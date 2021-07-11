نصائح صحية لمرضى الكبد لتجنب الغيبوبة الكبدية في عيد الأضحى، كون عيد الأضحى يرتبط بتناول اللحوم.

واللحوم والإفراط في تناولها مسبب رئيسي لتفاقم أمراض الكبد وحدوث الغيبوبة الكبدية، كما سنتعرف أيضًا على الغيبوبة الكبدية وما دوت الخليج أعراضها.

نصائح صحية لمرضى الكبد لتجنب الغيبوبة الكبدية في عيد الأضحى:

تناول اللحوم الصحية الطازجة.

عدم الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى.

تناول الخضروات مع اللحوم لتحسين عملية الهضم.

شرب السوائل الكافية لمنع تسبب اللحوم بعسر الهضم.

تناول اللحوم الخالية من الدهون.

طهي اللحوم بطريقة صحية وتناولها ناضجة.

الغيبوبة الكبدية وأعراضها:

غيبوبة الكبد دوت الخليج عبارة عن المرحلة الأخيرة من مراحل تضرر الكبد وفشله ومن أسبابها التهاب الكبد الفيروسي، أو التسمم بأنواعه أو تناول الكحوليات والمخدرات، وكذلك الإفراط في تناول الأغذية البروتينية.

وعدد موقع "كل يوم معلومة طبية" أعراض الإصابة بالغيبوبة الكبدية لدى مرضى الكبد وهي:

الشعور المتكرر بالقلق و الاضطراب النفسي.

شعور بالنشوة واللامبالاة.

اضطرابات في الوعي ومشاكل في الإدراك.

مشاكل في القدرات العقلية تظهر من خلال صعوبة في تحليل الأمور وبطء في التفكير.

الإصابة بخلل في التوازن.

من أعراض الغيبوبة الكبدية حدوث اضطرابات وصعوبات في النوم بشكل متكرر.

سرعة البكاء وتكراره.

الإصابة بتشنجات في عضلات الفكين والأطراف والوجه من أعراض الغيبوبة الكبدية.

حدوث رجفة في اليدين.

اصفرار الجلد بسبب الإصابة باليرقان.

أمراض الكبد بشكل عام تسبب تغير في رائحة الفم وتصبح الرائحة غريبة وكريهة.

الإصابة بألم حاد في الربع الأيمن العلوي من الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.