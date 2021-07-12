خلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون لتفتيح البشرة وشدها

خلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون نقدمها إليكم للظهور بإطلاله لا مثيل لها مع أيام عيد الأضحى المبارك، فلا تفصلنا سوى أيام قليلة جداً عن العيد وبالتالي تبدأ أغلب الفتيات في البحث عن كريم تبييض الوجه واليدين للتخلص من الاسمرار الذي ينشأ بسبب التعرض لأشعة الشمس والعوامل المختلفة، وأيضاً الحصول على تفتيح فوري للركب والكوع والمناطق الحساسة ومنطقة تحت الإبط وكافة أنحاء الجسم، لذلك جئنا إليكي بخلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون سوف تمتلكين بشرة ناصعة البياض كبياض الثلج، وسوف يسألك الجميع عن سر التغيير المفاجئ. خلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون خلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون المكونات: ملعقة كبيرة من كريم ترطيب جونسون” يمكن استبداله بكريم إيفا أو أي نوع كريم مرطب سهل الامتصاص”.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

قطعة من القطن.

ماء ورد. طريقة استخدام كريم التبييض الفوري في 3 أيام أحضري طبق صغير وضعي فيه ملعقة واحدة من كريم جونسون، وأضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من النشا.

اخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس وتتداخل مع بعضه البعض.

عليكي بغسل بشرتك جيداً، ثم جففيه وضعي الخليط عليه واتركيه حتى يجف.

بعد ذلك استخدمي القطنة فى إزالة الخليط من على البشرة ويغسل بالماء.

ضعي القليل من ماء الورد على بشرتك واتركيه حتى يجف.

كرري هذه الخلطة لمدة 3 أيام متتالية بعد ذلك يتم استخدمها 3 مرات أسبوعية للحصول على نتيجة قوية.

سوف تحصلي على نتيجة مرضية منذ اليوم الثالث من الاستخدام.

يمكن استخدام هذا الخليط على كامل الوجه والجسم والمناطق الحساسة وتحت الإبط. كريم تبييض اليدين والرجلين طريقة استخدام كريم التبييض الفوري في 3 أيامكريم تبييض اليدين والرجلين منطقة اليدين والرجلين من أكثر المناطق عرضة للشمس والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى الاسمرار والبهتان، لذلك لابد من الاعتناء بهم من خلال كريم سهل وبالطريقة التالية: أحضري عبوة من كريم جلسيوليد وأضيفي إليه عصير ليمونه كبيرة واخفقي الخليط جيداً.

ضعي طبقة مناسبة من الكريم على اليدين والرجلين من الليل حتى صباح اليوم التالي ثم تغسل.

يكرر استخدام الكريم يومياً للحصول على أفضل النتائج لتبييض اليدين والرجلين وشد البشرة. الوسوم

خلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون نقدمها إليكم للظهور بإطلاله لا مثيل لها مع أيام عيد الأضحى المبارك، فلا تفصلنا سوى أيام قليلة جداً عن العيد وبالتالي تبدأ أغلب الفتيات في البحث عن كريم تبييض الوجه واليدين للتخلص من الاسمرار الذي ينشأ بسبب التعرض لأشعة الشمس والعوامل المختلفة، وأيضاً الحصول على تفتيح فوري للركب والكوع والمناطق الحساسة ومنطقة تحت الإبط وكافة أنحاء الجسم، لذلك جئنا إليكي بخلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون سوف تمتلكين بشرة ناصعة البياض كبياض الثلج، وسوف يسألك الجميع عن سر التغيير المفاجئ. خلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون خلطة التبييض السحرية من أول 3 أيام بالنشا وكريم جونسون المكونات: ملعقة كبيرة من كريم ترطيب جونسون” يمكن استبداله بكريم إيفا أو أي نوع كريم مرطب سهل الامتصاص”.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

قطعة من القطن.

ماء ورد. طريقة استخدام كريم التبييض الفوري في 3 أيام أحضري طبق صغير وضعي فيه ملعقة واحدة من كريم جونسون، وأضيفي إليها نصف ملعقة صغيرة من النشا.

اخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس وتتداخل مع بعضه البعض.

عليكي بغسل بشرتك جيداً، ثم جففيه وضعي الخليط عليه واتركيه حتى يجف.

بعد ذلك استخدمي القطنة فى إزالة الخليط من على البشرة ويغسل بالماء.

ضعي القليل من ماء الورد على بشرتك واتركيه حتى يجف.

كرري هذه الخلطة لمدة 3 أيام متتالية بعد ذلك يتم استخدمها 3 مرات أسبوعية للحصول على نتيجة قوية.

سوف تحصلي على نتيجة مرضية منذ اليوم الثالث من الاستخدام.

يمكن استخدام هذا الخليط على كامل الوجه والجسم والمناطق الحساسة وتحت الإبط. كريم تبييض اليدين والرجلين طريقة استخدام كريم التبييض الفوري في 3 أيامكريم تبييض اليدين والرجلين منطقة اليدين والرجلين من أكثر المناطق عرضة للشمس والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى الاسمرار والبهتان، لذلك لابد من الاعتناء بهم من خلال كريم سهل وبالطريقة التالية: أحضري عبوة من كريم جلسيوليد وأضيفي إليه عصير ليمونه كبيرة واخفقي الخليط جيداً.

ضعي طبقة مناسبة من الكريم على اليدين والرجلين من الليل حتى صباح اليوم التالي ثم تغسل.

يكرر استخدام الكريم يومياً للحصول على أفضل النتائج لتبييض اليدين والرجلين وشد البشرة.

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