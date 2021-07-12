طريقة عمل البفتيك اللحمة المشوي والمقلي بمذاقات تبهر عائلتك

طريقة عمل البفتيك تعتبر من اللحوم الحمراء الصافية الخالية من الدهون ويتم تقطعيها من ظهر العجل الصغير شرائح رفيعة لسهوله طبخها ونضجها ومن تكات وأسرار نجاح البفتيك القيام بالدق بشاكوش خشبي متخصص لتكسير أنسجة اللحم وهي من الأكلات السريعة التي يعشق تناولها الجميع. يقدم بجانبها أكلات سريعة التحضير أيضا. مثل مكرونة بالصلصة، بطاطس محمرة.

طريقة عمل البفتيك طريقة عمل البفتيك يقدم البفتيك بأكثر من طريقة منها المقلي، المشوي، بصوص الصويا، وتبحث الفتيات المقبلين على الزواج عن الآكلات السريعة والسهلة ويعشق أيضا الأطفال الأطعمة الخفيفة التي لا تأخذ وقت كثير في المضغ كثيرا من الأشخاص يعشق تناوله في المطاعم الكبري لتميزه بمذاق وتتبيله خاصة. وكثير من السيدات لا تجديد طهيه خاصأً اذا كان مقلي والسر في تماسك الخليط سوف تتعرفين عليه في السطور التاليه. طريقة عمل البفتيك المقلي طريقة عمل البفتيك المقلي المكونات كيلو شرائح بفتيك.

حبتان بصل كبيرة.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقتان كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة بهار لحمة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

ثلاث بيضات.

ربع كوب لبن.

كوبان كبيرة بقسماط ناعم.

كوب كبير نشا.

كوب ونصف دقيق.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نضع قطعة من البفتيك داخل كيس حراري.

ندقها بحرص بمطرقه خشبية.

تكرر العمليه في باقي البفتيك.

نضعهم في بولة عميقة، نتركهم جنباً.

نضع البصل في الكبة، نضيف الخل.

نفرمهم فرم ناعم، حتى يصفي الماء.

نعصر البصل جيداً في مصفاه،.

نستخدم ماء البصل فقط.

نضيف التوابل على ماء البصل.

نقلبها جيداً حتى يذوب السكر والملح.

نصب الخليط السائل على البفتيك.

نقلبها جيداً، نتركها ليلة كاملة في التتبيلة.

نضع في وعاء عميق البيض، اللبن، فلفل أسود، ملح.

نخفقهم جيداً، نتركهم جمباً .

نضع في وعاء كبير مسطح.

البقسماط مع النشا.

نضيف نكهه ملح وفلفل أسود.

نقلبهم جميعاً، نضع في طبق أخر الدقيق.

نضع قطعه من البفتيك في الدقيق، ثم الي البيض.

يصفي جيداً من البيض.

نخرجها ونضعها في البقسماط.

نغلف البفتيك من الجانبين.

نكرر التغليف في باقي البفتيك.

نرصهم في سرفيس كبير.

نضع السيرفيس في الثلاجة لمدة ساعةقبل القلي.

نضع طاسة كبيرة على النار.

نضيف كمية غزيرة من الزبت.

نترك الزيت حتى يعلى.

نضع شريحتان من البفتيك.

نتركهم في الزيت، حتى يصبح لونهم ذهبي.

يصفي َنضعهم في مصفها.

تزين أطباق التقديم بالبقدونس.

تقدم بجانبها السلطات. طريقة عمل البفتيك المشوي طريقة عمل البفتيك المشوي المكونات كيلو بفتيك.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ميه بصل.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة التحضير نضع اللحمة في طبق عميق.

نضيف ماء البصل، التوابل.

نتركه في الثلاجة لمده ساعتين قبل الشواء.

نضع الجيريل على النار.

نضع مسحه من الزيت.

يصفي البفتيك من ماء البصل.

نضع البفتيك بالتساوي على الجيريل.

نتركه لمده خمس دقائق، حتي يحمر لونه.

نقلبه على الوجة الأخر بنفس المدة.

نضع البفتيك في سيرفيس التقديم.

