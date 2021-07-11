طريقة تحضير سلطات العيد المختلفة التي تقدم بجانب أكلات لحوم الأضاحي

طريقة عمل سلطات العيد المختلفة والتي تتماشى مع أكلات اللحوم فى عيد الأضحى سواء كانت اللحوم يتم طهيها بالمرقة أو بواسطة عملية الشواء أو حتى استخدامها فى طريقة عمل الكبسة بلحم الماشية لذا نقدم لكم طريقة إعداد أطباق السلطة المختلفة والتي يجب أن تكون على كل مائدة لإن تناول اللحوم وحدها دون أي إضافات صحياً ليس بالجيد على صحة الإنسان لذا لابد من تنويع المائدة فى عيد الأضحى المبارك وأضافه السلطة إلى الوجبة اليومية لفائدتها العزيمة لصحة الإنسان.

طريقة عمل سلطات العيد

فهناك الكثير من الأنواع من السلطات من جميع البلدان العربية من الشام للمغرب والسلطات الخليجية والتركية أيضا سيتم كتابة جميع المقادير ومع أول نوع سلطة وهو:

طريقة تحضير سلطة التومية السورية الشهيرة

إعداد التومية تم بوضع كوب من الحليب الكورنيشي بالإضافة إلى كوب من الزيت النقي ومعهم نصف ليمونه معصورة ويضاف اليهم الملح ويتم تقليبهم باستخدام الخلاط حتي يصبح القوام غليظ وفي حالة أن القوام مازال سائل يتم إضافة قليل من الزيت ثم يضاف بعد ذلك الثوم المشوح والشطة ويتم تقديمها مع الطعام.

طريقة تحضير سلطة الفلفل

إحضار فلفل حار وفلفل بارد ويتم وضعهم في زيت علي نار هادئة وبعد انتهاء عمية القلية يتم أخراجهم فى وعاء وإضافة الثوم والجنبة المثلثات اليهم ويتم تقليبهم جيداً حتى يمتزج الخليط ويضاف اليهم زيت الزيتون ويقدم على المائد.

طريقة تحضير سلطة الباذنجان

إحضار واحدة من الباذنجان الرومي ثم القيام بوضعها على النار حتي تصبح مشوية وكذلك تتمى نفس الخطوات بالنسبة للفلفل والثوم ويتم خلط المكون مع بعضة ويضاف اليهم زيت الزيتون والملح ويقدم بالهناء.

طريقة تحضير السلطة المشوية علي الطريقة الليبية

تتم تلك الطريقة بشوي بصلة وباذنجان وفلفل والثوم ويترك حتى يبرد بعد أن يتم خلط المكون جيدا وبعد ذلك نقوم بإضافة ملح الطعام وزيت الزيتون إلى الخليط ويقد على المائدة.

طريقة تحضير سلطة البكيوه الليبي لأكلات العيد

طريقة البكيوه أو القرع تتم بإحضار بصلة كبيرة الحجم ويتم وضعها في إناء به زيت على النار ويضاف اليهم القرع ” البكيوه” بعد أن يتم تقطيعه إلي مكعبات صغيرة ويتم أضافتهم إلي البصل في أناء الزيت علي النار وبعد فترة يضاف اليهم الثوم وملح الطعام ويقدم إلى مائدة عيد الأضحى طريقة عمل سلطات العيد.