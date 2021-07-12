افضل نظام غذائي للتنحيف عبر موقعنا، هناك الكثير ممن يُعانون من مشكلة الوزن الزائد مما يدفعهم للبحث عن اتباع نظام غذائي مُعين لإنقاص الوزن والوصول إلى الوزن المثالي، لذا اليوم سوف نوضح لكم نظام غذائي جيد وأيضاً نصائح لكي لا يحدث لكم أي مضاعفات في غنى عنها تابعونا عبر السطور القادمة.

افضل نظام غذائي للتنحيف

يُمكنك اتباع نظام غذائي للتنحيف وهو:

وجبة الإفطار

تحتوي وجبة الإفطار على شريحة توست مع بيضة مسلوقة، وملعقة من زبدة اللوز، وأيضاً حبة من فاكهة البرتقال وكوب قهوة أو شاي بدون سكر.

وجبة الغداء

تناول خلال تلك الوجبة خبز الحبوب الكاملة شريحتان وأيضاً قطعتان من اللحم المشوي وشريحة من الجبن، وملعقة خردل، وكمية مناسبة من السلطة.

وجبة العشاء

قطعة من صدر الدجاج الفيلية وقطعة من الخبز وملعقة زبدة.

ما هي فوائد التخسيس؟

هناك بعض الفوائد التي تعود على كافة الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي مُعين وهي:

يُساهم في إنقاص الوزن مما يجعل الشخص يشعر بالراحة والحركة بشكل جيد.

يُخفف من الآلام الركبة والظهر التي يُعاني منها الكثير من الأشخاص نتيجة الوزن الزائد.

نصائح عند إتباع نظام غذائي صحي

هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لكي تصل إلى الوزن المثالي الذي ترغب به، وهي:

ضرورة تناول الزبادي الخالي من الدسم.

ينبغي شرب كمية وفيرة من الماء بما يُقارب 2 لتر في اليوم.

تجنب شرب المشروبات الغازية لأنها تُزيد من الوزن.

لابد من شرب المشروبات الساخنة ولكن بدون سكر.

ضرورة المشي لمدة لا تقل عن نصف ساعة يومياً.

تجنب تناول الحلويات نهائياً وضرورة مضغ الطعام جيداً.

تناول الخس والخيار والخضروات بشكل مستمر.

تجنب تناول المأكولات السريعة.

ينبغي عليك عدم تناول كميات كبيرة من الطعام.

أطعمة تُساعد على التخسيس

هناك بعض الأطعمة التي تُساهم في تخسيس الجسم الذي يُعاني من السمنة:

البيض

يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين الذي يُساهم في إنقاص الوزن إلى حد كبير ويمنح الشعور بالشبع مما يؤدي إلى تنظيم الهرمونات الخاصة بالجوع.

التونة

وهي أحد أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وأيضاً سعرات حرارية قليلة التي تؤدي إلى إنقاص الوزن.

البطاطا المسلوقة

تُعتبر مصدر غني بالعناصر الغذائية كالبوتاسيوم الذي يعمل على التحكم في ضغط الدم ويمنح الشعور بالشبع والامتلاء.