أفضل أنواع اللحوم للشوي في عيد الأضحى، يسمى عيد الأضحى بعيد اللحم في الكثير من المناطق لأن به يتم ذبح الأضحية وتناول اللحم كثيرًا لهذا تكثر التساؤلات دائمًا عن أفضل أنواع اللحوم لشويها بسهولة في عيد الأضحى لأن هناك الكثير من الأنواع التي تحتاج لوقت طويل لكي تصير مشوية جيدًا، ولكننا نقدم لكم أفضل أنواع لحم الشوي في عيد الأضحى للاستمتاع بمذاق اللحم المشوي الرائع.

أفضل اللحوم للشوي على الفحم في العيد

في بعض الأحيان تقف ربة المنزل حائرة حول اختيار أفضل نوع من اللحوم سهل الشوي على الفحم ولا يحتاج لمجهود ووقت طويل وكذلك ليس نوع اللحم فقط ولكن الأجزاء المحددة في نوع اللحم التي يسهل شويها في وقت بسيط لأن بعض المناطق يمكن سلقها وشويها وبعض المناطق الأخرى لا يمكن، وهذه أنواع اللحم الأفضل في الشوي:

لحم الكندوز

هي لحوم الأبقار والجاموس التي مر عليها عام وتتميز بلونها الأحمر وكذلك قلة نسبة الدهون بها، وهي من اللحوم المناسبة للشوي السريع على الفحم.

لحم البتلو

وهذه هي لحوم صغار الجاموس والبقر الذي ما زالوا في مرحلة الرضاعة، تتميز بأنها سهلة الذوبان في الفم ولا تحتاج للكثير من الوقت لشويها ولها لون أحمر مميز وتحتوي على دهون أقل وناعمة وطرية للكبار والصغار.

لحم الضلوع

هي اللحوم التي تحتوي على العظام بين أجزائها، يمكن شويها ولكن قد تحتاج لبعض الوقت حتى تصبح جاهزة، ومناسبة لتحضير طبق من الريش.

أجزاء اللحوم الأفضل للشوي

وبعد معرفة أفضل أنواع اللحوم المشوية على الفحم هذه أفضل الأجزاء التي يسهل شويها:

لحم الأكتاف

هي المنطقة القريبة من الرقبة وبها تتشابك العظام والأنسجة لذلك تكون خشنة وسميكة، ولكن لها مذاق رائعة عند شويها في تتبيلة مميزة.

لحم بيت الكلاوي

تتواجد في ظهر الحيوان بجانب ريش الضلوع وهي أفضل المناطق التي يمكن شويها من اللحم ومذاقها رائع.

لحم الجنب

وهو الموجود أسفل منطقة البطن والضلوع ولكنها غنية بالدهون وقاسية ويجب وضعها بالتتبيلة يوم كامل.