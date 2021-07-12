طريقة عمل فتة لحم مصرية لذيذة بالخل والثوم

طريقة عمل فتة لحم مصرية لذيذة من المطبخ المصري على الطريقة الأصلية، فتة بالخل والثوم هي الفتة المميزة في المجتمع المصري، ويكثر طهيها في المناسبات والأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك، حيث تمثل الفتة المصرية الطبق الرئيسي لوجبة الغداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعض الأسر المصرية أيضاً تستخدم الفتة كطبق فطور استثنائي، والبعض يعتمدها في كل أيام العيد، الفتة المصرية بالخل والثوم والصلصة هي جزء من ثقافة الشعب المصري منذ القدم، في هذا المقال نتعرف سوياً على كيفية تحضير فتة اللحم المصرية بالخل والثوم بخطوات سهلة. طريقة عمل فتة لحم مصرية بالخل والثوم مقادير فتة اللحم كيلو جرام من اللحم العجالي متوسطة الدهن مقطع إلى مكعبات.

نصف كيلو جرام من الأرز المصري.

4 ارغفة من الخبز المصري بالردة، يمكن استبداله بالخبز الأبيض.

كوب من عصير الطماطم.

رأس ثوم كاملة.

ملعقتين من الخل الأبيض.

بصلة وورق غار وهيل للشوربة.

ملح وفلفل.

ملعقتين كبار من السمن. طريقة عمل فتة لحم مصرية بالخل والثوم نسلق مكعبات اللحم في ماء به بصل وورق غار وهيل وفلفل أسود ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج، ونضيف إليه الملح في النهاية.

في قدر آخر نضع القليل من الزيت أو السمن ثم نضيف إليهم نصف كيلو جرام من الأرز المصري المغسول والمصفى ونقلبه لمدة دقيقة ثم نضيف إليه ملعقة ملح، ونضيف إليه مقدار من الشوربة حتى تغطيه تماماً.

ننتظر حتى بتشرب الأرز الشوربة ثم نتركه على نار هادئة لينضج لمدة ربع ساعة.

في صينية نضع ملعقتين السمن ثم عدد من فصوص الثوم المهروس ونقلبه حتى يصفر.

نضيف الخبز المصري بعد تقطيعه إلى مربعات صغيرة ونقلبه في الصينية حتى يتوزع السمن على كل قطع الخبز.

نقلبه باستمرار على البوتاجاز حتى يجف ويصبح لونه ذهبياً أو ندخله إلى الفرن للوصول إلى نفس اللون.

نجهز الصلصة في مقلاة صغيرة، نضع الزيت مع الثوم ونقلبه حتى يصفر ثم نضيف عصير الطماطم ونتبلها ملح وفلفل ونتركها على نار هادئة حتى تتسبك ثم نضيف إليها الخل الأبيض.

في قالب التقديم نضع جزء من الخبز المحمص ثم نسقيه بالقليل من الشوربة “مرق اللحم” ثم نضيف الصلصة وقطع اللحم مسلوق أو محمر، ونزينه بباقي الخبز ثم نقدم الفتة. طريقة عمل فتة لحم مصرية بالخل والثوم مقادير فتة اللحمطريقة عمل فتة لحم مصرية بالخل والثوم الوسوم

طريقة عمل فتة لحم مصرية لذيذة من المطبخ المصري على الطريقة الأصلية، فتة بالخل والثوم هي الفتة المميزة في المجتمع المصري، ويكثر طهيها في المناسبات والأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك، حيث تمثل الفتة المصرية الطبق الرئيسي لوجبة الغداء في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعض الأسر المصرية أيضاً تستخدم الفتة كطبق فطور استثنائي، والبعض يعتمدها في كل أيام العيد، الفتة المصرية بالخل والثوم والصلصة هي جزء من ثقافة الشعب المصري منذ القدم، في هذا المقال نتعرف سوياً على كيفية تحضير فتة اللحم المصرية بالخل والثوم بخطوات سهلة. طريقة عمل فتة لحم مصرية بالخل والثوم مقادير فتة اللحم كيلو جرام من اللحم العجالي متوسطة الدهن مقطع إلى مكعبات.

نصف كيلو جرام من الأرز المصري.

4 ارغفة من الخبز المصري بالردة، يمكن استبداله بالخبز الأبيض.

كوب من عصير الطماطم.

رأس ثوم كاملة.

ملعقتين من الخل الأبيض.

بصلة وورق غار وهيل للشوربة.

ملح وفلفل.

ملعقتين كبار من السمن. طريقة عمل فتة لحم مصرية بالخل والثوم نسلق مكعبات اللحم في ماء به بصل وورق غار وهيل وفلفل أسود ونتركه على نار متوسطة حتى ينضج، ونضيف إليه الملح في النهاية.

في قدر آخر نضع القليل من الزيت أو السمن ثم نضيف إليهم نصف كيلو جرام من الأرز المصري المغسول والمصفى ونقلبه لمدة دقيقة ثم نضيف إليه ملعقة ملح، ونضيف إليه مقدار من الشوربة حتى تغطيه تماماً.

ننتظر حتى بتشرب الأرز الشوربة ثم نتركه على نار هادئة لينضج لمدة ربع ساعة.

في صينية نضع ملعقتين السمن ثم عدد من فصوص الثوم المهروس ونقلبه حتى يصفر.

نضيف الخبز المصري بعد تقطيعه إلى مربعات صغيرة ونقلبه في الصينية حتى يتوزع السمن على كل قطع الخبز.

نقلبه باستمرار على البوتاجاز حتى يجف ويصبح لونه ذهبياً أو ندخله إلى الفرن للوصول إلى نفس اللون.

نجهز الصلصة في مقلاة صغيرة، نضع الزيت مع الثوم ونقلبه حتى يصفر ثم نضيف عصير الطماطم ونتبلها ملح وفلفل ونتركها على نار هادئة حتى تتسبك ثم نضيف إليها الخل الأبيض.

في قالب التقديم نضع جزء من الخبز المحمص ثم نسقيه بالقليل من الشوربة “مرق اللحم” ثم نضيف الصلصة وقطع اللحم مسلوق أو محمر، ونزينه بباقي الخبز ثم نقدم الفتة. طريقة عمل فتة لحم مصرية بالخل والثوم مقادير فتة اللحمطريقة عمل فتة لحم مصرية بالخل والثوم

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