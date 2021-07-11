بسبوسة بالبندق منال العالم سهلة بدون بيض وسريعة التحضير جربيها

بسبوسة بالبندق منال العالم ، من أشهى أطباق الحلوى الشرقية، وتعده السيدات في كل الدول العربية، وهي واحدة من الحلويات التي تُعد بأكثر من طريقة، وأـكثر من حشوة مختلفة، ولكن تبقة دائمًا سر البسبوسة الطرية مثل المطاعم، لغزًا محيرًا للنساء، خاصة ممن تعشقن تنفيذ الحلويات الشرقية في المنزل مثل الجاهزة، وللشيف منال العالم طرق كثيرة لعمل البسبوسة في المنزل، باستخدام حشوات مختلفة في كل وصفة مثل؛ بسبوسة بدون بيض منال العالم، وبسبوسة بالكاسترد منال العالم، وبسبوسة الطازج منال العالم، وبسبوسة بالكراميل منال العالم، وبسبوسة الفستق منال العالم، وبسبوسة بالبندق منال العالم، وبسبوسة جوز الهند بالقشطة منال العالم، وهريسة منال العالم جوز الهند، ونمورة جوز الهند منال العالم، وكلها وصفات شهية ومجربة بالإضافة إلى تنوعها البديع في الحشوة.

إذا لم تكوني جربت وصفات الشيف منال العالم، فقد أهدرت عددًا من الفرص الجيدة، لعمل أطيب الوجبات وأشهى الحلويات الشرقية بخطوات سهلة للغاية، ومنها على سبيل المثال؛ طريقة عمل سويسرول بالنوتيلا ، و طريقة الكنافة النابلسية منال العالم ، و طريقة عمل ماهو بالفستق والقشطة، وكلها طرق بسيطة جدًا لعمل الحلويات الشرقية، بطريقة احترافية مثل محلات الحلوى الشهيرة.

كوب ونصف سميد ناعم.

نصف كوب سمن بلدي.

½ كوب حليب سائل.

نصف كوب سكر.

ملعقتان كبيرتان جوز هند.

ذرة ملح بسيطة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الطحينة لدهان صينية الخبز بالفرن.

كوب ونصف سكر.

كأس ونصف مياه.

عصير نصف ليمونة.

كمية من البندق للتزيين.