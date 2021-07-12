لعشاق القهوة طريقة كيكة النسكافيه الهشة القطنية بالخطوات بأقل تكلفة

لعشاق القهوة طريقة كيكة النسكافيه الهشة القطنية، تعتبر كيكة النسكافية من أنواع الكيكات السهلة ويتم تحضيرها بالمنزل ويفضل ربات البيوت القيام بها في فصل الشتاء بالصباح، كما أنها من أنواع الكيكاتلمعروفة في كافة أنحاء العالم، كما أنها من أشهي الحلويات ويسهل تحضيرها بالمنزل، ولا تحتاج للكثير من الوقت في التحضير والنضج، وتحمل مذاق شهير يحبه الكبار والصغار، ويوجد لها العديد من الوصفات منها بصوص النسكافية ومنها ما يتم تحضيره بالبارد ومنه ما يتم القيام به في الفرن، ونحن اليوم سوف نوضح لكم طريقة عمل كيكة النسكافيه في المنزل بمكونات بسيطة موجودة بمنزلك.

تعرفوا معنا اليوم على طريقة بسيطة لعمل كيكة النسكافية في المنزل بمكونات بسيطة تتمثل في الآتي:

المكونات:

كوبان من الدقيق.

4 حبات من البيض.

كوب من الحليب.

كوب وربع من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من النسكافيه.

نصف كوب من الزبدة اللينة.

ملعقة من النسكافيه.

نصف كوب من السكر البودر.

ملعقة من النسكافية.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة.