أخطاء شائعة عند استخدام واقي الشمس على البشرة لا تكرروها

أخطاء استخدام واقي الشمس على البشرة، ينصح الكثير من أخصائي التجميل بوضع كريم واقي الشمس قبل الخروج من المنزل للحماية من أشعة الشمس الضارة التي تسبب حروق البشرة وتصبغها لذلك فإن الاستخدام الأساسي من كريم واقي الشمس هو حماية البشرة ولكن ماذا إذا كنا نستخدمه بشكل خاطئ بدون علم منا؟ نقدم لكم بعض الاستعمالات الخاطئة بواقي الشمس.

أخطاء استخدام واقي الشمس

هناك بعض الأخطاء التي نقع بها عند استخدام واقي الشمس وتطبيقه على البشرة وقد تؤدي تلك الأخطاء لحدوث بعض العيوب والمشاكل بالبشرة ونحن لا نعلم حينها أن السبب هو الاستخدام الخاطئ لواقي الشمس ومن تلك الأخطاء:

واقي الشمس من العام الماضي

قد لا ينفذ منا واقي الشمس في هذا الصيف فنتركه للصيف القادم في سبيل استخدامه مرة أخرى يجب أن نعلم جميعًا أن تلك الطريقة لا تسبب نفس مقدار الحماية من أشعة الشمس الضارة وقد يتعرض الوجه للحروق بكل سهولة والتسريع من الإصابة بعلامات التقدم في العمر.

تعريض عبوة الكريم للشمس

البعض منا بعد استخدام الكريم وتطبيقه على البشرة يقوم بترك عبوة كريم واقي الشمس تحت أشعة الشمس لساعات طويلة وهي عادة خاطئة تمامًا لأن ذلك يزيد من درجة حرارة الكريم وتقل فاعليته وتأثيره لذلك يجب الحفظ والتخزين الجيد لكريم واقي الشمس مثل وضعه في الثلاجة وفي منطقة جافة.

التطبيق المتساوي للكريم على الجلد

استخدام كريم واقي الشمس على بعض المناطق المكشوفة وعدم وضعه على المناطق الأخرى هي نقطة غير موفقة تمامًا لأننا بذلك نسمح بتصبغ وتلون مناطق في الجسم عن بعض المناطق الأخرى لهذا يجب أن يكون استخدام واقي الشمس على البشرة متساويًا.

بدل كريم واقي الشمس

هناك فئة تقوم باستخدام كريم الأساس أو الكريم النهاري بخاصية الحماية من أشعة الشمس بدلًا من كريم واقي الشمس ولكن هذه الكريمات لا تقوم بنفس مفعول كريم واقي الشمس على البشرة ولا توفر نفس الحماية من الشمس وعند الحاجة لتطبيق كريم الأساس فيتم تطبيقه أولًا ومن ثم طبقة من كريم واقي الشمس.