بسبوسة بالبندق منال العالم سهلة بدون بيض وسريعة التحضير جربيها

بسبوسة بالبندق منال العالم ، من أشهى أطباق الحلوى الشرقية، وتعده السيدات في كل الدول العربية، وهي واحدة من الحلويات التي تُعد بأكثر من طريقة، وأـكثر من حشوة مختلفة، ولكن تبقة دائمًا سر البسبوسة الطرية مثل المطاعم، لغزًا محيرًا للنساء، خاصة ممن تعشقن تنفيذ الحلويات الشرقية في المنزل مثل الجاهزة، وللشيف منال العالم طرق كثيرة لعمل البسبوسة في المنزل، باستخدام حشوات مختلفة في كل وصفة مثل؛ بسبوسة بدون بيض منال العالم، وبسبوسة بالكاسترد منال العالم، وبسبوسة الطازج منال العالم، وبسبوسة بالكراميل منال العالم، وبسبوسة الفستق منال العالم، وبسبوسة بالبندق منال العالم، وبسبوسة جوز الهند بالقشطة منال العالم، وهريسة منال العالم جوز الهند، ونمورة جوز الهند منال العالم، وكلها وصفات شهية ومجربة بالإضافة إلى تنوعها البديع في الحشوة.البسبوسة على طريقة منل العالم
إذا لم تكوني جربت وصفات الشيف منال العالم، فقد أهدرت عددًا من الفرص الجيدة، لعمل أطيب الوجبات وأشهى الحلويات الشرقية بخطوات سهلة للغاية، ومنها على سبيل المثال؛ طريقة عمل سويسرول بالنوتيلا ، و طريقة الكنافة النابلسية منال العالم ، و طريقة عمل ماهو بالفستق والقشطة، وكلها طرق بسيطة جدًا لعمل الحلويات الشرقية، بطريقة احترافية مثل محلات الحلوى الشهيرة.بسبوسة بدون بيض منال العالم
- كوب ونصف سميد ناعم.
- نصف كوب سمن بلدي.
- ½ كوب حليب سائل.
- نصف كوب سكر.
- ملعقتان كبيرتان جوز هند.
- ذرة ملح بسيطة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الطحينة لدهان صينية الخبز بالفرن.
- كوب ونصف سكر.
- كأس ونصف مياه.
- عصير نصف ليمونة.
- كمية من البندق للتزيين.
- أذيبي السمن البلدي في البداية، مع السميد وإضافة ذرة ملح إليه، وقلبيه جيدًا.
- ثم أضيفي الحليب مع السكر، والبيكنج بودر وجوز الهند، وقلبيهم مع الخليط السابق في السمن.
- وبعد ذلك ضعي البندق على وجه الخليط.
- وأحضري صينية الخبز، من مقاس 24 ، وسخني الفرن عند 200 درجة مئوية.
- ثم افردي البسبوسة بالبندق في الصينية، وأدخليها إلى الفرن الساخن، لحوالي 20 دقيقة حتى تنضج.
- وفي هذا الوقت حضري القطر، بوضعه على النار حتى الغليان.
- وبعد ذلك أخرجي صينية البسبوسة بالبندق وجوز الهند، واسقيها بالقطر الساخن، ثم قطعيها وقدميها مع مشروب ساخن.
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بسبوسة بالبندق منال العالم ، من أشهى أطباق الحلوى الشرقية، وتعده السيدات في كل الدول العربية، وهي واحدة من الحلويات التي تُعد بأكثر من طريقة، وأـكثر من حشوة مختلفة، ولكن تبقة دائمًا سر البسبوسة الطرية مثل المطاعم، لغزًا محيرًا للنساء، خاصة ممن تعشقن تنفيذ الحلويات الشرقية في المنزل مثل الجاهزة، وللشيف منال العالم طرق كثيرة لعمل البسبوسة في المنزل، باستخدام حشوات مختلفة في كل وصفة مثل؛ بسبوسة بدون بيض منال العالم، وبسبوسة بالكاسترد منال العالم، وبسبوسة الطازج منال العالم، وبسبوسة بالكراميل منال العالم، وبسبوسة الفستق منال العالم، وبسبوسة بالبندق منال العالم، وبسبوسة جوز الهند بالقشطة منال العالم، وهريسة منال العالم جوز الهند، ونمورة جوز الهند منال العالم، وكلها وصفات شهية ومجربة بالإضافة إلى تنوعها البديع في الحشوة.البسبوسة على طريقة منل العالم
إذا لم تكوني جربت وصفات الشيف منال العالم، فقد أهدرت عددًا من الفرص الجيدة، لعمل أطيب الوجبات وأشهى الحلويات الشرقية بخطوات سهلة للغاية، ومنها على سبيل المثال؛ طريقة عمل سويسرول بالنوتيلا ، و طريقة الكنافة النابلسية منال العالم ، و طريقة عمل ماهو بالفستق والقشطة، وكلها طرق بسيطة جدًا لعمل الحلويات الشرقية، بطريقة احترافية مثل محلات الحلوى الشهيرة.بسبوسة بدون بيض منال العالم
- كوب ونصف سميد ناعم.
- نصف كوب سمن بلدي.
- ½ كوب حليب سائل.
- نصف كوب سكر.
- ملعقتان كبيرتان جوز هند.
- ذرة ملح بسيطة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الطحينة لدهان صينية الخبز بالفرن.
- كوب ونصف سكر.
- كأس ونصف مياه.
- عصير نصف ليمونة.
- كمية من البندق للتزيين.
- أذيبي السمن البلدي في البداية، مع السميد وإضافة ذرة ملح إليه، وقلبيه جيدًا.
- ثم أضيفي الحليب مع السكر، والبيكنج بودر وجوز الهند، وقلبيهم مع الخليط السابق في السمن.
- وبعد ذلك ضعي البندق على وجه الخليط.
- وأحضري صينية الخبز، من مقاس 24 ، وسخني الفرن عند 200 درجة مئوية.
- ثم افردي البسبوسة بالبندق في الصينية، وأدخليها إلى الفرن الساخن، لحوالي 20 دقيقة حتى تنضج.
- وفي هذا الوقت حضري القطر، بوضعه على النار حتى الغليان.
- وبعد ذلك أخرجي صينية البسبوسة بالبندق وجوز الهند، واسقيها بالقطر الساخن، ثم قطعيها وقدميها مع مشروب ساخن.
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