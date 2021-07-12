زربيان لحم منال العالم الاصلي سهلة وبخطوات بسيطة ومقادير متوفرة

زربيان لحم منال العالم ، أحد أشهر الأكلات العربية والشرقية المعروفة، وخاصة في دول الخليج العربي، ويقول البعض بأن الزربيان عدني الأصل، في حين يطلق عليه البعض مسمى، الزربيان السعودي، وله أكثر من طريقة للطهي، منها طريقة الزربيان السعودي والزربيان العدني بالدجاج، وطريقة عمل الزربيان اليمني، باعتباره وجبة يمينة أصيلة, وتختلف طريقة عمل الزربيان، من دولة إلى أخرى، وفقًا للتوابل والبهارات وكمياتها، ونوع اللحم المستخدم في الوصفة، فبالطبع مذاق الزربيان بالدجاج، يختلف عن مذاق الزربيان باللحم، ولكن في النهاية كلها وصفات، تستحق التجربة على سبيل التجديد، خاصة وأن طريقة الزربيان السعودي، أو طريقة عمل الزربيان الحضرمي، من أشهر وصفات عمل الزربيان الاصلي بوجه عام.طريقة عمل الزربيان الاصلي
أبدعت الشيف منال العالم، في عمل الكثير والعديد من الوصفات، من مطابخنا العربية الأصلية، ومن أشهر وصفاتها طريقة عمل منسف اللحم الأردني، وطريقة دجاج مسالا منال العالم، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، وطريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وهي طرق متعددة لأشهر وجبات ووصفات الأطباق الرئيسة، على موائدنا العربية، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك، يمكنك تجربة طريقة لحم خروف مشوي في الفرن، أو تجربة زربيان لحم منال العالم، واستخدمي لحوم الأضاحي بطريقة مختلفة، وتعلمي طريقة عمل الأرز بقطع اللحم، أو طريقة رز باللحم منال العالم.زربيان لحم بقدر الضغط
- كيلو من لحم الخروف.
- 2 حبة بطاطس كبيرة (بطاطا).
- حبة بصل كبيرة الحجم، ومقطعة شرائح.
- حبة بنادورا كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات.
- 10 فصوص ثوم مهروسة جيدًا.
- نصف كوب زبادي.
- 1/3 كوب زيت.
- لتران ونصف مياه.
سوف تحتاجين إلى ملعقة صغيرة واحدة من كل مما يلي:
- فلفل أسود مطحون جيدًا.
- بهار مشكل، أو بهارات زربيان جاهزة.
- كمون مطحون.
- زنجبيل مطحون.
- فلفل أحمر حار مطحون (شطة).
- بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة وليست عود.
وسوف تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من كل مما يلي:
- ملح طعام ناعم.
- عصير ليمون.
- عُصفر.
- 4 أكواب أرز بسمتي (اغسليه وانقعيه في المياه لمدة ساعة).
- كوب من البصل المقلي للتزيين.
- قطعة فحم كبيرة وورقة قصدير وزيت للتبخير.
- أحضري إناء عميق، وضعي به قليل من الزيت، ثم اقلي البصل وضعيه جانبًا.
- وفي نفس الإناء، ضعي قطع اللحم، ثم انثري فوقها التوابل زوالبهارات المذكورة بالأعلى كاملة.
- وأضيفي إليهم العصفر، ونصف كمية البصل الذي قمت بقليته، مع البنادورا المطقعة، وامزجي كل المكونات بالملعقة الخشبية.
- وبعد ذلك أضيفي المياه إلى اللحم، واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم غطي الإناء جيدًا.
- وعقب أن تغلي المياه مع اللحم، لمدة لا تقل عن الساعة، أضيفي إليها البطاطس والملح.
- ثم اتركي كل المكونات تغلي، لمدة نصف ساعة أخرى.
- وأثناء ترك اللحم للنضوج، قومي بتحضير أرز الزربيان الأصلي.
- وذلك بتصفية الأرز من المياه، ثم إضافته فوق اللحم على النار، ولا تنسِ أن كل كوب أرز، يحتاج إلى كوب ونصف مرق.
- ثم اتركي الأرز البسمتي يغلي مع اللحم والمرق، وذلك لمدة ثلث الساعة.
- وأثناء نضوج الأرز، قومي بتسخين قطعة الفحم، حتى تتحول إلى جمر، وضعي الزيت في صحن عميق، بمنتصف الأرز.
- ثم أغلقي الإناء بالغطاء المحكم، واتركي الأرز واللحم يحصلان على نكهة ورائحة الفحم الأصلي.
- واتركي الأرز البسمتي ينضج، على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أخرى.
- ثم قدمي الزربيان السعودي باللحم، في صحن التقديم، مع تزيينه ببقية البصل الذي قمت بقليته أولا، وألف هناء.
