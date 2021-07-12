العجينة اليابانية السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا اقتصادية وناجحة

حدالعجينة اليابانية السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات ، العجينة السحرية من ضمن العجائن العجيبة جدا التي تقوم باستخدامها بشكل دائم كما أنها من ضمن العجينة التي تدخل في الحلويات او في بعض المخبوزات التي نتناولها، وتساعد على تيسير الهضم، كما أن هذه العجينة أيضا يمكننا ان نقوم باضافة كمية من الخميرة، والسكر، لكي نحضر البيتزا السهله والبسيطة، كما تساعد ايضا هذه العجينه جميع ربات المنزل على ان يقوم بتحضير الباتيه والكرواسون والكيزر، وهذه العجينة، لها أشكال متعددة، تختلف تماما عن باقي المكونات التي نقوم بتحضيرها داخل المنزل ولهذا السبب لدينا اليوم الحل الأمثل في تحضير العجينة السحرية البسيطة لجميع انواع المخبوزات.

2 كوب كبير من الدقيق ويفضل أن يكون منخول.

كوب الا ربع من الزيت.

نصف كوب فقط من السمنة سائله.

ملعقتين من النشا.

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من الملح .

2 كوب كبير من المياه، ويتم زيادة حسب ماتحتاج العجينة .

العجينة اليابانية السحرية طرية وقطنية لجميع انواع المخبوزات