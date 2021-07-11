طريقة لحم البرجر بطريقة سهلة وبسيطة مثل المطاعم

يعتبر الهمبرجر من الاطباق الامريكية المشهورة والتي تعد من الوجبات السريعة اللذيذة وبسبب شهرته الكبيرة اصبح هناك الكثير من المطاعم التي تنفرد باعداده بشكل خاص وسرعان ماانتشرت شهرته الي العالم الغربي والعربي فانتشرا المطاعم التي تقدمه في مختلف العالم ويتكون الهمبرجر من الخبز واللحم او الدجاج والكاتشب والمايونيز ويتم تقديمه في العادة بجانب البطاطا المقلية والمشروبات الغازية ولذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل لحم البرجر وعمل سنتدوتشات الهمبرجر من خلال هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة لحم البرجر المكونات نصف كيلو غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهون.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس جيدا.

ملعقة كبيرة من البهارات الخاصة بالهمبرجر او الكفتة.

ملعقتان كبيرتان من الخردل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشاب.

فلفل اسود وملح طعام حسب الرغبة. طريقة التحضير وضع اللحم المفروم في وعاء كبير واضافة كل من الثوم المهروس ،والبهارات ،والخردل، والكاتشاب اليه.

عجن المكونات باليدين حتى تختلط مع بعضها جيدا.

رش كل من الملح والفلفل الاسود لاضفاء النكهة على اللحم.

عجن المكونات من جديد حتى يصبح الخليط متجانسا.

تشكيل الخليط على هيئة دائرية بحجم متساو وشيها في المقلاة من الجهتين حتى تنضج جيدا مع الانتباه إلى عدم حرقها.

وضعها في صحن التقديم مع مراعاة تقديمها ساخنة. طريقة عمل الهمبرجر المكونات كيلو غرام من اللحم المفروم ناعما.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام اوحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف كاس من البقسماط .

بصل مقطع الي شرائح دائرية.

خبز خاص بالهمبرجر.

شرائح من الجبن.

كاتشاب ومخلل للتقديم. طريقة التحضير وضع اللحم على صينية كبيرة والضغط عليه باليدين للتخلص من الهواء الموجود فيه وفرده بشكل مستطيل .

وضع كل من البيض، والملح والبهار والبربريكا والشطة والفلفل فوق اللحمة وتجميع اطراف اللحمة على البيض والمكونات وعجنهم معا حتى تختلط المواد جيدا.

إعادة فرد الخليط على شكل مستطيل رقيق السمك.

فرد الخليط على شكل مستطيل رقيق السمك. رش البقسماط على الخليط وعجنه من جديد حتى تصبح الكفتة ناعمة ومتجانسة.

تقطيع الكفتة إلى أقراص دائرية ومن ثم تشكيلها على هيئة كرات دائرية.

دائرية ومن ثم تشكيلها على هيئة كرات دائرية. وضع كرات الكفتة بين ورقتين من الزبدة والضغط عليها باستخدام المرقة الخشبية حتى يصبح حجم القرص متساويا وترك ورق الزبدة على الأقراص وإدخالها إلى الثلاجة لحين موعد التقديم.

الثلاجة لحين موعد التقديم. وضع مقلاة واسعة على النار القوية ووضع اقراص الهمبرجر فيها لمدة دقيقتين ثم قلبها على الجهة الأخرى.

الضغط على الأقراص والاستمرار في تقليبها حتى تحمر جيدا.

وضع الهمبرجر في طبق التقديم بجانب الخبز والكاتشب وشرائح الجبن والطماطم والمخلل. طريقة لحم البرجر المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل الهمبرجر المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعتبر الهمبرجر من الاطباق الامريكية المشهورة والتي تعد من الوجبات السريعة اللذيذة وبسبب شهرته الكبيرة اصبح هناك الكثير من المطاعم التي تنفرد باعداده بشكل خاص وسرعان ماانتشرت شهرته الي العالم الغربي والعربي فانتشرا المطاعم التي تقدمه في مختلف العالم ويتكون الهمبرجر من الخبز واللحم او الدجاج والكاتشب والمايونيز ويتم تقديمه في العادة بجانب البطاطا المقلية والمشروبات الغازية ولذلك سوف نتعرف علي طريقة عمل لحم البرجر وعمل سنتدوتشات الهمبرجر من خلال هذا المقال بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة لحم البرجر المكونات نصف كيلو غرام من اللحم المفروم الخالي من الدهون.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس جيدا.

ملعقة كبيرة من البهارات الخاصة بالهمبرجر او الكفتة.

ملعقتان كبيرتان من الخردل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاتشاب.

فلفل اسود وملح طعام حسب الرغبة. طريقة التحضير وضع اللحم المفروم في وعاء كبير واضافة كل من الثوم المهروس ،والبهارات ،والخردل، والكاتشاب اليه.

عجن المكونات باليدين حتى تختلط مع بعضها جيدا.

رش كل من الملح والفلفل الاسود لاضفاء النكهة على اللحم.

عجن المكونات من جديد حتى يصبح الخليط متجانسا.

تشكيل الخليط على هيئة دائرية بحجم متساو وشيها في المقلاة من الجهتين حتى تنضج جيدا مع الانتباه إلى عدم حرقها.

وضعها في صحن التقديم مع مراعاة تقديمها ساخنة. طريقة عمل الهمبرجر المكونات كيلو غرام من اللحم المفروم ناعما.

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام اوحسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا الحلوة.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة المجروشة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

نصف كاس من البقسماط .

بصل مقطع الي شرائح دائرية.

خبز خاص بالهمبرجر.

شرائح من الجبن.

كاتشاب ومخلل للتقديم. طريقة التحضير وضع اللحم على صينية كبيرة والضغط عليه باليدين للتخلص من الهواء الموجود فيه وفرده بشكل مستطيل .

وضع كل من البيض، والملح والبهار والبربريكا والشطة والفلفل فوق اللحمة وتجميع اطراف اللحمة على البيض والمكونات وعجنهم معا حتى تختلط المواد جيدا.

إعادة فرد الخليط على شكل مستطيل رقيق السمك.

فرد الخليط على شكل مستطيل رقيق السمك. رش البقسماط على الخليط وعجنه من جديد حتى تصبح الكفتة ناعمة ومتجانسة.

تقطيع الكفتة إلى أقراص دائرية ومن ثم تشكيلها على هيئة كرات دائرية.

دائرية ومن ثم تشكيلها على هيئة كرات دائرية. وضع كرات الكفتة بين ورقتين من الزبدة والضغط عليها باستخدام المرقة الخشبية حتى يصبح حجم القرص متساويا وترك ورق الزبدة على الأقراص وإدخالها إلى الثلاجة لحين موعد التقديم.

الثلاجة لحين موعد التقديم. وضع مقلاة واسعة على النار القوية ووضع اقراص الهمبرجر فيها لمدة دقيقتين ثم قلبها على الجهة الأخرى.

الضغط على الأقراص والاستمرار في تقليبها حتى تحمر جيدا.

وضع الهمبرجر في طبق التقديم بجانب الخبز والكاتشب وشرائح الجبن والطماطم والمخلل. طريقة لحم البرجر المكوناتطريقة التحضيرطريقة عمل الهمبرجر المكوناتطريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة لحم البرجر بطريقة سهلة وبسيطة مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.