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زربيان لحم منال العالم ، أحد أشهر الأكلات العربية والشرقية المعروفة، وخاصة في دول الخليج العربي، ويقول البعض بأن الزربيان عدني الأصل، في حين يطلق عليه البعض مسمى، الزربيان السعودي، وله أكثر من طريقة للطهي، منها طريقة الزربيان السعودي والزربيان العدني بالدجاج، وطريقة عمل الزربيان اليمني، باعتباره وجبة يمينة أصيلة, وتختلف طريقة عمل الزربيان، من دولة إلى أخرى، وفقًا للتوابل والبهارات وكمياتها، ونوع اللحم المستخدم في الوصفة، فبالطبع مذاق الزربيان بالدجاج، يختلف عن مذاق الزربيان باللحم، ولكن في النهاية كلها وصفات، تستحق التجربة على سبيل التجديد، خاصة وأن طريقة الزربيان السعودي، أو طريقة عمل الزربيان الحضرمي، من أشهر وصفات عمل الزربيان الاصلي بوجه عام.طريقة عمل الزربيان الاصلي
أبدعت الشيف منال العالم، في عمل الكثير والعديد من الوصفات، من مطابخنا العربية الأصلية، ومن أشهر وصفاتها طريقة عمل منسف اللحم الأردني، وطريقة دجاج مسالا منال العالم، وكبسة دجاج بالخضار منال العالم، وطريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم، وهي طرق متعددة لأشهر وجبات ووصفات الأطباق الرئيسة، على موائدنا العربية، ومع قدوم عيد الأضحى المبارك، يمكنك تجربة طريقة لحم خروف مشوي في الفرن، أو تجربة زربيان لحم منال العالم، واستخدمي لحوم الأضاحي بطريقة مختلفة، وتعلمي طريقة عمل الأرز بقطع اللحم، أو طريقة رز باللحم منال العالم.زربيان لحم بقدر الضغط
- كيلو من لحم الخروف.
- 2 حبة بطاطس كبيرة (بطاطا).
- حبة بصل كبيرة الحجم، ومقطعة شرائح.
- حبة بنادورا كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات.
- 10 فصوص ثوم مهروسة جيدًا.
- نصف كوب زبادي.
- 1/3 كوب زيت.
- لتران ونصف مياه.
سوف تحتاجين إلى ملعقة صغيرة واحدة من كل مما يلي:
- فلفل أسود مطحون جيدًا.
- بهار مشكل، أو بهارات زربيان جاهزة.
- كمون مطحون.
- زنجبيل مطحون.
- فلفل أحمر حار مطحون (شطة).
- بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة وليست عود.
وسوف تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من كل مما يلي:
- ملح طعام ناعم.
- عصير ليمون.
- عُصفر.
- 4 أكواب أرز بسمتي (اغسليه وانقعيه في المياه لمدة ساعة).
- كوب من البصل المقلي للتزيين.
- قطعة فحم كبيرة وورقة قصدير وزيت للتبخير.
- أحضري إناء عميق، وضعي به قليل من الزيت، ثم اقلي البصل وضعيه جانبًا.
- وفي نفس الإناء، ضعي قطع اللحم، ثم انثري فوقها التوابل زوالبهارات المذكورة بالأعلى كاملة.
- وأضيفي إليهم العصفر، ونصف كمية البصل الذي قمت بقليته، مع البنادورا المطقعة، وامزجي كل المكونات بالملعقة الخشبية.
- وبعد ذلك أضيفي المياه إلى اللحم، واتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم غطي الإناء جيدًا.
- وعقب أن تغلي المياه مع اللحم، لمدة لا تقل عن الساعة، أضيفي إليها البطاطس والملح.
- ثم اتركي كل المكونات تغلي، لمدة نصف ساعة أخرى.
- وأثناء ترك اللحم للنضوج، قومي بتحضير أرز الزربيان الأصلي.
- وذلك بتصفية الأرز من المياه، ثم إضافته فوق اللحم على النار، ولا تنسِ أن كل كوب أرز، يحتاج إلى كوب ونصف مرق.
- ثم اتركي الأرز البسمتي يغلي مع اللحم والمرق، وذلك لمدة ثلث الساعة.
- وأثناء نضوج الأرز، قومي بتسخين قطعة الفحم، حتى تتحول إلى جمر، وضعي الزيت في صحن عميق، بمنتصف الأرز.
- ثم أغلقي الإناء بالغطاء المحكم، واتركي الأرز واللحم يحصلان على نكهة ورائحة الفحم الأصلي.
- واتركي الأرز البسمتي ينضج، على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أخرى.
- ثم قدمي الزربيان السعودي باللحم، في صحن التقديم، مع تزيينه ببقية البصل الذي قمت بقليته أولا، وألف هناء.
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