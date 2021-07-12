خطوات تجهيز السمان بالزبدة

تجهيز السمان بالزبدة بطريقة شهية، يعتبر السمان من أكثر الوجبات الشهية التي يحبها العديد من الأشخاص ولها مذاق رائع وشهي، ويتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة بعيداً عن الطرق التقليدية التي اعتاد عليها الكثير من الأشخاص، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم خطوات تجهيز السمان الزبدة بطريقة شهية ولذيذة وسوف نوضح لكم المكونات والخطوات المطلوبة.

طريقه عمل السمان بالزبدة

المكونات، نصف كوب عصير ليمون، زبدة، خمس سمان، اثنان عود زعتر، رأس ثوم شرائح، ملح، وفلفل أسود.

طريقه تحضير السمان بالزبدة

أولا نقوم بتجهيز وعاء متوسط ونضع فيه الزبدة ثم نضيف الثوم والروز مارى وتقلب المكونات دقيقتين ثم ضعي الزعتر مع الاستمرار في التقليب، ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السمان ونقوم بوضع الليمون ونضيف عليه القليل من جوزه الطيب وذلك على حسب الرغبة.

في الخطوة الثانية نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود مع الاستمرار فيها عملية التقليب على نار متوسطه حتى ينضج.

تجهيز طاجن أرز معمر بالسمان

المكونات، خمس سمان، أربع أكواب أرز مصري، 4 فص حبهان، قشطة بلدي 2كوب ماء نقى، أربع أكواب حليب ورق لورا، ملح.

طريقه التحضير

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء مناسب ونقوم بإضافة الحليب وعليه ورق اللورا والحبهان ثم نضع الحبهان، وتقلب المكونات مع بعضها حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك نقوم بتجهيز مقلاة على النار ونضع فيها السمنة ثم نقوم بإضافة السمان بعد تنظيفه وتصفيته من الماء ونقوم بوضع الملح والفلفل الأسود، وتقلب المكونات ثم نضع الأرز مع السمن وتقلب ثم نضع خليط الحليب والمرق القشطة على الوجه ثم نقوم بوضعها في الفرن، بعد أن يتم تسخينه لمدة عشر دقائق على الأقل، وبعد أن ينضج يتك تناوله، وبالهناء والشفاء.