طريقة عمل سينابون رولز الأصلية ، سينابون رولز أو لفائف القرفة هي نوع من أنواع الحلوى التي اشتهرت في أمريكا الشمالية، ومكوناتها الرئيسية الدقيق والسكر والقرفة والزبدة، وهي عبارة عن عجينة مخمرة مغطاة بطبقة من الزبدة ونضع عليهم مزيج من القرفة والسكر، وتُلف العجينة بعد ذلك وتُقطع إلى قطع منفردة من ثم تُخبز أو تُقلى، ولأنها وصفة سهلة وبسيطة وطعمها مميز انتشرت في جميع أنحاء العالم، ويمكن أستخدام حشوات مختلفة عن القرفة كالشكولاتة أو المكسرات، ويمكن تناول سينابون رولز مع كوب من القهوة الساخنة أو الكاكاو الساخن. ونقدم لكِ في هذا الموضوع طريقة سهلة وبسيطة لعمل سينابون رولز. مكونات عجينة سينابون رولز الأصلية: كوب من الحليب الفاتر. ملعقتين وربع صغيرة خميرة فورية (7 جرام). بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة (14 جرام). اربع ملاعق كبيرة من السكر (60 جرام). نصف ملعقة صغيرة ملح. ثلاث أكواب دقيق متعدد الاستعمالات يزيد من 2 ل4 ملاعق حسب نوع الدقيق (410 جرام). مكونات حشوة سينابون رولز: ستة ملاعق من الزبدة في درجة حرارة الغرفة (84 جرام). ربع كوب سكر (52 جرام). ملعقتين كبيره قرفة مطحونة (15جرام). مكونات التزيين: اربع ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة (56 جرام). 110 جرام من الجبن الكريمي في درجة حرارة الغرفة ممكن كيري أو أي نوع كريمي. أيضا كوب من السكر البودرة (125 جرام). نصف ملعقة صغيرة فانيليا. خطوات تحضير سينابون رولز: في وعاء نضع كوب من الحليب مع معلقتين وربع من الخميرة ونصف ملعقة من الملح بالإضافة إلى بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نضع ملعقة من الزبدة الذائبة وملاعق من السكر ثم نخلطهم جيداً.

نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من الدقيق ونقوم بالعجن جيداً لمدة ثلاث دقائق حتى يتشكل لنا عجينة طرية ونتركها لتخمر.

بعد أن يتضاعف حجم العجين يكون جاهزاً لتشكيله.

نفرد العجين على شكل مستطيل، ثم نقوم بفرد ست ملاعق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نخلط ربع كوب من السكر مع معلقتين كبيرة من السكر ثم نضعها على الزبدة ونغطي بها العجينة.

نلف العجينة على شكل اسطواني، ثم نقوم بتقطيعها قطع متوسطة الحجم.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونضع فيها قطع سينابون ونتركها لتخمر لمدة عشر دقائق.

بعد أن تخمر قطع سينابون رولز ندهنها بالزبدة وندخلها الفرن ثم نرفع درجة الحرارة إلى 180 درجة من 20 إلى 25 دقيقة. مكونات عجينة سينابون رولز الأصلية:مكونات حشوة سينابون رولز:مكونات التزيين:خطوات تحضير سينابون رولز: للتزيين: في وعاء نضيف كمية الجبنة الكريمي والزبدة ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوامهم طري وناعم.

نضيف معلقة من الفانيليا ونخلطهم ثم نقوم بإضافة السكر ونقلب جيداً.

في النهاية نترك السينابون جانباً لمدة ربع ساعة حتى يكون دافئاً ونقوم بتزيينه. الوسوم

طريقة عمل سينابون رولز الأصلية ، سينابون رولز أو لفائف القرفة هي نوع من أنواع الحلوى التي اشتهرت في أمريكا الشمالية، ومكوناتها الرئيسية الدقيق والسكر والقرفة والزبدة، وهي عبارة عن عجينة مخمرة مغطاة بطبقة من الزبدة ونضع عليهم مزيج من القرفة والسكر، وتُلف العجينة بعد ذلك وتُقطع إلى قطع منفردة من ثم تُخبز أو تُقلى، ولأنها وصفة سهلة وبسيطة وطعمها مميز انتشرت في جميع أنحاء العالم، ويمكن أستخدام حشوات مختلفة عن القرفة كالشكولاتة أو المكسرات، ويمكن تناول سينابون رولز مع كوب من القهوة الساخنة أو الكاكاو الساخن. ونقدم لكِ في هذا الموضوع طريقة سهلة وبسيطة لعمل سينابون رولز. مكونات عجينة سينابون رولز الأصلية: كوب من الحليب الفاتر. ملعقتين وربع صغيرة خميرة فورية (7 جرام). بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من الزبدة الذائبة (14 جرام). اربع ملاعق كبيرة من السكر (60 جرام). نصف ملعقة صغيرة ملح. ثلاث أكواب دقيق متعدد الاستعمالات يزيد من 2 ل4 ملاعق حسب نوع الدقيق (410 جرام). مكونات حشوة سينابون رولز: ستة ملاعق من الزبدة في درجة حرارة الغرفة (84 جرام). ربع كوب سكر (52 جرام). ملعقتين كبيره قرفة مطحونة (15جرام). مكونات التزيين: اربع ملاعق كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة (56 جرام). 110 جرام من الجبن الكريمي في درجة حرارة الغرفة ممكن كيري أو أي نوع كريمي. أيضا كوب من السكر البودرة (125 جرام). نصف ملعقة صغيرة فانيليا. خطوات تحضير سينابون رولز: في وعاء نضع كوب من الحليب مع معلقتين وربع من الخميرة ونصف ملعقة من الملح بالإضافة إلى بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نضع ملعقة من الزبدة الذائبة وملاعق من السكر ثم نخلطهم جيداً.

نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من الدقيق ونقوم بالعجن جيداً لمدة ثلاث دقائق حتى يتشكل لنا عجينة طرية ونتركها لتخمر.

بعد أن يتضاعف حجم العجين يكون جاهزاً لتشكيله.

نفرد العجين على شكل مستطيل، ثم نقوم بفرد ست ملاعق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نخلط ربع كوب من السكر مع معلقتين كبيرة من السكر ثم نضعها على الزبدة ونغطي بها العجينة.

نلف العجينة على شكل اسطواني، ثم نقوم بتقطيعها قطع متوسطة الحجم.

نحضر صينية مدهونة بالزبدة ونضع فيها قطع سينابون ونتركها لتخمر لمدة عشر دقائق.

بعد أن تخمر قطع سينابون رولز ندهنها بالزبدة وندخلها الفرن ثم نرفع درجة الحرارة إلى 180 درجة من 20 إلى 25 دقيقة. مكونات عجينة سينابون رولز الأصلية:مكونات حشوة سينابون رولز:مكونات التزيين:خطوات تحضير سينابون رولز: للتزيين: في وعاء نضيف كمية الجبنة الكريمي والزبدة ونخلطهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح قوامهم طري وناعم.

نضيف معلقة من الفانيليا ونخلطهم ثم نقوم بإضافة السكر ونقلب جيداً.

في النهاية نترك السينابون جانباً لمدة ربع ساعة حتى يكون دافئاً ونقوم بتزيينه.

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