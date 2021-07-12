أكلات عيد الأضحى وأحسن وصفات مقدمة من كيلو لحم سوف نحضر أكثر من وجبة

أكلات عيد الأضحى من أكثر الأكلات التي تتميز بالطعم الرائع والمذاق الفريد، وصفات عيد الأضحى كثيرة جدا ومختلفة ومتنوعة للغاية، تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين وجميع المواد الغذائية المفيدة والتي يحتاج إليها جسم الإنسان، اللحوم والكبدية التي ترفع من الهيموجلوبين في جسم الإنسان ومن أكثر أنواع اللحوم المفيدة، أطباق الفتة المصرية والكفتة بطريقة الحاتي والطرب والكوارع والمخبار والفشت والكرشوة من أكثر الأكلات المصرية شهرة داخل مصر والدول العربية وأطباق الحميز والمندى السعودية والأطباق الفلسطينية الشهيرة المقدمة باللحم، لحم الماعز ولحم الجمال والبقر من أشهر أنواع اللحوم وأطيبها، سوف نوضح في هذا المقال مجموعة من الأكلات المميزة والمناسبة لعيد الأضحى.

أكلات عيد الأضحى

من أشهر أطباق الفطور في عيد الأضحى وهو طبق الكبدية سوف نوضح طريقة العمل على الطريقة الإسكندراني، نقوم بوضع الكثير من الزيت في المقلاة على النار حتى يسخن جيدا ثم نقوم بإضافة رأس من الثوم كاملة ونقلب قبل اصفرار الثوم نضع الكبدية ونضيف إليها الفلفل البارد أو الحامي ثم نضيف البهارات من الملح والفلفل الأسمر والكزبرة الجافة التي تضيف لها طعم مميز ورائحة ولا أروع ونضعها حوالي خمس دقائق على الوجه الأول ثم نقلبها لنضعها خمس دقائق أخرى وبذلك نكون قمنا بتحضير طبق من الكبدية الإسكندراني اللذيذة والسريعة.

تحضير طبق كفتة الحاتي والطرب

من خلال كيلو من اللحم يمكن تكسير طبق من الكفتة والطرب، لتقومي عزيزتي بتحضير كفته مثل كفتة الحاتي يجب عليك اتباع تلك الخطوات للحصول على طعم ومذاق ولا أروع، نقوم بوضع نصف كيلو من اللحم ويفضل الشاني وإناء ونضيف إليه ماء البصل وملح وفلفل فقط ثم نخلطهم جيدا حدا حتى يتجانس جميع المكونات في حاله أضافه البصل المفروم، نساعد الكفتة على التفكك أثناء عملية الشواء ثم ندخلها الثلاجة للتماسك بشكل أفضل.

تحضير طبق الطرب المميز

من خلال نصف كيلو من الكفتة أو أقل يمكنك تخضير أطباق الطرب، نفس طريقة تتبيل الكفتة التي وضحنه من قبل، يجب إحضار ما يسمى بالمنديل الموجود لدى الخراف من عند الجزار ونقوم بتنظيفه جيدا جدا ونقوم بفرد المنديل ونضع الزاحم الروم بداخله ثم نلف المنديل على أصابع الكفتة المتماسكة، نضع أصابع الطرب داخل الثلاجة ونقوم بإشعال الفحم ثم نضع الكفتة والطرب على الشواية، يمكن شوى الفلفل والباذنجان لتحضير أفضل طبق من بابا غنوج، وتحضير مجموعة من السلطات المميزة لتقديمها مع الأطباق والخبز الطازج وبالعناء والشفاء.