بتناولها بصفة دائمة لذا يمكننا أن نقوم في تحضيرها في المنزل بالطريقة الافضل على الاطلاق كما سوف نقوم اليوم طريقة صنع بسكويت التمر الهش جدا وخفيف على المعدة فتابعونا من خلال موقع ثقفنى.
بسكوت التمر الملفوف الرائع هش وخفيف ودايب مكونات بسكوت التمر :
- نص كيلو من الدقيق.
- 2 بياض البيض.
- كوب الا ربع ماء السكر.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- ملعقتين من الفانيليا.
- ملعقتين من العجوة المهروسة.
- ربع فنجان من الزيت.
- كوب كبير من العجوة.
- فيقومى بتحضير اناء واسع ثم ضعى فيه العجوة.
- ثم نخلطها جيدا بكمية من الفانيليا.
- ثم نقوم باضافة السكر اخلطي جميع المكونات فى الخلاط الكهربائى أو يمكنك ايضا أن نقوم باستخدام المضرب الكهربائي او اليدوى.
- تتقسم جميع المكونات جيدا وتوضع في إناء عميق
- كما يمكنك أن تقومي بأضافة البيكنج بودر والدقيق.
- ويترك حتى نحصل على عجينة مماسكة ثم نقوم بلم العجينة بيديك واتركيها لمده عشر دقائق لكي ترتاح
- ثم نبدا بوضع عجينة البسكوت على الرخامة، ونقوم بتقطيعها بسمك مناسب.
- ثم نقوم بوضع كميه من التمر فيها ويجب أن تكون مهروسة.
- ونبدأ بوضع العجينه على شكل رول.
- ثم نتركها في الصاج لمدة نصف ساعة، ونبدأ بعد ونقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- ثم نقوم بوضع هذا البسكوت في الرف الأوسط.
- ونتركها لمدة عشر دقائق ثم نقوم بإشعال الشواية.
- وبعد ذلك نقوم بوضع البسكوت الرائع في أطباق التقديم.
تقدم مع شاى او شاى بحليب كوجبة فطار او وجبة عشاء خفيفة وبالهناء والشفاءفوائد بسكوت التمر
بسكويت التمر يمتلك كبير من الفوائد والمميزات التي يستطيع الكثيرون أن يقوم بتناولها.
بسكويت التمر يمتلك الفيتامينات والمعادن الكثيرة المفيدة لبناء جسم الاطفال وتمدهم بالطاقة والحيوية والنشاط.
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