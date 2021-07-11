اسرار صبغ الشعر فالمنزل باللون الى تحبية مثل صالونات التجميل وتغطية الشيب بدون تكاليف

اسرار صبغ الشعر فالمنزل باللون الى تحبية ، هل فكرت يا عزيزتي من قبل أن تقومي باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر باللون الذي ترغبين فيه؟ أو هل كنتي ترغبين في طريقه صبغ الشعر ولكن ليس لديك الامكانيات الكافية لصبغ الشعر أو تخشى من استخدام بعض الصبغات الكيميائية التي تعمل على تأثر الشعر مما يؤدي الى خشونة في بعض الأحيان، ولهذا السبب قد جئنا اليوم بحل افضل، لذا ياعزيزتي لا تفكري كثيرا لان من خلال السطور القادمة سوف تحضرين طريقة، مميزة جدا لصبغ الشعر بالألوان الطبيعية.

القهوة تساعد على تغيير لون الشعر إلى اللون البني.

القهوة تعمل ايضا على التخلص من القشرة.

القهوة تساعد على ترطيب الشعر المجعد وتنعيمه أيضا.

كما تعمل أيضا على تطويل الشعر عند استخدامها مع زيت الزيتون أو زيت الخروع.

ثلاث ملاعق من القهوة .

ملعقتين من زيت بذور العنب.

يجب أولا أن تقوم بوضع القهوة في وعاء واسع ثم قومي باضافة زيت بذور العنب.

اخلطيهم جيدا وابدا بوضع هذا المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بتركه لكي يبرد تماما ونبدا بتنظيف بصيلات الشعر.

مع مع اضافة هذا الماسك للشعر وتركه لمدة سبع ساعات ثم نقوم بغسيل الشعر جيدا وسوف نلاحظ فوائد مميزة جدا من تغيير لون الشعر.

مع استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

الشاي الأسود يعمل ايضا على التخلص من الشيب المبكر .

ويقضى عليه بشكل افضل مما يجعل الشعر ايضا باللون الرمادي عند استخدامه مع الكركديه.

يعمل على تنعيم الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ربع فنجان من الشاي الأسود.

خمس ملاعق من الكركدية المطحون.

اولا نقوم بوضع الشاي الأسود مع الكركديه المطحون ثم قومي باضافة ربع كوب من الماء مع خمس ملاعق من زيت جوز الهند.

اخلطي المكونات جيدا وقومي بوضع هذا المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

انتظري لمدة 12 ساعه ولكن يفضل ارتداء البروكاب أثناء وضع هذه الماسك.

لكي يساعد على تغيير لون الشعر في اسرع وقت.

ثم نقوم بعد انتهاء من هذه المدة بغسيل الشعر جيدا.

اسرار صبغ الشعر فالمنزل باللون الى تحبية