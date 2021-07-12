أسهل طريقة لعمل ميلك شيك بالشوكولاته وبالسنكرز في البيت بمكونات غير مكلفة وصحية

تعرفوا علي أسهل وأفضل طريقة لعمل ميلك شيك بالشوكولاته وأيضا عمله بأنواع جديدة ومختلفة، أصبح الميلك شيك من المشروبات المفضلة والمنتشرة بكثره الآن، كما انه يحبه الجميع ويتناولنه في الصيف والشتاء، كما يعد الميلك شيك من المشروبات الصحية والتي تحب الأمهات ان تعطيها لأطفالها، وذلك لأنه يحتوي علي الحليب المغذي والمفيد للأطفال. ميلك شيك بالشوكولاته ميلك شيك بالشوكولاته سنتعلم وصفات جديدة ومختلفة لعمل الميلك شيك في البيت بمكونات صحية و لذيذه سوف يحبها الكبار والصغار. ميلك شيك بالشوكولاته الداكنة المكونات اربعه قطع من الشكولاتة الداكنة

كوبين ونصف من الحليب

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو البودر

اربعه ملاعق كبيرة من السكر

كيس من بودرة كريمة الخفق طريقة التحضير نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه نصف كوب من الحليب مع قطع الشكولاتة، ونقوم بخلطهم جيدا.

نضيف بعد ذلك الكاكاو وكريمة الخفق وأيضا الكاكاو والسكر مع الخليط السابق، ونقوم بخلطهم مع بعضهم مرة اخري.

نستمر في خلط المكونات لمدة دقيقتين حتي تتجانس المكونات ببعض.

نقوم بوضع باقي الحليب مع الخليط ونقوم بخلطه حتي تتكون الرغوة، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة.

قومي بصب الميلك شيك في أكواب التقديم ويمكنك إضافة بعض قطع الثلج اليه. ميلك شيك موز بالكراميل ميلك شيك موز بالكراميل المكونات نصف كوب من الحليب

كوبين أيس كريم فانيليا

نصف كوب من صوص الكراميل

موزه واحده كبيرة طريقة الإعداد جهزي الخلاط الكهربائي وقومي بتقطيع الموزه فيه الي حلقات مع وضع الحليب أيضا.

قومي بخلط الموز مع الحليب جيدا حتي يفرم الموز تماما ويصبح الخليط متجانس.

ضعي بعد ذلك الأيس كريم الي الخليط السابق وقومى بالخلط لمدة دقيقة واحدة.

قومي بصب الميلك شيك في أكواب التقديم مع وضع صوص الكراميل علي وجه.

يمكنك أضافه بعض قطع الثلج الي الموز بالكراميل وخاصة في فصل الصيف. ميلك شيك السنكرز ميلك شيك السنكرز المكونات كوبين من الحليب الطازج

نصف كوب من النوتيلا

ربع كوب من كريمة الخفق

نصف كوب من الكاكاو

33 قطعة من شكولاته سنكرز

نصف كوب من اللوز المقطع

كوب من مكعبات الثلج

نصف كوب من الكراميل طريقة التحضير قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه قطع شكولاته سنكرز مع الحليب وقومي بخلطهم جيدا.

ضيفي بعد ذلك الي الخليط كل من النوتيلا والكاكاو، وقومي بخلط المكونات مع بعضها مرة أخري.

قومي بوضع كريمة الخفق وأيضا قطع الثلج وقومي بتشغيل الخلاط وخلطهم جيدا.

صبي الميلك في أكواب التقديم وقومي بتزيينه بقطع اللوز والكراميل السائلة. الوسوم

تعرفوا علي أسهل وأفضل طريقة لعمل ميلك شيك بالشوكولاته وأيضا عمله بأنواع جديدة ومختلفة، أصبح الميلك شيك من المشروبات المفضلة والمنتشرة بكثره الآن، كما انه يحبه الجميع ويتناولنه في الصيف والشتاء، كما يعد الميلك شيك من المشروبات الصحية والتي تحب الأمهات ان تعطيها لأطفالها، وذلك لأنه يحتوي علي الحليب المغذي والمفيد للأطفال. ميلك شيك بالشوكولاته ميلك شيك بالشوكولاته سنتعلم وصفات جديدة ومختلفة لعمل الميلك شيك في البيت بمكونات صحية و لذيذه سوف يحبها الكبار والصغار. ميلك شيك بالشوكولاته الداكنة المكونات اربعه قطع من الشكولاتة الداكنة

كوبين ونصف من الحليب

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو البودر

اربعه ملاعق كبيرة من السكر

كيس من بودرة كريمة الخفق طريقة التحضير نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع فيه نصف كوب من الحليب مع قطع الشكولاتة، ونقوم بخلطهم جيدا.

نضيف بعد ذلك الكاكاو وكريمة الخفق وأيضا الكاكاو والسكر مع الخليط السابق، ونقوم بخلطهم مع بعضهم مرة اخري.

نستمر في خلط المكونات لمدة دقيقتين حتي تتجانس المكونات ببعض.

نقوم بوضع باقي الحليب مع الخليط ونقوم بخلطه حتي تتكون الرغوة، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة.

قومي بصب الميلك شيك في أكواب التقديم ويمكنك إضافة بعض قطع الثلج اليه. ميلك شيك موز بالكراميل ميلك شيك موز بالكراميل المكونات نصف كوب من الحليب

كوبين أيس كريم فانيليا

نصف كوب من صوص الكراميل

موزه واحده كبيرة طريقة الإعداد جهزي الخلاط الكهربائي وقومي بتقطيع الموزه فيه الي حلقات مع وضع الحليب أيضا.

قومي بخلط الموز مع الحليب جيدا حتي يفرم الموز تماما ويصبح الخليط متجانس.

ضعي بعد ذلك الأيس كريم الي الخليط السابق وقومى بالخلط لمدة دقيقة واحدة.

قومي بصب الميلك شيك في أكواب التقديم مع وضع صوص الكراميل علي وجه.

يمكنك أضافه بعض قطع الثلج الي الموز بالكراميل وخاصة في فصل الصيف. ميلك شيك السنكرز ميلك شيك السنكرز المكونات كوبين من الحليب الطازج

نصف كوب من النوتيلا

ربع كوب من كريمة الخفق

نصف كوب من الكاكاو

33 قطعة من شكولاته سنكرز

نصف كوب من اللوز المقطع

كوب من مكعبات الثلج

نصف كوب من الكراميل طريقة التحضير قومي بإحضار الخلاط الكهربائي وضعي فيه قطع شكولاته سنكرز مع الحليب وقومي بخلطهم جيدا.

ضيفي بعد ذلك الي الخليط كل من النوتيلا والكاكاو، وقومي بخلط المكونات مع بعضها مرة أخري.

قومي بوضع كريمة الخفق وأيضا قطع الثلج وقومي بتشغيل الخلاط وخلطهم جيدا.

صبي الميلك في أكواب التقديم وقومي بتزيينه بقطع اللوز والكراميل السائلة.

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