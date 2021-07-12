لعشاق القهوة طريقة كيكة النسكافيه الهشة القطنية بالخطوات بأقل تكلفة

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لعشاق القهوة طريقة كيكة النسكافيه الهشة القطنية، تعتبر كيكة النسكافية من أنواع الكيكات السهلة ويتم تحضيرها بالمنزل ويفضل ربات البيوت القيام بها في فصل الشتاء بالصباح، كما أنها من أنواع الكيكاتلمعروفة في كافة أنحاء العالم، كما أنها من أشهي الحلويات ويسهل تحضيرها بالمنزل، ولا تحتاج للكثير من الوقت في التحضير والنضج، وتحمل مذاق شهير يحبه الكبار والصغار، ويوجد لها العديد من الوصفات منها بصوص النسكافية ومنها ما يتم تحضيره بالبارد ومنه ما يتم القيام به في الفرن، ونحن اليوم سوف نوضح لكم طريقة عمل كيكة النسكافيه في المنزل بمكونات بسيطة موجودة بمنزلك.لعشاق القهوة طريقة كيكة النسكافيه الهشة القطنية
تعرفوا معنا اليوم على طريقة بسيطة لعمل كيكة النسكافية في المنزل بمكونات بسيطة تتمثل في الآتي:
المكونات:
- كوبان من الدقيق.
- 4 حبات من البيض.
- كوب من الحليب.
- كوب وربع من السكر.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من النسكافيه.
- نصف كوب من الزبدة اللينة.
- ملعقة من النسكافيه.
- نصف كوب من السكر البودر.
- ملعقة من النسكافية.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزبدة.
- في إناء عميق نقوم بخفق السكر مع الزبدة حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بإضافة الحليب السائل تدريجياً مع التقليب بشكل مستمر حتى يثقل الخليط.
- نضع البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بمزج الدقيق والبيكنج بودر والنسكافيه والفانيليا معاً وتقلب بشكل جيد، نقوم بإضافة الدقيق للخليط السائل مع التقليب
- المستمر حتى أن نحصل على قوام العجين المرغوب به.
- نقوم بسكب العجين في صينية مجهزة مدهونة بالقليل من الزبدة، وتدخل الفرن السابق تسخينه وتترك حتى تمام النضج على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة.
- يتم تحضير صوص النسكافيه من خلال مزج السكر الناعم مع النسكافيه والفانيليا والزبدة وتخفق المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات سوياً تترك جانباً حتى ينضج الكيك.
- بعد التأكد من نضجها تخرج الكيك من الفرن وتترك قليلاً حتى أن تبرد ثم تقلب على طبق مسطح.
- توزيع صوص النسكافية على وجه الكيك وتترك حتى تتماسك ومن ثم نقوم بوضعها بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا.
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لعشاق القهوة طريقة كيكة النسكافيه الهشة القطنية، تعتبر كيكة النسكافية من أنواع الكيكات السهلة ويتم تحضيرها بالمنزل ويفضل ربات البيوت القيام بها في فصل الشتاء بالصباح، كما أنها من أنواع الكيكاتلمعروفة في كافة أنحاء العالم، كما أنها من أشهي الحلويات ويسهل تحضيرها بالمنزل، ولا تحتاج للكثير من الوقت في التحضير والنضج، وتحمل مذاق شهير يحبه الكبار والصغار، ويوجد لها العديد من الوصفات منها بصوص النسكافية ومنها ما يتم تحضيره بالبارد ومنه ما يتم القيام به في الفرن، ونحن اليوم سوف نوضح لكم طريقة عمل كيكة النسكافيه في المنزل بمكونات بسيطة موجودة بمنزلك.لعشاق القهوة طريقة كيكة النسكافيه الهشة القطنية
تعرفوا معنا اليوم على طريقة بسيطة لعمل كيكة النسكافية في المنزل بمكونات بسيطة تتمثل في الآتي:
المكونات:
- كوبان من الدقيق.
- 4 حبات من البيض.
- كوب من الحليب.
- كوب وربع من السكر.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من النسكافيه.
- نصف كوب من الزبدة اللينة.
- ملعقة من النسكافيه.
- نصف كوب من السكر البودر.
- ملعقة من النسكافية.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزبدة.
- في إناء عميق نقوم بخفق السكر مع الزبدة حتى نحصل على قوام متجانس.
- نقوم بإضافة الحليب السائل تدريجياً مع التقليب بشكل مستمر حتى يثقل الخليط.
- نضع البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- نقوم بمزج الدقيق والبيكنج بودر والنسكافيه والفانيليا معاً وتقلب بشكل جيد، نقوم بإضافة الدقيق للخليط السائل مع التقليب
- المستمر حتى أن نحصل على قوام العجين المرغوب به.
- نقوم بسكب العجين في صينية مجهزة مدهونة بالقليل من الزبدة، وتدخل الفرن السابق تسخينه وتترك حتى تمام النضج على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة.
- يتم تحضير صوص النسكافيه من خلال مزج السكر الناعم مع النسكافيه والفانيليا والزبدة وتخفق المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات سوياً تترك جانباً حتى ينضج الكيك.
- بعد التأكد من نضجها تخرج الكيك من الفرن وتترك قليلاً حتى أن تبرد ثم تقلب على طبق مسطح.
- توزيع صوص النسكافية على وجه الكيك وتترك حتى تتماسك ومن ثم نقوم بوضعها بأطباق التقديم وبألف هنا وشفا.
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