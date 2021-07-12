المعلقة المذهلة ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وبدون زيوت نهائيا مثل الجاهزة

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المعلقة المذهلة ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وبدون زيوت، حيث أن الكثير من الأشخاص يقومون بالذهاب للمطاعم من أجل تناول البطاطس المقلية المقرمشة، ولكنها تكون مليئة بالزيوت ويرغبون دائماً أن يقوموا بالقيام بها في المنزل، ويتساءلون دائماً عن سبب قرمشة البطاطس المقلية التي تناولها بداخل المطاعم، والتي تحمل بعض الأسرار للحصول على نفس القرمشة بالمنزل، من خلال اختيار أنواع جيدة من البطاطس والزيت الذي يتم استخدامه للطهي، واليوم سوف نوفر لكم طريقة بسيطة للغاية للقيام بعمل بطاطس مقرمشة وبقوام لذيذ وشهي دون نقطة زيت، من خلال مكون رهيب ضعيه علي البطاطس المقلية هتطلع معاكي مقرمشة تابعي معنا الطريقة بالخطوات.المعلقة المذهلة ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وبدون زيوت
البطاطس المقرمشة من أفضل الوصفات المحببة للكبار والصغار ويتم تناولها في الافطار والغدا والعشاء، وقد يبحث الكثيرونمن النساء عن طريقة صحية لعمل البطاطس بدون زيوت، واليوم بالفعل قد وجدنا الطريقة الصحيحة لعمل البطاطس المقرمشة مثل الجاهزة بدون زيوت نهائيا، تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس المقلية في المنزل بالطريقة الصحية الان:
المكونات:
- ثمرة بطاطس.
- لتر واحد من الماء المغلي.
- زيت الزيتون.
- من الثوم البودر.
- ملعقة من النشا.
- ملح.
- ملعقة من الزعتر.
- نقوم بتقشير البطاطس ويتم شطفها بشكل جيد ومن ثم نقوم بتقطيع حبة البطاطس لأصابع طولية أو دوائر حسب الطلب.
- نقوم بأخذ أصابع البطاطس ووضعها في الماء المغلي وتترك به لمدة نصف ساعة.
- من ثم تصفى من الماء بشكل جيد وتترك في الهواء الطلق ويترك حتى يجف لمدة نصف ساعة حتى تتخلصي من الماء الزائدة به نهائيا.
- في إناء عميق نقوم بمزج زيت الزيتون مع معلقة كبيرة النشا والملح والثوم البودر والزعتر وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد.
- نقوم بوضع البطاطس في هذه الخلطة ويقلب جيدا.
- نقوم بوضع البطاطس بصينية داخل الفرن على نار متوسطة وتترك حتى تنضج لمدة نصف ساعة مع التقليب حتى تحمر على الجاهتين وتخرج من الفرن وتقدم ساخنة مع المقبلات وبألف هنا وشفا.
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المعلقة المذهلة ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وبدون زيوت، حيث أن الكثير من الأشخاص يقومون بالذهاب للمطاعم من أجل تناول البطاطس المقلية المقرمشة، ولكنها تكون مليئة بالزيوت ويرغبون دائماً أن يقوموا بالقيام بها في المنزل، ويتساءلون دائماً عن سبب قرمشة البطاطس المقلية التي تناولها بداخل المطاعم، والتي تحمل بعض الأسرار للحصول على نفس القرمشة بالمنزل، من خلال اختيار أنواع جيدة من البطاطس والزيت الذي يتم استخدامه للطهي، واليوم سوف نوفر لكم طريقة بسيطة للغاية للقيام بعمل بطاطس مقرمشة وبقوام لذيذ وشهي دون نقطة زيت، من خلال مكون رهيب ضعيه علي البطاطس المقلية هتطلع معاكي مقرمشة تابعي معنا الطريقة بالخطوات.المعلقة المذهلة ضعيها علي البطاطس المقلية هتكون مقرمشة وبدون زيوت
البطاطس المقرمشة من أفضل الوصفات المحببة للكبار والصغار ويتم تناولها في الافطار والغدا والعشاء، وقد يبحث الكثيرونمن النساء عن طريقة صحية لعمل البطاطس بدون زيوت، واليوم بالفعل قد وجدنا الطريقة الصحيحة لعمل البطاطس المقرمشة مثل الجاهزة بدون زيوت نهائيا، تعرفي معنا اليوم على طريقة سهلة وبسيطة لعمل البطاطس المقلية في المنزل بالطريقة الصحية الان:
المكونات:
- ثمرة بطاطس.
- لتر واحد من الماء المغلي.
- زيت الزيتون.
- من الثوم البودر.
- ملعقة من النشا.
- ملح.
- ملعقة من الزعتر.
- نقوم بتقشير البطاطس ويتم شطفها بشكل جيد ومن ثم نقوم بتقطيع حبة البطاطس لأصابع طولية أو دوائر حسب الطلب.
- نقوم بأخذ أصابع البطاطس ووضعها في الماء المغلي وتترك به لمدة نصف ساعة.
- من ثم تصفى من الماء بشكل جيد وتترك في الهواء الطلق ويترك حتى يجف لمدة نصف ساعة حتى تتخلصي من الماء الزائدة به نهائيا.
- في إناء عميق نقوم بمزج زيت الزيتون مع معلقة كبيرة النشا والملح والثوم البودر والزعتر وتقلب المكونات سوياً بشكل جيد.
- نقوم بوضع البطاطس في هذه الخلطة ويقلب جيدا.
- نقوم بوضع البطاطس بصينية داخل الفرن على نار متوسطة وتترك حتى تنضج لمدة نصف ساعة مع التقليب حتى تحمر على الجاهتين وتخرج من الفرن وتقدم ساخنة مع المقبلات وبألف هنا وشفا.
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