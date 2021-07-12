طريقه عمل البسطرمة العراقي في المنزل

خطوات تجهيز البسطرمة العراقي في المنزل، تعتبر البسطرمة من الأكلات الشهية واللذيذة ويتم تجهيزها بطرق مختلفة بعد إضافتها في العديد من الأكلات الشهية واللذيذة، وهي من أكثر الأكلات الشعبية التي تكون معروفة في دولة العراق ولكن يتم تجهيزها بطرق مختلفة حيث يحب العديد من الأشخاص تجهيز البسطرمة بالبيض وبنكهات وطرق مختلفة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل البسطرمة العراقية في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة.

عمل البسطرمة العراقية في المنزل

المكونات: كوب ثوم، نصف كوب كزبرة جافة، ملعقة كبيرة قرفة ناعمة، كيلو لحمه مفرومة، ملعقة حلبة مطحونة، ملعقتين لبن، ملح، ملعقة زنجبيل بودر، ملعقة فلفل.

يتم في الخطوة الأولى تجهيز وعاء مناسب ونضع فيه اللحم المفروم ونضيف إليه ربع ملعقة من البابونج يكون نضيف الملح والفلفل الأسود ثم نضع الثوم والقرفة والزنجبيل والكزبرة ونضيف القليل من الحليب وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

بعد ذلك يتم تغطيتها وتشرف في الثلاجة لمده 24 ساعة على الأقل،

بعد ذلك يتم تقطيعها ووضعها في أكياس داخل الفريزر ويتم استخدامها عند تجهيز الطعام في أي وقت.

تجهيز البسطرمة العراقيطريقه عمل البيض بالبسطرمة

يعتبر البيض بالبسطرمة من أكثر الأكلات الشهية التي يحب تناول الكثير من الأشخاص حول الوطن العربي، لهذا سوف نوضح لكم المكونات والخطوات المطلوبة، لتجهيزه بطريقة شهية.

عمل البيض بالبسطرمة

المكونات، ربع كيلو بسطرمة، مقطعة 6 حبات من البيض، ملعقة ملح ملعقة سمنة، ربع ملعقة كمون، ربع ملعقة فلفل.

طريقه التحضير: يتم تسخين مقلاة ونضع فيها السمن وبعد أن تسخن نقوم بإضافة البسطرمة وبعد أن تتحمر قليلاً نقوم بخفق البيض ويوضع على البصل، واضافة الكمون والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات مع بعضها على نار متوسطة حتى تنضج، وبعد ذلك يتم وضعها في أطباق التقديم.