يقدم بجانبه سلطة الطحينة. الوسوم

طريقة عمل البفتيك تعتبر من اللحوم الحمراء الصافية الخالية من الدهون ويتم تقطعيها من ظهر العجل الصغير شرائح رفيعة لسهوله طبخها ونضجها ومن تكات وأسرار نجاح البفتيك القيام بالدق بشاكوش خشبي متخصص لتكسير أنسجة اللحم وهي من الأكلات السريعة التي يعشق تناولها الجميع. يقدم بجانبها أكلات سريعة التحضير أيضا. مثل مكرونة بالصلصة، بطاطس محمرة.

طريقة عمل البفتيك طريقة عمل البفتيك يقدم البفتيك بأكثر من طريقة منها المقلي، المشوي، بصوص الصويا، وتبحث الفتيات المقبلين على الزواج عن الآكلات السريعة والسهلة ويعشق أيضا الأطفال الأطعمة الخفيفة التي لا تأخذ وقت كثير في المضغ كثيرا من الأشخاص يعشق تناوله في المطاعم الكبري لتميزه بمذاق وتتبيله خاصة. وكثير من السيدات لا تجديد طهيه خاصأً اذا كان مقلي والسر في تماسك الخليط سوف تتعرفين عليه في السطور التاليه. طريقة عمل البفتيك المقلي طريقة عمل البفتيك المقلي المكونات كيلو شرائح بفتيك.

حبتان بصل كبيرة.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقتان كبيرة كاتشب.

ملعقة صغيرة بهار لحمة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

ثلاث بيضات.

ربع كوب لبن.

كوبان كبيرة بقسماط ناعم.

كوب كبير نشا.

كوب ونصف دقيق.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نضع قطعة من البفتيك داخل كيس حراري.

ندقها بحرص بمطرقه خشبية.

تكرر العمليه في باقي البفتيك.

نضعهم في بولة عميقة، نتركهم جنباً.

نضع البصل في الكبة، نضيف الخل.

نفرمهم فرم ناعم، حتى يصفي الماء.

نعصر البصل جيداً في مصفاه،.

نستخدم ماء البصل فقط.

نضيف التوابل على ماء البصل.

نقلبها جيداً حتى يذوب السكر والملح.

نصب الخليط السائل على البفتيك.

نقلبها جيداً، نتركها ليلة كاملة في التتبيلة.

نضع في وعاء عميق البيض، اللبن، فلفل أسود، ملح.

نخفقهم جيداً، نتركهم جمباً .

نضع في وعاء كبير مسطح.

البقسماط مع النشا.

نضيف نكهه ملح وفلفل أسود.

نقلبهم جميعاً، نضع في طبق أخر الدقيق.

نضع قطعه من البفتيك في الدقيق، ثم الي البيض.

يصفي جيداً من البيض.

نخرجها ونضعها في البقسماط.

نغلف البفتيك من الجانبين.

نكرر التغليف في باقي البفتيك.

نرصهم في سرفيس كبير.

نضع السيرفيس في الثلاجة لمدة ساعةقبل القلي.

نضع طاسة كبيرة على النار.

نضيف كمية غزيرة من الزبت.

نترك الزيت حتى يعلى.

نضع شريحتان من البفتيك.

نتركهم في الزيت، حتى يصبح لونهم ذهبي.

يصفي َنضعهم في مصفها.

تزين أطباق التقديم بالبقدونس.

تقدم بجانبها السلطات. طريقة عمل البفتيك المشوي طريقة عمل البفتيك المشوي المكونات كيلو بفتيك.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح.

ميه بصل.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر. طريقة التحضير نضع اللحمة في طبق عميق.

نضيف ماء البصل، التوابل.

نتركه في الثلاجة لمده ساعتين قبل الشواء.

نضع الجيريل على النار.

نضع مسحه من الزيت.

يصفي البفتيك من ماء البصل.

نضع البفتيك بالتساوي على الجيريل.

نتركه لمده خمس دقائق، حتي يحمر لونه.

نقلبه على الوجة الأخر بنفس المدة.

نضع البفتيك في سيرفيس التقديم.

يقدم بجانبه سلطة الطحينة.

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